Rule Change From July: आधारपासून LPG पर्यंत... १ जुलैपासून हे ५ मोठे बदल, प्रत्येकाच्या खिशावर होईल परिणाम

जून महिना संपत आला असून, येत्या काही दिवसांत जुलै २०२६ महिना सुरू होईल. नव्या महिन्यापासून देशातील नागरिकांच्या आर्थिक जीवनावर परिणाम करणारे अनेक महत्त्वाचे नियम बदलणार आहेत. काही बदलांमुळे खर्च वाढण्याची शक्यता असली तरी काही बदलांमुळे सर्वसामान्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो. यापैकी पाच प्रमुख बदल १ जुलैपासून प्रभावी होणार आहेत..आधार कार्डमध्ये ईमेल अपडेट मोफतयुनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने नवीन अधिसूचना जारी केली आहे. ज्यांचा आधार कार्डवर ईमेल आयडी अद्याप अपडेट केलेला नाही, त्यांना १ जुलैपासून ही सेवा मोफत उपलब्ध होणार आहे. जुलै ते डिसेंबर या सहा महिन्यांच्या कालावधीत नागरिकांना आधारमध्ये ईमेल पत्ता मोफत अद्ययावत करता येणार आहे. यापूर्वी या सेवेसाठी ७५ रुपये शुल्क आकारले जात होते. ही सुविधा नागरिकांच्या सोयीनुसार आधार डेटाबेस अधिक अद्ययावत करण्यास मदत करेल..एलपीजी सिलिंडरच्या किमतींमध्ये वाढमध्यपूर्वेतील सध्याच्या तणावामुळे एलपीजीच्या किमतींवर सातत्याने परिणाम होत आहे. जून महिन्यातही दर वाढवण्यात आले. १ जूनपासून व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरची किंमत ५३.५० रुपयांनी वाढली आहे. तसेच ५ किलोच्या एलपीजी सिलिंडरच्या दरात ११ रुपयांची वाढ करण्यात आली. दिल्लीत व्यावसायिक सिलिंडरची नवीन किंमत ३११३.५० रुपये झाली आहे. मात्र, घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत कोणताही बदल झालेला नाही..Monsoon Inflation Impact: मॉन्सूनची मंद वाटचाल! महागाईचा मोठा फटका बसणार; जाणून घ्या कोणत्या वस्तू महागणार? सामान्यांच्या बजेटवर संकट.एटीएफ, सीएनजी आणि पीएनजी दरांमध्ये बदलाची शक्यताएअर टर्बाइन फ्युएल (एटीएफ), सीएनजी आणि पीएनजी या इंधनांच्या किमतींमध्ये महिन्याभरात वारंवार बदल होत असतात. सरकार एलपीजीऐवजी पीएनजीचा वापर वाढवण्यासाठी सक्रिय प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे जुलै महिन्यात या क्षेत्रात नवे बदल दिसून येण्याची शक्यता आहे. गेल्या महिन्यात सीएनजी आणि एटीएफच्या किमती वाढल्या होत्या आणि येत्या काळातही त्यात चढ-उतार होऊ शकतात..एचडीएफसी बँकेच्या रेगालिया गोल्ड क्रेडिट कार्ड नियमांमध्ये बदलएचडीएफसी बँकेने आपल्या क्रेडिट कार्ड धोरणात बदल केला आहे. जुलैपासून रेगालिया गोल्ड क्रेडिट कार्डधारकांना देशांतर्गत विमानतळ लाउंजची मोफत सुविधा मिळवण्यासाठी नवीन खर्च मर्यादा पूर्ण करावी लागणार आहे. सुधारित नियमांनुसार, पुढील तिमाहीत मोफत लाउंज सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी मागील तिमाहीत किमान ६०,००० रुपये खर्च करणे आवश्यक राहील. विमानतळ लाउंजचा वापर वाढल्याने बँकेने प्रीमियम कार्डधारकांसाठी अटी कडक केल्या आहेत. मुख्यतः प्रवासाशी संबंधित फायदे घेणाऱ्या ग्राहकांवर याचा परिणाम होईल..जुलै महिन्यात बँका १२ दिवस बंदजुलै महिन्यात बँकिंग सेवांवर परिणाम करणारी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे सुट्ट्या. यावर्षी जुलैमध्ये एकूण सुमारे १२ दिवस बँका बंद राहणार आहेत. यातील ६ दिवस साप्ताहिक सुट्ट्यांमुळे तर उर्वरित ६ सुट्ट्या विविध राज्यांतील विशेष कारणांमुळे असतील. विशेषतः मिझोराम, मेघालय आणि त्रिपुरा या राज्यांमध्ये अतिरिक्त सुट्ट्या जाहीर करण्यात आल्या आहेत. नागरिकांनी आपले आर्थिक व्यवहार यापूर्वीच पूर्ण करावेत, असे सल्ला दिला जात आहे..Petrol-Diesel-CNG Price: 23 जून रोजी देशभरात पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर जाहीर! तुमच्या शहरात 1 लिटरचा भाव किती?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.