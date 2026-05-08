Investment: घर खरेदी करावं की भाड्याने राहावं? पैशांबाबतचा हा नवीन फॉर्म्युला चर्चेत!

Home Rent or Buy: भारतात घर खरेदी करणे हे प्रत्येकाचे एक मोठे स्वप्न असते. अनेकांसाठी ते फक्त घर नसून आयुष्यभराचे आर्थिक ध्येय असते.. मात्र आता एक नवीन ट्रेंड वेगाने चर्चेत येत आहे आणि तो म्हणजे घर खरेदी करण्याऐवजी भाड्याने राहून पैसे गुंतवणे. पण हा ट्रेंड खरंच फायदेशीर आहे का?यासाठी सध्या एक मोठी चर्चा या गोष्टीवर सुरू आहे की, 1 कोटींचे घर खरेदी करणे योग्य की तेवढीच रक्कम गुंतवून भविष्यात 5 कोटींची संपत्ती निर्माण करणे अधिक फायदेशीर?.भाड्याने राहणे आणि घर खरेदी करण्याचे गणित आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते, समजा तुम्ही 1 कोटी रुपयांचे घर खरेदी केल्यावर मोठी रक्कम एका मालमत्तेत अडकून पडते. त्यामुळे त्या पैशाचा इतर गुंतवणुकीसाठी उपयोग करता येत नाही.दुसरीकडे, जर एखादी व्यक्ती घर खरेदी करण्याऐवजी तेच 1 कोटी रुपये म्युच्युअल फंड, शेअर्स किंवा इतर गुंतवणूक पर्यायांमध्ये लावते, तर दीर्घ काळात चक्रवाढ व्याजामुळे मोठी संपत्ती तयार होऊ शकते.उदाहरणार्थ, जर एखाद्या व्यक्तीने घर खरेदी करण्याऐवजी 1 कोटी रुपये गुंतवले आणि त्यावर सरासरी वार्षिक 12-13% रिटर्न मिळाला, तर ही रक्कम 20-25 वर्षांत अनेक पटींनी वाढून खूप मोठा निधी तयार होऊ शकतो. त्यामुळे काही लोक याला "वेल्थ बिल्डिंग स्ट्रॅटेजी" मानतात..भाड्याने राहण्याचे फायदेभाड्याने राहण्याचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे त्यात मिळणारी लवचिकता. जसे -नोकरी बदलल्यास किंवा दुसऱ्या शहरात गेल्यास घर बदलणे सोपे होतेमोठी EMI भरण्याचा ताण नसतोगुंतवणुकीसाठी जास्त पैसा हातात राहतो.असे फायदे आले तरी भाड्याने राहण्यामध्ये काही अडचणीही आहेत. जसे -वेळेनुसार भाडे वाढत जाते.स्वतःचे घर नसल्यामुळे माणसाच्या मनात स्थिरतेची भावना कमी होतेदीर्घकाळात घर नसल्याने मानसिक असुरक्षितता जाणवू शकते.कोणता पर्याय योग्य?आर्थिक तज्ञांच्या मते, घरसंबंधीचा हा निर्णय प्रत्येक व्यक्तीच्या परिस्थितीवर अवलंबून असतो. ज्यांचे उत्पन्न स्थिर आहे आणि गुंतवणुकीची चांगली समज आहे त्यांच्यासाठी भाड्याने राहून गुंतवणूक करणे फायदेशीर ठरू शकते.तर ज्यांना स्थिरता, सुरक्षितता आणि स्वतःचे घर हे महत्त्वाचे वाटते, त्यांच्यासाठी खरेदी करणे हा अजूनही एक चांगला पर्याय आहे.