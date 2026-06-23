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Rule Change From July: आधारपासून LPG पर्यंत... १ जुलैपासून हे ५ मोठे बदल, प्रत्येकाच्या खिशावर होईल परिणाम

Five Important Rule Changes Taking Effect Across India From July 2026 : आधार सेवांपासून इंधन दर, क्रेडिट कार्ड नियम आणि बँक सुट्ट्यांपर्यंत पाच महत्त्वाचे आर्थिक बदल जुलैपासून लागू; घरगुती बजेट, प्रवास आणि दैनंदिन व्यवहारांवर होणार थेट परिणाम
From Aadhaar to LPG: 5 Major Rule Changes Taking Effect From July 1 Across India

From Aadhaar to LPG: 5 Major Rule Changes Taking Effect From July 1 Across India

esakal

Sandip Kapde
Updated on

जून महिना संपत आला असून, येत्या काही दिवसांत जुलै २०२६ महिना सुरू होईल. नव्या महिन्यापासून देशातील नागरिकांच्या आर्थिक जीवनावर परिणाम करणारे अनेक महत्त्वाचे नियम बदलणार आहेत. काही बदलांमुळे खर्च वाढण्याची शक्यता असली तरी काही बदलांमुळे सर्वसामान्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो. यापैकी पाच प्रमुख बदल १ जुलैपासून प्रभावी होणार आहेत.

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LPG cylinders
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