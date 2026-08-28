LPG New Connection Update : नवीन एलपीजी कनेक्शनसाठी बुकिंग कधीपासून सुरू होणार? सरकारने स्पष्ट केली स्थिती

LPG New Connection Ban Continues in India : पश्चिम आशियातील वाढता तणाव आणि ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ’मधील निर्माण झालेल्या अनिश्चिततेचा परिणाम भारताच्या एलपीजी पुरवठ्यावर झाला आहे. परिस्थिती हाताळण्यासाठी भारताने अमेरिकेकडून एलपीजी आणि एलएनजीची आयात वाढवली असली, तरी देशांतर्गत नवीन घरगुती एलपीजी कनेक्शन देण्यावरील बंदी अद्याप कायम आहे. त्यामुळे नवीन गॅस कनेक्शनसाठी अर्ज करणाऱ्या ग्राहकांना सध्या प्रतीक्षा करावी लागत आहे..कंपन्यांच्या माहितीनुसार, मार्च २०२६ पासून १४.२ किलोच्या घरगुती सिलिंडरसाठी नवीन कनेक्शन देण्यात आलेले नाही. सध्या तेल कंपन्यांकडून विद्यमान ग्राहकांच्या रिफिलला प्राधान्य दिले जात आहे. तसेच निष्क्रिय झालेल्या कनेक्शनचे नूतनीकरण केले जात आहे. बनावट किंवा डुप्लिकेट कनेक्शन रद्द करण्यासाठी ग्राहकांना केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहनही सातत्याने केले जात आहे..LPG वाहतुकीसाठी देशात 1,800 किमी पाइपलाइन; कोणकोणत्या राज्यांतून जाणार? काय बदलणार? वाचा....पेट्रोलियम मंत्रालयाकडून स्पष्टीकरणकेंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयाने सोशल मीडियाद्वारे या निर्णयाबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे. पश्चिम आशियातील सध्याच्या भू-राजकीय परिस्थितीमुळे नवीन एलपीजी कनेक्शन देण्याची प्रक्रिया तात्पुरती स्थगित करण्यात आली आहे. विद्यमान ग्राहकांना गॅसचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी वितरकांकडून रिफिल वितरणाला प्राधान्य दिले जात आहे. परिस्थिती सामान्य झाल्यानंतर नवीन कनेक्शनची प्रक्रिया पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता असल्याचे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. .‘द हिंदू’च्या वृत्तानुसार, FLDI चे सरचिटणीस पवन सोनी यांनी सध्याचा एलपीजी पुरवठा स्थिर असल्याचे सांगितले. मात्र, ही परिस्थिती किती काळ कायम राहील, याबाबत निश्चित अंदाज बांधणे कठीण असल्याचे त्यांनी नमूद केले. पश्चिम आशियातील अस्थिरतेमुळे भारतात एलपीजी वाहून आणणाऱ्या जहाजांच्या उपलब्धतेबाबतही अनिश्चितता आहे. .५ आणि १० किलो सिलिंडरचा पर्यायनवीन कनेक्शन मिळत नसल्याने ग्राहकांना कंपन्यांकडून ५ किलो किंवा १० किलोच्या कंपोझिट/FTL सिलिंडरचा पर्याय सुचवला जात आहे. प्रमुख शहरांमध्ये १० किलोचा फ्री ट्रेड एलपीजी सिलिंडर उपलब्ध करून देण्यात आला असून, तो बुक करून घरपोच मागवता येतो. .पश्चिम आशियातील संकटापूर्वी भारत आपल्या एकूण एलपीजी गरजेपैकी सुमारे ६० टक्के एलपीजी आयात करत होता. त्यातील जवळपास ९० टक्के पुरवठा स्ट्रेट ऑफ होर्मुझमार्गे येत होता. आता आयातीत अडथळे निर्माण झाल्याने देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यावर भर दिला जात आहे. तसेच अमेरिकेकडून एलपीजी आयात वाढवण्यात आली आहे. मात्र, अमेरिकेहून समुद्रमार्गे होणारा पुरवठा पश्चिम आशियातून होणाऱ्या आयातीपेक्षा अधिक खर्चिक असल्याने परिस्थितीवर सरकार आणि तेल कंपन्यांचे बारकाईने लक्ष आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.