ITR Update: आयकर विभागाने जारी केले सर्व ITR फॉर्म! तुमच्यासाठी कोणता योग्य? ऑनलाइन रिटर्न कसा भराल? जाणून घ्या

Online ITR: आयकर विभागाने मागच्याच आठवड्यात असेसमेंट एअर 2026-27 साठीचे सर्व इन्कम टॅक्स रिटर्न (ITR) फॉर्म जारी केले आहेत. यातील ITR फॉर्म 2, 3, 5, 6 आणि 7 तसेच ITR-U (अपडेटेड रिटर्नसाठी) हे 13 मे रोजी तर ITR फॉर्म 1 आणि 4 हे 30 मार्च रोजी जारी करण्यात आले आहेत. .त्यामुळे करदाते आता अधिकृत आयकर पोर्टलवरून संबंधित फॉर्म डाउनलोड करू शकतात. फॉर्म भरल्यानंतर त्याची JSON फाइल तयार करून ती ऑनलाइन अपलोड करता येते. फक्त अपलोड करण्यापूर्वी सर्व माहिती योग्य आहे का याची पडताळणी करणे आवश्यक आहे..Gold Rate Today: सलग चौथ्या दिवशी सोनं स्वस्त! वाढत्या तेलदरांचा परिणाम; जाणून घ्या आजचे ताजे भाव.कोणता ITR फॉर्म कोणासाठी?1. ITR-1हा सर्वात सामान्य फॉर्म आहे. ज्या लोकांचे वार्षिक उत्पन्न 50 लाख रुपयांपर्यंत आहे आणि उत्पन्नाचा स्रोत पगार, एक घर, बँकेचे व्याज, 5 हजार रुपयांपर्यंतचे कृषी उत्पन्न किंवा लॉन्ग टर्म कॅपिटल गेन (कलम 112A) 1.25 लाखांपर्यंत आणि इतर उत्पन्न स्रोत असेल, त्यांच्यासाठी हा फॉर्म आहे.2. ITR-2ज्यांचे उत्पन्न व्यवसायातून नाही, पण 50 लाखांपेक्षा जास्त आहे किंवा एकापेक्षा जास्त घरे आहेत, तसेच शेअर मार्केट किंवा मालमत्ता विक्रीतून कॅपिटल गेन मिळतो, त्यांच्यासाठी हा फॉर्म वापरला जातो.3. ITR-3डॉक्टर, वकील, फ्रीलान्सर किंवा स्वतःचा व्यवसाय करणारे आणि बॅलन्स शीट ठेवणारे व्यक्ती किंवा HUF यांना हा फॉर्म भरावा लागतो.4. ITR-4लहान व्यवसायिक किंवा प्रोफेशनल्स, जांचे उत्पन्न 50 लाखांपर्यंत आहे आणि जे अनुमानित कर म्हणजेच Presumptive Taxation (कलम 44AD/44ADA) पद्धत वापरतात, त्यांच्यासाठी हा फॉर्म आहे.5. ITR-5हा फॉर्म व्यक्तींसाठी नसून पार्टनरशिप फर्म जसे की लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (LLP), एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स (AOP) आणि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स (BOI), सहकारी संस्था, स्थानिक प्राधिकरणे आणि व्यवसाय ट्रस्ट यांच्यासाठी आहे.6. ITR-6कंपनी कायदा 1956 किंवा 2013 अंतर्गत नोंदणीकृत आणि कलम 11 अंतर्गत सूट न घेणाऱ्या कंपन्यांसाठी हा फॉर्म वापरला जातो. या फॉर्ममध्ये व्यवसाय, प्रोफेशन किंवा भांडवली नफ्यातून मिळालेल्या उत्पन्नाची माहिती दिली जाते.7. ITR-7हा विशेष आयकर रिटर्न फॉर्म आहे. जो ट्रस्ट, धर्मादाय किंवा धार्मिक कामांसाठी ठेवलेल्या मालमत्तेतून उत्पन्न मिळवणाऱ्या संस्थांसाठी वापरला जातो. तसेच, कलम 10 अंतर्गत करमुक्त असलेल्या संस्था जसे की संशोधन संस्था, राजकीय पक्ष, वृत्तसंस्था, विद्यापीठे आणि रुग्णालये यांनाही हा फॉर्म भरावा लागतो..ऑनलाइन ITR कसा भराल?सर्वप्रथम आयकर विभागाच्या अधिकृत पोर्टलवर जा.त्यानंतर पॅन नंबर, पासवर्ड आणि कॅप्चा वापरून लॉगिन करा.‘e-File’ मेनूमधील ‘Income Tax Return’ पर्याय निवडा.त्यानंतर योग्य ITR फॉर्म आणि संबंधित Assessment Year निवडून माहिती भरा.सर्व तपशील तपासल्यानंतर फॉर्म सबमिट करा आणि आधार OTP किंवा इतर पर्यायांच्या मदतीने e-Verification पूर्ण करा..ITR भरण्याची अंतिम तारीख?वैयक्तिक करदात्यांसाठी ITR भरण्याची अंतिम मुदत 31 जुलै 2026 निश्चित करण्यात आली आहे. तर ITR-3 आणि ITR-4 फॉर्म वापरणाऱ्यांसाठी अंतिम तारीख 31 ऑगस्ट 2026 आहे. निर्धारित वेळेत रिटर्न न भरल्यास 31 डिसेंबरपर्यंत विलंबित रिटर्न भरता येणार आहे..Petrol-Diesel Hike: आता फक्त 3 रुपये... पुढे किती महागणार पेट्रोल-डिझेल? धक्कादायक अहवाल समोर!.उशिरा ITR भरल्यास किती दंड ?जर तुम्ही निर्धारीत वेळेत ITR भरला नही तर तुम्हाला दंड भरावा लागू शकतो. यात-ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, अशा करदात्यांना विलंबित ITR भरल्यास 5 हजार रुपयांपर्यंत दंड भरावा लागू शकतो.तर 5 लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी करपात्र उत्पन्न असलेल्या करदात्यांसाठी दंडाची कमाल रक्कम 1 हजार रुपये ठेवण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.