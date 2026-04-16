ITR Filing: ITR फाइल करत नाही? मोठी चूक! शून्य कर असला तरी मिळतात ‘हे’ जबरदस्त फायदे

Income Tax Rule: इन्कम टॅक्स रिटर्न (ITR) फाइल करणे म्हणजे फक्त कर भरणे एवढंच नसतं. अनेकांना वाटतं की जर उत्पन्न कमी असेल किंवा कर भरण्याएवढे उत्पन्न नसेल, तर ITR भरण्याची गरज नाही. पण ही समजूत चुकीची ठरू शकते. शून्य कर दायित्व असलं तरी ITR भरणं तुमच्या आर्थिक भविष्यासाठी खूप फायदेशीर ठरू शकतं..ITR आर्थिक विश्वासार्हता वाढवतो1 एप्रिल 2026 पासून नवीन आर्थिक वर्ष सुरू झालं आहे आणि अनेकांनी कर नियोजनाला सुरुवात केली आहे. पण ज्यांचे उत्पन्न टॅक्स स्लॅबच्या खाली आहे किंवा विविध सवलतींमुळे कर शून्य होतो, त्यांनीही ITR भरावा का? तर याचं उत्तर आहे...होय! कारण ITR फक्त करासाठी नाही, तर तुमच्या आर्थिक विश्वासार्हतेसाठीही महत्त्वाचा आहे..व्यवहार ट्रॅक होतातआजच्या डिजिटल युगात आयकर विभाग अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून तुमचे सर्व आर्थिक व्यवहार ट्रॅक करतो. बँक व्याज, शेअर बाजारातील गुंतवणूक, मोठे व्यवहार याची माहिती विभागाकडे उपलब्ध असते. त्यामुळे तुमच्या उत्पन्नाचा तपशील न दिल्यास विसंगती निर्माण होऊ शकते आणि तुम्हाला आयकर विभागाची नोटीस येण्याची शक्यता वाढते..ITRचा फायदाITR फाइल केल्याने कर्ज मिळवणंही सोपं होतं. बँका कर्ज देताना तुमच्या उत्पन्नाचा पुरावा मागतात आणि मागील काही वर्षांचे ITR हे त्यासाठी महत्त्वाचे दस्तऐवज ठरतात. यामुळे कर्ज प्रक्रिया जलद होते आणि चांगल्या व्याजदराची शक्यता वाढते.तसंच, परदेशात शिक्षण किंवा प्रवासासाठी व्हिसा अर्ज करताना देखील ITR उपयोगी पडतो. अनेक देशांचे दूतावास अर्जदाराची आर्थिक स्थिती तपासण्यासाठी ITR मागतात.शेअर बाजार किंवा म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठीही ITR महत्त्वाचा आहे. जर एखाद्या वर्षात तोटा झाला असेल, तर तो पुढील वर्षांमध्ये समायोजित करण्यासाठी ITR वेळेवर भरणं आवश्यक असतं. यामुळे भविष्यात कर वाचवता येतो..याशिवाय, जर बँकांनी तुमच्या FD व्याजावर किंवा इतर उत्पन्नावर TDS कापला असेल, तर तो परत मिळवण्यासाठी ITR भरणे अत्यावश्यक आहे. ITR शिवाय तुम्ही हा परतावा मिळवू शकत नाही.