Loan EMI Tips: कर्ज लवकर फेडण्यासाठी या 4 स्मार्ट टिप्स फॉलो करा! नवीन लोन घेताना 'या' 10 चुका अजिबात करू नका

Loan Tips: आजच्या काळात होम लोन, वाहन कर्ज किंवा पर्सनल लोन घेणे पूर्वीपेक्षा खूप सोपे झाले आहे. मात्र कर्ज घेतल्यानंतर दर महिन्याला भरावी लागणारी EMI अनेकांसाठी आर्थिक आणि मानसिक तणावाचे कारण ठरते. पण जर तुम्ही तुमच्या लोनचे आर्थिक नियोजन योग्य पद्धतीने केल्यास आणि काही महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवल्यास कर्जाचा बोजा कमी करता येतो तसेच नियोजित वेळेपूर्वी तुम्ही कर्जातून मुक्तदेखील होता..EMI म्हणजे काय?EMI (Equated Monthly Installment) म्हणजे बँकेकडून घेतलेल्या कर्जाची दर महिन्याला भरायची निश्चित रक्कम ज्याला सोप्या भाषेत कर्जाचा हप्ता देखील म्हटले जाते. यात एकूण EMI रकमेचा एक भाग मूळ कर्जफेडीसाठी तर दुसरा भाग व्याजासाठी वापरला जातो.EMI प्रामुख्याने तीन घटकांवर अवलंबून असते. यात कर्जाची एकूण रक्कम, व्याजदर आणि कर्जाचा कालावधी यांचा समावेश होतो आणि या सर्व गोष्टी मिळून EMI ठरवला जातो. यात कर्जाचा कालावधी वाढवल्यास मासिक EMI कमी होते, मासिक खर्चाचे नियोजन तुलनेने सोपे राहते.मात्र एकूण व्याजाचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढतो. उलट कमी कालावधीचे कर्ज घेतल्यास EMI जास्त असते, पण व्याजावर मोठी बचत होते..जास्त EMI की कमी EMI?कर्ज घेताना अनेकजण कमी EMI निवडावी की जास्त, याबाबत संभ्रमात असतात. दोन्ही पर्यायांचे फायदे आणि तोटे वेगवेगळे असतात. त्यामुळे निर्णय घेण्यापूर्वी खालील बाबी समजून घेणे महत्त्वाचे आहे..कर्ज लवकर फेडण्यासाठी 4 स्मार्ट उपाय1. नियमित प्री-पेमेंटबोनस, इन्सेंटिव्ह, एरिअर्स किंवा अतिरिक्त उत्पन्न मिळाल्यास त्यातील काही रक्कम थेट कर्ज खात्यात जमा करा. वर्षातून एक अतिरिक्त EMI भरल्यास दीर्घकालीन कर्जाचा कालावधी काही वर्षांनी कमी होऊ शकतो.2. बॅलन्स ट्रान्सफरसमजा दुसरी एखादी बँक कमी व्याजदर देत असल्यास तुम्ही तुमचे कर्ज त्या बँकेत हस्तांतरित करता येते का ते पाहा. मात्र प्रक्रिया शुल्क आणि इतर खर्च आधी समजून घ्या.3. जास्त डाउन पेमेंटकर्ज घेताना शक्य तितकी जास्त रक्कम स्वतःकडून भरल्यास कर्जाची मूळ रक्कम कमी राहते. परिणामी EMI आणि व्याजाचा भार दोन्ही कमी होतात.4. स्टेप-अप EMIजस-जसा तुमचा पगार वाढतो किंवा उत्पन्न वाढते अशावेळी तुम्ही EMI मध्ये 5 ते 10 टक्के वाढ करण्याचा विचार करा. याला स्टेप-अप EMI म्हटलं जात. यामुळे तुमचा कर्जाचा कालावधी मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकतो..कर्ज घेताना किंवा फेडताना टाळा या 10 चुकाआपल्या उत्पन्नापेक्षा जास्त कर्ज घेणे.कमी EMI साठी अनावश्यकपणे खूप मोठा कालावधी निवडणे.वेगवेगळ्या बँकांच्या ऑफर्सची तुलना न करणे.कर्ज करारातील अटी व शुल्क न वाचता स्वाक्षरी करणे.EMI वेळेवर न भरणे किंवा हप्ता बाऊन्स होणे.क्रेडिट कार्ड बिल EMI मध्ये रूपांतरित करून जास्त व्याज भरणे.एकाच वेळी अनेक वैयक्तिक कर्जे घेणे.मासिक उत्पन्न आणि खर्चाचे नियोजन न करणे.आपत्कालीन निधी न ठेवता सर्व पैसे कर्जफेडीत वापरणे.बोनस किंवा अतिरिक्त उत्पन्न अनावश्यक खर्चात घालवणे..एकापेक्षा जास्त कर्ज असल्यास काय करावे?समजा तुमच्याकडे एकापेक्षा अधिक कर्जे असतील, तर सर्वप्रथम ज्या कर्जावर सर्वाधिक व्याजदर आकारला जात आहे ते कर्ज फेडण्याला प्राधान्य द्या. यामुळे दीर्घकालीन व्याजाचा खर्च कमी करण्यास मदत होते.. तसेच, सर्व EMI वेळेवर आणि नियमितपणे भरल्यास तुमचा क्रेडिट प्रोफाइल अधिक मजबूत होतो आणि भविष्यात कर्ज मिळवणेही सोपे जाऊ शकते..आपत्कालीन निधीकर्ज लवकर फेडणे ही चांगली आर्थिक सवय असली तरी त्यासाठी सर्व बचत वापरणे योग्य नाही. कोणतीही आर्थिक अडचण आल्यास उपयोगी पडण्यासाठी किमान 6 महिन्यांच्या खर्चाइतका आपत्कालीन निधी राखून ठेवणे गरजेचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.