India WPI Inflation : देशात महागाईचा स्फोट! सामान्यांच्या खिशाला बसणार फटका, रोजच्या खर्चात होणार वाढ

Impact of Rising Wholesale Inflation on Consumers: पश्चिम आशियातील युद्ध संघर्षाचे दूरगामी परिणाम अर्थकारणावर दिसू लागले आहेत. इंधन आणि विजेचे दर वाढल्याने एप्रिलमध्ये घाऊक महागाई ८.२६ टक्क्यांवरून ९.६८ टक्क्यांच्या विक्रमी पातळीवर पोहोचल्याचे दिसून आले. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने नऊ वर्षांनंतर प्रथमच महागाईसाठीच्या आधारभूत वर्षामध्ये बदल करून ते २०११-१२ ऐवजी २०२२-२३ असे केले आहे..नवीन महागाई बास्केटमधील एकूण वस्तूंची संख्या ६९७ वरून वाढवून ९५७ करण्यात आली आहे. ‘वीज’ गटामध्ये सौर आणि पवन ऊर्जेसारख्या नवीन ऊर्जास्रोतांचा समावेश करण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त, अणुऊर्जेचाही या बास्केटमध्ये समावेश झाला आहे. मंत्रालयाने प्रथमच उत्पादक मूल्य निर्देशांक (पीपीआय) जारी केला आहे. .Premium|Oil Crisis India : भारतामध्ये तेलाच्या किमती इतक्या प्रचंड वेगाने का वाढतायेत? आतापर्यंतच्या तेलाच्या संकटांवर आपण कशाप्रकारे मात केली आहे? .याशिवाय, बँकिंग, सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन, पेन्शन फंड व्यवस्थापन, विमा, रेल्वे, हवाई वाहतूक (प्रवासी) आणि दूरसंचार या सात सेवांसाठी ‘सर्व्हिस पीपीआय’ जारी करण्यात आला आहे. यामुळे झाली वाढ वाणिज्य मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, एप्रिल आणि मे-२०२६ मध्ये खनिज तेल, कच्चे पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू, रसायने आणि रासायनिक उत्पादनांचे उत्पादन आणि मूलभूत धातूंचे उत्पादन हे घाऊक महागाई वाढविण्यास कारणीभूत ठरले आहेत..अन्नधान्याशी संबंधित वस्तूंची महागाई एप्रिलमधील २.४३ टक्क्यांच्या तुलनेत मे महिन्यात ३.६० एवढी टक्के होती. उत्पादित उत्पादनांमध्ये महागाई एप्रिलमधील ६.६८ टक्क्यांवरून मे महिन्यात ७.४८ टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. आणखी वेळ लागणार सलग दुसऱ्या महिन्यात घाऊक महागाई किरकोळ किंवा ग्राहक मूल्य निर्देशांकावर आधारित महागाईपेक्षा खूप जास्त राहिली आहे..किरकोळ महागाई मे महिन्यात सोळा महिन्यांच्या उच्चांकी ३.९३ टक्क्यांवर पोहोचली होती. पश्चिम आशियातील संघर्षाची धार कमी झाल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्यानंतर कच्च्या तेलाच्या किमतीही घसरल्या होत्या. घाऊक महागाई ही संघर्षापूर्वीच्या २.५ टक्क्यांच्या पातळीवर येण्यासाठी आणखी बराच वेळ लागू शकतो, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे..भविष्यात काय महाग होऊ शकते?घाऊक महागाईच्या या वाढीचा साखळी परिणाम खालील क्षेत्रांवर होण्याची शक्यता आहे:वाहतूक आणि लॉजिस्टिक्स: डिझेलच्या किमती वाढल्याने ट्रक आणि मालवाहतुकीचे दर वाढतील, ज्याचा परिणाम सर्व वस्तूंच्या किमतींवर होईल.FMCG आणि कपडे: साबण, डिटर्जंट, शॅम्पू, प्लास्टिक वस्तू आणि रेडीमेड कपड्यांच्या किमती वाढू शकतात.वाहने आणि इलेक्ट्रॉनिक्स: पोलाद व ॲल्युमिनियमच्या किमती वाढल्याने कार, दुचाकी, रेफ्रिजरेटर, एसी इत्यादी महाग होतील.घरबांधणी: सिमेंट, स्टील आणि बांधकाम साहित्य महाग झाल्याने नवीन घर किंवा फ्लॅट खरेदी अधिक खर्चिक होईल.खाद्यपदार्थ: वाहतूक खर्च वाढल्याने भाजीपाला, धान्य आणि इतर दैनंदिन खाद्यपदार्थांच्या किमती वाढण्याची शक्यता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.