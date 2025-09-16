ITR Filing Deadline: उद्यापासून 5,000 दंड; ITR भरण्याचा आज शेवटचा दिवस, 5 मिनिटांत स्वतः करा फाईल

टॅक्स रिटर्न भरण्याची अंतिम तारीख आज 16 सप्टेंबर 2025 आहे. ही तारीख चुकल्यास करदात्यांना 5,000 रुपयांपर्यंतचा दंड भरावा लागू शकतो. 5 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्यांना 5,000 आणि त्याखालील उत्पन्न असणाऱ्यांना 1,000 रुपये दंड आहे. .ITR Deadline Today: आयकर रिटर्न (ITR) भरणाऱ्या करदात्यांसाठी आज, 16 सप्टेंबर 2025, हा शेवटचा दिवस आहे. जर तुम्ही अजून रिटर्न भरले नसेल, तर उद्यापासून तुम्हाला मोठा दंड भरावा लागू शकतो. इन्कम टॅक्स कायद्यानुसार 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्यांना 5,000 रुपयांचा तर 5 लाखांखालील उत्पन्न असणाऱ्यांना 1,000 रुपयांचा दंड भरावा लागणार आहे..सीबीडीटीने यंदा करदात्यांना दिलासा देत ITR दाखल करण्याची मुदत 31 जुलैवरून 16 सप्टेंबरपर्यंत वाढवली आहे. मात्र आता डेडलाइन आणखी वाढवण्याची शक्यता कमी असल्याचे कर विभागाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आजच रिटर्न दाखल करणे अत्यावश्यक आहे..Mutual Fund: पुढील 10 वर्षांत स्मॉल-कॅप, मिड-कॅप की लार्ज-कॅप, कोणता फंड सर्वाधिक परतावा देऊ शकतो?.उशीरा ITR भरल्यास फक्त दंडच नाही, तर इतर अडचणीही निर्माण होतात. कर बाकी असल्यास 234A कलमानुसार 1% दरमहा व्याज आकारले जाते. तसेच रिटर्न प्रोसेसिंग आणि रिफंड मिळण्यातही उशीर होतो. चुकीची किंवा अपुरी माहिती दिल्यास तर कारावासाचीही तरतूद आहे, ज्यामध्ये तीन महिने ते दोन वर्षांपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते..5 मिनिटांत फाईल करा ITRसरकारच्या ई-फाइलिंग पोर्टलवर (https://eportal.incometax.gov.in/) फक्त पाच मिनिटांत रिटर्न भरता येतो. लॉग-इन करून ‘ई-फाईल > इनकम टॅक्स रिटर्न > रिटर्न फाईल करा’ हा पर्याय निवडावा लागतो. त्यानंतर आपले उत्पन्न, TDS आणि वजावट यांचा तपशील भरून रिटर्न सबमिट करता येतो. शेवटी ई-व्हेरिफिकेशन करणे बंधनकारक आहे. रिटर्न यशस्वीरीत्या भरल्यानंतर स्क्रीनवर acknowledgment नंबर व ट्रान्झॅक्शन ID मिळतो, ज्याच्या मदतीने भविष्यात आपला ITR स्टेटस तपासता येतो..Premium|Financial Research Trend : वित्तीय संशोधनातील संधी .FAQs Q1. ITR फाइल करण्याची शेवटची तारीख कोणती आहे?➡️ आज, 16 सप्टेंबर 2025.When is the last date to file ITR?➡️ Today, 15th September 2025.Q2. उशीरा ITR भरल्यास किती दंड आहे?➡️ 5 लाखांवरील उत्पन्नासाठी ₹5,000 आणि 5 लाखांखालील उत्पन्नासाठी ₹1,000.What is the penalty for late ITR filing?➡️ ₹5,000 if income is above ₹5 lakh, ₹1,000 if below ₹5 lakh.Q3. उशीरा ITR भरल्यास आणखी काय परिणाम होतात?➡️ 1% दरमहा व्याज द्यावे लागते, तसेच रिफंड उशीर मिळतो. What are the other consequences of late ITR filing?➡️ 1% monthly interest, refund delays, and possible jail in serious cases.Q4. ITR कसे फाइल करावे?➡️ इन्कम टॅक्सच्या ई-पोर्टलवर (https://eportal.incometax.gov.in/) लॉगिन करून ऑनलाइन फॉर्म भरून सबमिट करता येतो. शेवटी ई-व्हेरिफिकेशन अनिवार्य आहे.How to file ITR?➡️ Log in to the Income Tax e-filing portal, fill in the form online, and complete e-verification..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.