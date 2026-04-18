LPG Price: होर्मुझ खुला! LPG सिलेंडर आता स्वस्त होणार का? भारताच्या किमतींवर मोठा परिणाम?

LPG Price: होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा खुली होणे हे जागतिक ऊर्जा बाजारासाठी सकारात्मक संकेत आहे. भारतासाठी ही खूपच महत्त्वाची गोष्ट आहे कारण भारत मोठ्या प्रमाणात LPG आणि इतर गॅस ची आयात आखाती देशातून ह्या मार्गातूनच आयात करत होता.
LPG Prices Set to Drop? Strait of Hormuz Reopens – What It Means for India

Vinod Dengale
LPG Cylinder Price: इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी पूर्णपणे पुन्हा उघडण्याची घोषणा केली आहे. अमेरिका-इराण युद्धामुळे गेल्या 47 दिवसांपासून हा मार्ग जवळजवळ बंद होता. जगातील सुमारे 20% तेल आणि मोठ्या प्रमाणात LPG याच मार्गातून जाते. जेव्हा हा मार्ग बंद होता, तेव्हा भारतासारख्या देशांसाठी गॅस आणि तेलाच्या पुरवठ्याचे संकट निर्माण झाले होते. शुक्रवारी इराणने हा जलमार्ग पुन्हा उघडण्याच्या अधिकृत घोषणेनंतर, आता प्रश्न असा निर्माण झाला आहे की, भारतातील LPG सिलेंडरच्या किमती कमी होतील का?

