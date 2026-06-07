Petrol Diesel Price Today : एलपीजी दरवाढीनंतर पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर जाहीर, जाणून घ्या महाग झाले की स्वस्त?

Latest Fuel Prices in Metro Cities (Petrol & Diesel Rates) : मध्यरात्री घरगुती गॅस सिलिंडरच्या दरात २९ रूपयांची वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे मुंबई, पुण्यासह प्रमुख शहरात गॅस सिलिंडरचे दर ९४२ रूपयांवर पोहचले आहेत. रविवारी सकाळी पेट्रोल आणि डिझेलचेही नवे दर जारी झाले आहेत. पेट्रोलियम कंपन्यांनी सर्वसामान्यांना दिलासा देत पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कोणतीही वाढ केली नाही. .आज रविवारी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कोणतीही वाढ झालेली नाही. त्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलचे दर जुन्या दरातच उपलब्ध आहेत. मे महिन्यात इंधनाच्या दरात चार वेळा वाढ झाली होती. मे महिन्यात तेल विपणन कंपन्यांनी प्रति लिटर सुमारे ७.५ रुपयांनी पेट्रोल आणि डीझेलच्या दरात दरवाढ केली होती. मात्र, जून महिन्यात तेलाच्या दरात एकदाही वाढ झालेली नाही. २५ मे रोजी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात अखेरचा बदल झाला नव्हता..पेट्रोलचा नवीन दर काय आहे? (आजचा पेट्रोलचा दर)नवी दिल्ली - १०२.१२ रुपयेकोलकाता – रु ११३.५१मुंबई - 111.21 रुपयेचेन्नई - 107.87 रुपयेगुरुग्राम – रु १०२.६२नोएडा – रु १०१.९६बंगळूर – रु ११०.८९भुवनेश्वर – रु १०८.९७चंदीगड – रु १०१.५१हैदराबाद – रु ११५.६९जयपूर – रु. ११२.६६लखनौ - १०१.८९ रुपयेपाटणा - रु ११४.२४ .वेगवेगळ्या शहरांमध्ये डिझेलचा दर काय आहे? नवी दिल्ली - रु ९५.२०कोलकाता – ९९.८२ रुपयेमुंबई - 97.83 रुपयेचेन्नई - 99.65 रुपयेगुरुग्राम – रु ९५.३०नोएडा – रु ९५.४४बंगळूर – रु ९८.८०भुवनेश्वर – रु. १००.६८चंदीगड – ८९.४७ रुपयेहैदराबाद – १०३.८२ रुपयेजयपूर – ९७.७८ रुपयेलखनौ - रु ९५.३६पाटणा - रु. १००.२० .आखाती देशात युद्ध सुरू झाल्यापासून ७६ दिवस देशांतर्गत पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कोणताही बदल झाला नाही. त्यामुळे तेल कंपन्यांना दररोज १,००० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. चार वेळा दरवाढ झाल्यानंतर तेल कंपन्यांचे नुकसान दररोज ५०० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील परिस्थिती अशीच राहिल्यास, पुढील काळात इंधनाच्या दरात पुन्हा वाढ होण्याची शक्यता आहे..अमेरिका-इराण युद्ध सुरू होण्यापूर्वी कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल सुमारे ७० डॉलर होती. आता ती प्रति बॅरल १०० डॉलरच्या वर पोहोचली आहे. त्यामुळे देशांतर्गत इंधनाच्या किमतीही वाढण्यात आल्या आहेत.आखाती देशातील तणावाची स्थिती कायम राहिली तर इंधनाच्या दरात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुढील आठवड्यात पेट्रोल-डिझेलच्या दरात ६ रूपयांची वाढ होऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.