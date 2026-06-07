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Petrol Diesel Price Today : एलपीजी दरवाढीनंतर पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर जाहीर, जाणून घ्या महाग झाले की स्वस्त?

Fuel Price Update : मे महिन्यात पेट्रोल-डिझेल दरात चार वेळा वाढ होऊन सुमारे ₹7.5 प्रति लिटर वाढ झाली होती. जून महिन्यात आतापर्यंत इंधन दरात कोणतीही वाढ झालेली नाही. आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमतीवर दबाव वाढला आहे.
Petrol and Diesel Prices Remain Unchanged Today

Petrol and Diesel Prices Remain Unchanged Today

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Latest Fuel Prices in Metro Cities (Petrol & Diesel Rates) : मध्यरात्री घरगुती गॅस सिलिंडरच्या दरात २९ रूपयांची वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे मुंबई, पुण्यासह प्रमुख शहरात गॅस सिलिंडरचे दर ९४२ रूपयांवर पोहचले आहेत. रविवारी सकाळी पेट्रोल आणि डिझेलचेही नवे दर जारी झाले आहेत. पेट्रोलियम कंपन्यांनी सर्वसामान्यांना दिलासा देत पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कोणतीही वाढ केली नाही.

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