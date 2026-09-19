Milk Price Hike: दसरा-दिवाळीआधीच दूध महागणार? तब्बल 8 रुपयांची वाढ! सरकारला 3 दिवसांचा अल्टिमेटम

Nandini milk price hike latest news: सप्टेंबर महिन्याच्या सुरुवातीला मुंबईत दुधाच्या दरात वाढ झाल्यानंतर आता कर्नाटकातील नागरिकांना सणासुदीच्या काळात आणखी एक महागाईचा झटका बसण्याची शक्यता आहे. कर्नाटक राज्यातील दूध उत्पादक संघांनी दूध खरेदीच्या दरात प्रति लिटर 8 रुपयांची वाढ करण्याची मागणी केली आहे. .दूध महाग करण्याची मागणी का?दूध संघांच्या मते, दूध उत्पादनाचा खर्च सातत्याने वाढत असताना उत्पादनात घट होत असल्याने दुग्ध उत्पादकांवर आर्थिक दबाव वाढला आहे. कर्नाटक मिल्क प्रोड्यूसर्स असोसिएशननुसार, बामुल, चामुल, मांड्या मिल्क आणि तुमकुरसह राज्यातील अनेक प्रमुख दूध संघ या दरवाढीच्या मागणीच्या बाजूने आहेत. दूध उत्पादकांना दिल्या जाणाऱ्या सरकारी प्रोत्साहन रकमेतही वाढ करण्याची मागणी दूध संघांनी केली आहे.या मागण्यांवर निर्णय घेण्यासाठी दूध उत्पादक संघांनी सरकारला तीन दिवसांचा अल्टिमेटम दिला आहे. या कालावधीत मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन निर्णय न झाल्यास विधानभवानापर्यंत मोर्चा काढण्याचा इशारा देण्यात आला आहे..Gold Rate Today: गौरी-गणपतीत सोन्याच्या भावात मोठी उलथापालट! 2 दिवसांत ₹30 हजार... मुंबई-पुण्यासह महाराष्ट्रात ताजा भाव काय?.दुग्ध उत्पादक आर्थिक अडचणीतबामुल मिल्क युनियनचे अध्यक्ष नागराज यांनी सांगितले की, दुग्ध संघ गेल्या आठ महिन्यांपासून राज्य सरकारसोबत चर्चा करत आहेत. मात्र, अद्याप या विषयावर ठोस निर्णय झालेला नाही. यात दूध संघांची प्रमुख मागणी म्हणजे दूध खरेदीच्या दरात प्रति लिटर 8 रुपयांची वाढ करावी. कारण, सध्या दुग्ध उत्पादकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे संघांचे म्हणणे आहे. कमी पावसामुळे जनावरांसाठी हिरव्या चारा कमी झाला आहे. तर पशुखाद्य सुमारे 25 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच वाहतूक खर्चही वाढल्याने दूध उत्पादनाचा एकूण खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. या वाढलेल्या खर्चामुळे जनावरांचे पालन करणे शेतकऱ्यांसाठी कठीण होत असून त्याचा परिणाम दूध उत्पादनावरही होत असल्याचे दूध संघांचे म्हणणे आहे..Tata Sonsने चंद्रशेखरन यांना निवडलं, पण टाटा ट्रस्ट्सचा विरोध! नोएल टाटाच खरे किंगमेकर? टाटामध्ये चेअरमनची निवड कशी होते?.ग्राहकांच्या खिशावर काय परिणाम?सरकारने दूध संघांची मागणी मान्य करून दूध खरेदीच्या दरात वाढ करण्यास मंजुरी दिल्यास त्याचा थेट परिणाम ग्राहकांवर होऊ शकतो. विशेषतः नवरात्र आणि दिवाळीच्या आधी नंदिनी यांसारख्या देशभरात पसरलेल्याब्रँडच्या दूध दरात वाढ होण्याची शक्यता आहे.दूध महागल्यास त्याचा परिणाम केवळ घरच्या बजेटवरच नाही, तर मिठाई, खवा आणि इतर डेअरी उत्पादनांच्या किमतींवरही होऊ शकतो. त्यामुळे सणासुदीच्या काळात ग्राहकांच्या खर्चात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.