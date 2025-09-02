Brahmin CEO in America: सुंदर पिचाईपासून सत्या नडेलापर्यंत; अमेरिकेतील टॉप 6 कंपन्या भारतीय ब्राह्मण चालवतात

भारतीय मूळचे अनेक ब्राह्मण आज अमेरिकेतील गूगल, मायक्रोसॉफ्ट, आयबीएम, अडोब, युट्यूब, मोटोरोलासारख्या दिग्गज कंपन्यांचे CEO आहेत. सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, शांतनु नारायण, अरविंद कृष्णन, नील मोहन यांच्यासारखे CEO जागतिक तंत्रज्ञान क्षेत्राचे नेतृत्व करत आहेत. ट्रम्प यांचे सल्लागार पीटर नवारो यांनी काही दिवसांपूर्वी भारतीय ब्राह्मणांवर वादग्रस्त विधान केले होते..Brahmin CEO in America: अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांचे सल्लागार पीटर नवारो यांनी काही दिवसांपूर्वी भारतीय ब्राह्मणांवर वादग्रस्त विधान केले होते. त्यांनी म्हटले होते की, भारतातील सर्व नफा ब्राह्मण घेत आहेत. पण वस्तुस्थिती अशी आहे की अमेरिकेतील नामांकित बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे नेतृत्व आज भारतीय ब्राह्मण CEO लोकांच्या हातात आहे..सुंदर पिचाई (Google - Alphabet)तामिळ ब्राह्मण सुंदर पिचाई हे Alphabet या Google च्या मूळ कंपनीचे CEO आहेत. 2017 मध्ये त्यांची CEO म्हणून नियुक्ती झाली. 2022 मध्ये त्यांना तब्बल 22.6 कोटी डॉलर्सचे पॅकेज मिळाले. त्यांची एकूण संपत्ती अंदाजे 10,000 कोटी रुपयांच्या आसपास आहे..सत्या नडेला (Microsoft)तेलुगू ब्राह्मण सत्या नडेला यांनी 1992 मध्ये Microsoft मध्ये प्रवेश केला आणि 2014 मध्ये CEO झाले. 2021 मध्ये कंपनीने त्यांना अध्यक्षपदही दिले. त्यांची वार्षिक सॅलरी 680 कोटी रुपयांहून जास्त असून नेटवर्थ सुमारे 10,000 कोटी रुपये आहे..नील मोहन (YouTube)लखनऊमध्ये जन्मलेले नील मोहन 2023 मध्ये YouTube चे CEO झाले. त्यांना महिन्याला सुमारे 3.1 कोटी रुपयांचा पगार मिळतो. त्यांची संपत्ती 1,242 कोटी रुपयांच्या आसपास आहे..शांतनु नारायण (Adobe)तामिळ ब्राह्मण शांतनु नारायण हे 2007 पासून Adobe चे CEO आहेत. त्यांना वार्षिक 256 कोटी रुपयांचे पॅकेज मिळते. त्यांची एकूण संपत्ती जवळपास 3,800 कोटी रुपये आहे..अरविंद कृष्णन (IBM)उत्तराखंडमध्ये जन्मलेले तेलुगू ब्राह्मण अरविंद कृष्णन 2020 मध्ये IBM चे CEO झाले. त्यांना वार्षिक 165 कोटी रुपये पगार मिळतो. त्यांची नेटवर्थ 8.27 कोटी डॉलर्स आहे..संजय झा (Motorola Mobility)बिहारचे संजय झा हे Motorola Mobility चे CEO झाले आणि त्यांना वार्षिक 2.93 कोटी डॉलर्सचे पॅकेज मिळाले. त्यांची नेटवर्थ तब्बल 25,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे..विवेक शंकरन (Albertsons)भारतीय वंशाचे विवेक शंकरन हे Albertsons चे CEO होते. मे 2025 मध्ये ते निवृत्त झाले, पण अजूनही सल्लागार म्हणून कंपनीशी जोडलेले आहेत. त्यांना वार्षिक 15 लाख डॉलर्सपेक्षा जास्त पगार मिळाला.भारतीय वंशाचे हे सर्व ब्राह्मण CEO आज अमेरिकन अर्थव्यवस्था आणि जागतिक तंत्रज्ञान क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत..FAQs1. अमेरिकेतील कोणत्या मोठ्या कंपन्यांचे CEO भारतीय ब्राह्मण आहेत?- गूगल (Alphabet), मायक्रोसॉफ्ट, आयबीएम, अडोब, युट्यूब, मोटोरोलासारख्या कंपन्यांचे CEO भारतीय ब्राह्मण आहेत.2. सुंदर पिचाई कोणत्या कंपनीचे CEO आहेत?- सुंदर पिचाई हे गूगलच्या मूळ कंपनी Alphabet चे CEO आहेत.3. सत्या नडेला कोणत्या वर्षी Microsoft चे CEO झाले?- सत्या नडेला 2014 मध्ये Microsoft चे CEO झाले.4. नील मोहन कुठले आहेत आणि ते कोणत्या कंपनीचे CEO आहेत?- नील मोहन यांचा जन्म लखनऊमध्ये झाला आणि ते युट्यूबचे CEO आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.