LPG Cylinder Weight Reduction : गॅस संकटाचा मोठा फटका ! घरगुती LPG सिलिंडर बाबत सरकारचा नवा निर्णय

1. सरकारने घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या वजनात बदल जाहीर केला आहे. 2. आता १४.२ किलोच्या सिलिंडरऐवजी ८ ते १० किलो गॅस भरलेले सिलिंडर मिळणार आहेत. 3. इराण-इस्त्रायल युद्धामुळे गॅस तुटवड्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. 4. सिलिंडरचा आकार तोच राहील, फक्त गॅसचे प्रमाण कमी होईल. .LPG Price India: सरकारने घरगुती एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या वितरणात महत्त्वाचा बदल जाहीर केला आहे. आता १४.२ किलोच्या पारंपरिक घरगुती गॅस सिलिंडरऐवजी ८ ते १० किलो गॅस भरलेले सिलिंडर नागरिकांना उपलब्ध होणार आहेत. हा निर्णय इराण-इस्त्रायल युद्धामुळे निर्माण झालेल्या गॅसच्या तुटवड्यामुळे आणि आयातीत अडचणींमुळे घेण्यात आला आहे..सिलिंडरचा आकार आणि प्रकार तोच राहणार आहे, फक्त त्यामध्ये भरले जाणारे गॅसचे प्रमाण कमी करण्याचे आदेश गॅस कंपन्यांना देण्यात आले आहेत. जेवढे गॅस भरले जाईल, तेवढ्याच प्रमाणात पैसे आकारले जातील, म्हणजेच प्रति किलो दरानुसार बिलिंग होईल. .सध्या उपलब्ध 14.2 किलोचे भरलेले सिलिंडर संपल्यानंतर नवीन सिलिंडर 8-10 किलो गॅससह पुरवले जातील.यामुळे एक सिलिंडर आता कमी दिवस पुरेल सामान्य कुटुंबांच्या दैनंदिन स्वयंपाकाच्या गणितावर परिणाम होईल, वारंवार रिफिल करावे लागतील, ज्यामुळे डिलिव्हरी आणि बुकिंगच्या त्रास वाढू शकतात.किंमतबाबत अद्याप स्पष्ट घोषणा नाही, पण प्रति किलो दर कायम राहील असे अपेक्षित आहे. सध्याच्या दरानुसार (मार्च २०२६ मध्ये दिल्लीत १४.२ किलो सिलिंडर सुमारे ₹९१३ आहे), कमी वजनामुळे एका सिलिंडरची किंमत कमी असेल, पण वारंवार खरेदीमुळे एकूण खर्च वाढू शकतो..LPG Cylinder Price Hike : गॅस संकट गडद, जाणून घ्या तुमच्या शहरात आज किती आहे LPG सिलिंडरचा दर ?.हा बदल गॅस संकट कमी करण्यासाठी आणि उपलब्ध साठ्याचे योग्य वितरण करण्यासाठी आणला जात आहे. सरकारने गॅस कंपन्यांना उत्पादन वाढवण्याचे आणि व्यावसायिक वापरासाठी प्राधान्य देण्याचे निर्देश दिले आहेत, तर घरगुती वापरासाठीही पुरवठा सुरळीत ठेवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.