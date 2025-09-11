Larry Ellison: हवेली-रिसॉर्ट ते स्वत:च्या नावावर एक बेट; लॅरी एलिसन यांच्या जगभरातील प्रसिद्ध प्रॉपर्टीज कोणत्या?

ओरेकलचे सह-संस्थापक लॅरी एलिसन यांनी इलॉन मस्कला मागे टाकत जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती बनले आहेत. तब्बल 393 अब्ज डॉलर्सच्या संपत्तीचे मालक असलेले एलिसन हवेल्या, रिसॉर्ट्स आणि संपूर्ण बेटाचे मालक आहेत. त्यांचे आलिशान प्रॉपर्टी कलेक्शन हवाईपासून ते मालिबू, क्योटो आणि पाम बीचपर्यंत पसरलेले आहे..Larry Ellison: जगातील अब्जाधीशांच्या यादीत मोठा बदल झाला आहे. ओरेकलचे 81 वर्षीय सह-संस्थापक लॅरी एलिसन यांनी इलॉन मस्कला मागे टाकत जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती बनले आहेत. सध्या एलिसन यांची संपत्ती तब्बल 393 अब्ज डॉलर्स इतकी असल्याचा अंदाज आहे.लॅरी एलिसन यांना अमेरिकेतील सर्वात मोठे ‘ट्रॉफी-होम खरेदीदार’ मानले जाते. कारण त्यांच्या कलेक्शनमध्ये केवळ हवेल्याच नाहीत, तर बेटे, रिसॉर्ट्स, आर्ट म्युझियम आणि वेलनेस सेंटर देखील आहेत. त्यांची मालमत्ता जगभरात आहे आणि त्याची किंमत अब्जावधी डॉलर्समध्ये आहे..लानाई बेट - सर्वात गाजलेली खरेदी2012 मध्ये एलिसन यांनी हवाईचे लानाई बेट तब्बल 30 कोटी डॉलर्समध्ये खरेदी केले. या बेटावर त्यांचा 98 टक्के मालकी हक्क आहे. इथे दोन भव्य फोर सीझन्स रिसॉर्ट्स आहेत. याशिवाय रोड आयलंडमधील न्यूपोर्ट येथे त्यांची बीचवुड हवेली आहे. ही हवेली त्यांनी 10.5 दशलक्ष डॉलर्समध्ये घेतली आणि नंतर तिला म्युझियममध्ये बदलण्यासाठी 100 दशलक्ष डॉलर्सहून अधिक गुंतवणूक केली..लेक ताहो आणि मालिबूकॅलिफोर्नियातील लेक ताहो परिसरात एलिसन यांची अनेक आलिशान घरे आहेत. फ्रँक सिनात्रा आणि चेरसारखे सेलिब्रिटी जिथे राहायचे, तिथेच एलिसन यांनी दिवाळखोरीत गेलेले कॅल नेव्हा लॉज विकत घेऊन पुनर्जीवित केले. त्याशिवाय मालिबू बीचवर 20 पेक्षा जास्त प्रॉपर्टीज, त्यापैकी 10 कार्बन बीचवर आहेत. यामुळेच या बीचला आता ‘बिलियनेअर्स बीच’ म्हणून ओळखले जाते..वुडसाइड, क्योटो आणि पाम बीचएलिसन यांचे कॅलिफोर्नियातील वुडसाइड एस्टेट ही त्यांची सर्वात भव्य मालमत्ता मानली जाते. जपानी डिझाइनवर आधारित या 23 एकर जागेत झील, टीहाऊस आणि तब्बल 10 इमारती आहेत. तसेच जपानमधील क्योटो शहरात झेन मंदिराजवळील ऐतिहासिक गार्डन व्हिला त्यांनी खरेदी केला आहे..फ्लोरिडामधील पाम बीच येथे त्यांनी १७३ दशलक्ष डॉलर्समध्ये 33 बेडरूम आणि 34 बाथरूम असलेला विशाल कॉम्प्लेक्स विकत घेतला. ही फ्लोरिडा राज्यातील आजवरची सर्वात मोठी रेसिडेन्शियल डील ठरली. थोडक्यात, इलॉन मस्कला मागे टाकून जगातील सर्वात श्रीमंत ठरलेले लॅरी एलिसन केवळ तंत्रज्ञान क्षेत्रातच नव्हे, तर त्यांच्या अलिशान मालमत्तांच्या साम्राज्यासाठीही प्रसिद्ध आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.