ITR Filing Deadline: उद्यापासून 5,000 दंड; ITR भरण्याचा आज शेवटचा दिवस, 5 मिनिटांत स्वतः करा फाईल

ITR Deadline Today: आयकर रिटर्न (ITR) भरणाऱ्या करदात्यांसाठी आज, 16 सप्टेंबर 2025, हा शेवटचा दिवस आहे. जर तुम्ही अजून रिटर्न भरले नसेल, तर उद्यापासून तुम्हाला मोठा दंड भरावा लागू शकतो.
Updated on
  • टॅक्स रिटर्न भरण्याची अंतिम तारीख आज 16 सप्टेंबर 2025 आहे.

  • ही तारीख चुकल्यास करदात्यांना 5,000 रुपयांपर्यंतचा दंड भरावा लागू शकतो.

  • 5 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्यांना 5,000 आणि त्याखालील उत्पन्न असणाऱ्यांना 1,000 रुपये दंड आहे.

ITR Deadline Today: आयकर रिटर्न (ITR) भरणाऱ्या करदात्यांसाठी आज, 16 सप्टेंबर 2025, हा शेवटचा दिवस आहे. जर तुम्ही अजून रिटर्न भरले नसेल, तर उद्यापासून तुम्हाला मोठा दंड भरावा लागू शकतो. इन्कम टॅक्स कायद्यानुसार 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्यांना 5,000 रुपयांचा तर 5 लाखांखालील उत्पन्न असणाऱ्यांना 1,000 रुपयांचा दंड भरावा लागणार आहे.

