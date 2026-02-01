Union Budget 2026 : सुधारणाकेंद्री अर्थसंकल्प आज संसदेत; सीतारामन मांडणार आर्थिक नियोजनाची रूपरेषा

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थसंकल्प उद्या (ता. १ फेब्रुवारी) संसदेत सादर होणार आहे. जागतिक स्तरावर होत असलेली उलथापालथ आणि अर्थव्यवस्थेपुढील आव्हाने पाहता आर्थिक सुधारणांवर भर असलेला अर्थसंकल्प सादर होण्याची शक्यता असून, देशाच्या आर्थिक नियोजनाची रूपरेषा मांडण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न असेल. .Budget 2026: अर्थसंकल्पाची सूत्रे 'या' महिला अधिकाऱ्याच्या हाती! निर्मला सीतारमण यांच्या सोबत बजेट तयार करणारी टीम कोण? वाचा इनसाइड स्टोरी.‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या पार्श्वभूमीवर संरक्षण क्षेत्रात वाढ होणे, एआय तंत्रज्ञानावर भर देणे, देशांतर्गत बाजारातील मागणी स्थिर राखण्यासाठी रस्ते, रेल्वे, बंदरे यांसारख्या पायाभूत सुविधांवरील खर्च वाढविणे, आरोग्य सुविधा वाढविणे यावर अर्थसंकल्पात लक्ष दिले जाऊ शकते. त्याचप्रमाणे कृषी क्षेत्रासाठीही पीक कर्जात वृद्धी, पीकविमा योजनांवरील खर्चात वाढ यासारख्या घोषणा अपेक्षित आहेत. यासोबतच, सरकारला समर्थन देणाऱ्या संयुक्त जनता दल व तेलुगू देसम या पक्षांची सत्ता असलेल्या बिहार आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांना; तसेच लवकरच विधानसभा निवडणुकांना सामोरे जाणाऱ्या आसाम, प. बंगाल, तमिळनाडू, केरळ, पुदुच्चेरी या राज्यांसाठी काही महत्त्वाच्या घोषणा होतील काय, याकडेही लक्ष लागले आहे..अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेतल्यानंतर अकराच्या सुमारास लोकसभेमध्ये अर्थसंकल्प सादर करतील. त्या मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील तिसरा आणि अर्थमंत्रिपदावरील सलग नववा अर्थसंकल्प मांडतील. देशात सर्वाधिक म्हणजे दहा वेळा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा विक्रम मोरारजी देसाई यांच्या नावावर आहे. प्रथेप्रमाणे अर्थसंकल्प छपाईसाठी पाठविण्याआधी २७ जानेवारीला अर्थमंत्रालयाचे मुख्यालय असलेल्या नॉर्थ ब्लॉकमध्ये ‘हलवा समारंभ’ पार पडला होता.पायाभूत सुविधांकडे लक्षएकूण आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठीची तरतूद तीन लाख कोटी रुपये करण्याची मागणी झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर रस्ते, बंदरे आणि रेल्वेवरील खर्च यंदाच्या अर्थसंकल्पात वाढू शकतो. देशव्यापी रेल्वे नेटवर्कचे आधुनिकीकरण हे एक प्रमुख प्राधान्य राहण्याची शक्यता आहे. युरोप, ब्रिटनसह वेगवेगळ्या देशांशी झालेला मुक्त व्यापार करार लक्षात घेऊन निर्यात वाढविण्यासाठी प्रोत्साहन योजनांवरही अर्थसंकल्पात लक्ष दिले जाऊ शकते. या व्यतिरिक्त नगरविकास, इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र, एआय तंत्रज्ञान, सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योग, अक्षय ऊर्जा यांसारख्या प्रमुख क्षेत्रांकडे दिले जाऊ शकते..अपेक्षित घोषणाआरोग्यसेवा क्षेत्रातील सरकारी खर्चात वाढसंरक्षण क्षेत्रात स्वदेशी उत्पादनाला चालनापायाभूत सुविधा प्रकल्पांनानवी गतीसर्वाधिक रोजगार देणाऱ्या बांधकाम क्षेत्राला चालना देण्यासाठी व्याजदरात सवलतपंतप्रधान पीक विमा योजना, सिंचन सुविधा यासाठी विशेष तरतूदकृषी कर्जासाठीच्या पूरक योजनांसाठीचा पतपुरवठा वाढविणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.