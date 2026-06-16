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India WPI Inflation : देशात महागाईचा स्फोट! सामान्यांच्या खिशाला बसणार फटका, रोजच्या खर्चात होणार वाढ

Inflation Impact India : खनिज तेल, नैसर्गिक वायू, रसायने व धातू उत्पादनामुळे महागाई वाढली. अन्नधान्य व उत्पादित वस्तूंच्या किमतींमध्येही एप्रिल-मे मध्ये वाढ झाली. वाहतूक, FMCG, इलेक्ट्रॉनिक्स, घरबांधणी व खाद्यपदार्थ महाग होण्याची शक्यता आहे.
India WPI Inflation

How WPI Inflation Affects Retail Prices in India

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Impact of Rising Wholesale Inflation on Consumers: पश्चिम आशियातील युद्ध संघर्षाचे दूरगामी परिणाम अर्थकारणावर दिसू लागले आहेत. इंधन आणि विजेचे दर वाढल्याने एप्रिलमध्ये घाऊक महागाई ८.२६ टक्क्यांवरून ९.६८ टक्क्यांच्या विक्रमी पातळीवर पोहोचल्याचे दिसून आले. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने नऊ वर्षांनंतर प्रथमच महागाईसाठीच्या आधारभूत वर्षामध्ये बदल करून ते २०११-१२ ऐवजी २०२२-२३ असे केले आहे.

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