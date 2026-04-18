LPG Price: होर्मुझ खुला! LPG सिलेंडर आता स्वस्त होणार का? भारताच्या किमतींवर मोठा परिणाम?

LPG Cylinder Price: इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी पूर्णपणे पुन्हा उघडण्याची घोषणा केली आहे. अमेरिका-इराण युद्धामुळे गेल्या 47 दिवसांपासून हा मार्ग जवळजवळ बंद होता. जगातील सुमारे 20% तेल आणि मोठ्या प्रमाणात LPG याच मार्गातून जाते. जेव्हा हा मार्ग बंद होता, तेव्हा भारतासारख्या देशांसाठी गॅस आणि तेलाच्या पुरवठ्याचे संकट निर्माण झाले होते. शुक्रवारी इराणने हा जलमार्ग पुन्हा उघडण्याच्या अधिकृत घोषणेनंतर, आता प्रश्न असा निर्माण झाला आहे की, भारतातील LPG सिलेंडरच्या किमती कमी होतील का?.होर्मुझचे महत्त्वहोर्मुझ सामुद्रधुनी ही आखाती देशांमधून येणाऱ्या तेल आणि गॅसच्या शिपमेंटसाठी सर्वात महत्त्वाचा आणि कमी खर्चिक मार्ग आहे. सौदी अरेबिया, यूएई, इराक आणि कतार यांसारख्या देशांकडून भारतासह अनेक देश LPG आणि LNG आयात करतात.भारत आपल्या एकूण LPG गरजेचा एक मोठा भाग आयात करतो.मात्र अमेरिका-इस्राइल आणि इराण यांच्यातील तणावाच्या काळात हा मार्ग बंद असल्यामुळे केवळ पुरवठ्यातच विलंब झाला नाही, तर रिफायनरी आणि वितरकांना त्यांच्याकडे उपलब्ध असणाऱ्या कमी साठ्यावर काम करण्यास भाग पाडले. परिणामी LPG चा तुटवडा वाढला आणि सरकारने घरगुती गॅस सिलेंडरच्या किमती वाढवल्या..LPG सिलेंडरच्या किमती कमी होतील?होर्मुझची सामुद्रधुनी उघडल्याने गॅसच्या किमती लगेच कमी होण्याची शक्यता नाही. कारण, होर्मुझची सामुद्रधुनी उघडली तरी, एलपीजीचा पुरवठा लवकरच युद्धपूर्व पातळीवर परत येणार नाही. याचे मुख्य कारण इराणने कतारच्या रास लाफान येथील प्रमुख गॅस उत्पादन सुविधेवर हल्ले केलेले आहेत. या हल्ल्यांमुळे कतारच्या LNG निर्यात क्षमतेपैकी 17% क्षमता पूर्णपणे विस्कळीत झाली आहे. नुकसान झालेल्या पायाभूत सुविधांच्या दुरुस्तीसाठी तीन ते पाच वर्षे लागू शकतात, याचा अर्थ जागतिक बाजारपेठेत दरवर्षी 12.8 दशलक्ष टन LNG ची मोठी कमतरता भासेल. विशेष म्हणजे भारत हा कतारकडून नैसर्गिक वायूचा सर्वात मोठा आयातदार देश आहे..पुढे काय होईल?होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली झाल्यास जागतिक ऊर्जा वाहतुकीवरील ताण कमी होऊन शिपिंग आणि विमा खर्चात घट होण्याची शक्यता आहे. यामुळे पर्यायी मार्गांवरील अतिरिक्त खर्च कमी होईल आणि भारतीय ऊर्जा कंपन्यांचा आयात खर्च काही प्रमाणात घटू शकतो. परिणामी देशांतर्गत इंधन दरांवरील दबाव कमी होण्याची शक्यता असून, आयातदारांना अधिक पर्याय मिळून आखाती देशांकडून अधिक स्पर्धात्मक दरांवर खरेदी करण्याची संधी उपलब्ध होऊ शकते.