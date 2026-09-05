Personal Finance

Money Habits: पैसा कमावणं सगळ्यांनाच जमतं, पण श्रीमंत लोक करतात 'ही' 5 कामं; तुम्ही करता का?

5 Money Habits Separate the Rich From the Middle Class: फक्त जास्त कमाई करून श्रीमंत होता येत नाही, तर कमावलेल्या पैशाचा योग्य वापर आणि गुंतवणूक करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. श्रीमंत लोकांच्या या 5 आर्थिक सवयी जाणून घ्या.
5 Money Habits

Money Habits: 5 Things Rich People Do Differently to Grow Their Wealth — Do You Do Them?

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

5 Habits Rich People Use to Grow Wealth: आपण फक्त जास्त कमाई केली म्हणजे मोठी संपत्ती तयार होतेच असं नाही. तुम्ही तुमच्या कमाईपैकी किती रक्कम वाचवता, कुठे गुंतवता आणि वाढत्या उत्पन्नासोबत खर्च किती वाढवता, यावर आर्थिक स्थिती मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असते. आर्थिक नियोजन करणारे लोक काही ठराविक सवयी सातत्याने पाळतात. या सवयी दीर्घकाळ सुरू ठेवल्या तर छोट्या रकमेतूनही मोठा आर्थिक आधार तयार होऊ शकतो. तज्ञांच्या मते त्या सवयी खालीलप्रमाणे आहेत.

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