Kisan Credit Card: शेतकऱ्यांना मिळणार 5 लाखांपर्यंत कर्ज! कोणती बँक देते सर्वात स्वस्त कर्ज? पात्रता, व्याजदर आणि अर्जाची संपूर्ण माहिती

Kisan Credit Card Eligibility and Application Process: शेतकऱ्यांना शेतीसाठी लागणारा खर्च भागवता यावा, यासाठी केंद्र सरकारकडून किसान क्रेडिट कार्ड म्हणजेच KCC योजना राबवली जाते. या माध्यमातून शेतकऱ्यांना इतर पर्यायांपेक्षा तुलनेने कमी व्याजदरात कर्जाची सुविधा मिळते. विशेष म्हणजे केवळ शेतीच नव्हे, तर पशुपालन आणि मत्स्यपालनासारख्या कामांसाठीही या कर्जाचा वापर करता येतो..कर्जमर्यादा किती?किसान क्रेडिट कार्डअंतर्गत पूर्वी 3 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळत होते. मात्र केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प 2025-26 मध्ये ही मर्यादा वाढवून 5 लाख रुपये करण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे कर्जमर्यादा वाढल्याने शेतकऱ्यांना बियाणे, खते आणि इतर शेती साहित्य खरेदी करण्यासोबतच शेती करण्यासाठी आवश्यक यंत्रसामग्री घेण्यास मदत होऊ शकते..Petrol-Diesel Rate Today: कच्चे तेल सलग तिसऱ्या आठवड्यात स्वस्त! अहमदाबादमध्ये पेट्रोल 101 रुपये; महाराष्ट्रातील आजचे भाव पाहा.व्याजदर किती?किसान क्रेडिट कार्ड कर्जावरील व्याजदर प्रत्येक बँकेनुसार वेगवेगळा असू शकतो. सध्या उपलब्ध माहितीनुसार -स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) मध्ये वार्षिक 7.25% पर्यंतपंजाब नॅशनल बँक (PNB) मध्ये वार्षिक 7%HDFC बँकेत वार्षिक 9%Axis बँकेत वार्षिक 7% ते 13.10%त्यामुळे KCC घेण्यापूर्वी संबंधित बँकेचा सध्याचा व्याजदर आणि कर्जाच्या अटी तपासणे महत्त्वाचे आहे..वेळेआधी कर्ज फेडल्यास फायदाकिसान क्रेडिट कार्ड कर्जाची वेळेवर किंवा मुदतीपूर्वी परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सरकारकडून अतिरिक्त सवलतीचा लाभ मिळू शकतो. उपलब्ध माहितीनुसार अशा शेतकऱ्यांना 3% अतिरिक्त सवलत मिळते. त्यामुळे कर्जाचा प्रभावी खर्च कमी होण्यास मदत होऊ शकते..कोणती कागदपत्रे आवश्यक?किसान क्रेडिट कार्डसाठी अर्ज करताना काही आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतात. यामध्ये आधार कार्ड, पॅन कार्ड, मतदार ओळखपत्र आणि जमिनीशी संबंधित कागदपत्रांचा समावेश आहे. तसेच जर तुम्हाला पशुपालन किंवा मत्स्यपालनासाठी कर्ज घ्यायचे असल्यास संबंधित व्यवसायाची माहिती आणि आवश्यक कागदपत्रेही द्यावी लागू शकतात..कोण अर्ज करू शकतो?ज्या शेतकऱ्यांच्या नावावर जमीन आहे, ते किसान क्रेडिट कार्डसाठी अर्ज करू शकतात. याशिवाय वाट्याने शेती करणारे शेतकरी आणि सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) संबंधित महिला यांनाही योजनेअंतर्गत अर्ज करण्याची सुविधा असल्याचे दिलेल्या माहितीत नमूद आहे..Best FD Investment: RBI च्या निर्णयानंतर 1 लाखासाठी कोणती FD फायद्याची? शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म? पाहा संपूर्ण गणित.KCC साठी अर्ज कसा करायचा?किसान क्रेडिट कार्ड मिळवण्यासाठी पात्र शेतकरी सरकारी बँक, ग्रामीण बँक किंवा सहकारी बँकेत जाऊन अर्ज करू शकतात.तसेच ऑनलाइन अर्जाची सुविधाही उपलब्ध आहे. त्यासाठी किसान ऋण पोर्टल किंवा जनसमर्थ पोर्टलवर अर्ज करता येतो. याशिवाय संबंधित बँकेच्या अधिकृत वेबसाइट किंवा अॅपवरूनही अर्ज करण्याची सुविधा काही बँका देतात.म्हणून KCC घेण्याचा विचार करत असाल, तर अर्ज करण्यापूर्वी कर्जमर्यादा, व्याजदर, परतफेडीच्या अटी आणि आवश्यक कागदपत्रांची माहिती संबंधित बँकेकडून नक्की तपासा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.