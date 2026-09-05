Money Habits: पैसा कमावणं सगळ्यांनाच जमतं, पण श्रीमंत लोक करतात 'ही' 5 कामं; तुम्ही करता का?

5 Habits Rich People Use to Grow Wealth: आपण फक्त जास्त कमाई केली म्हणजे मोठी संपत्ती तयार होतेच असं नाही. तुम्ही तुमच्या कमाईपैकी किती रक्कम वाचवता, कुठे गुंतवता आणि वाढत्या उत्पन्नासोबत खर्च किती वाढवता, यावर आर्थिक स्थिती मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असते. आर्थिक नियोजन करणारे लोक काही ठराविक सवयी सातत्याने पाळतात. या सवयी दीर्घकाळ सुरू ठेवल्या तर छोट्या रकमेतूनही मोठा आर्थिक आधार तयार होऊ शकतो. तज्ञांच्या मते त्या सवयी खालीलप्रमाणे आहेत. .1. पगार मिळाल्यावर आधी बचत, नंतर खर्चअनेक जण महिन्याचे सर्व खर्च केल्यानंतर उरलेली रक्कम बचत करण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र आर्थिकदृष्ट्या शिस्तबद्ध लोक याच्या अगदी उलट पद्धत वापरतात. पगार खात्यात जमा झाल्यानंतर ठराविक रक्कम लगेच बचत किंवा गुंतवणुकीसाठी बाजूला काढली जाते. त्यानंतर उरलेल्या पैशातून घरखर्च, बिलं आणि इतर गरजा भागवल्या जातात.उदाहरणार्थ, महिन्याला 1 लाख रुपये उत्पन्न असेल तर सुरुवातीलाच 20 ते 30 हजार रुपये बचत किंवा गुंतवणुकीसाठी वेगळे ठेवण्याचे नियोजन करता येऊ शकते. यामुळे बचत ही 'उरलेले पैसे' नसून आर्थिक नियोजनाचा पहिला भाग बनते..2. गुंतवणूकपैसे वाढवण्यासाठी एखाद्या एका गुंतवणुकीतून झटपट मोठा परतावा मिळवण्यापेक्षा सातत्याने गुंतवणूक करणे अधिक महत्त्वाचे ठरू शकते. तुमची जोखीम घेण्याची क्षमता, आर्थिक उद्दिष्टे आणि गुंतवणुकीचा कालावधी लक्षात घेऊन EPF, PPF, म्युच्युअल फंड, NPS किंवा बाँड्ससारख्या पर्यायांचा विचार करता येतो.बाजारात चढ-उतार होत असतात. त्यामुळे बाजार घसरला म्हणून घाबरून दीर्घकालीन गुंतवणूक थांबवणे किंवा एखाद्या गुंतवणुकीला अलीकडे चांगला परतावा मिळाला म्हणून लगेच त्यात पैसे टाकणे टाळावे. गुंतवणुकीचा निर्णय स्वतःची आर्थिक परिस्थिती आणि उद्दिष्टे लक्षात घेऊन घेणे महत्त्वाचे आहे..3. उत्पन्न वाढले म्हणून खर्चही तितकाच वाढवू नकापगार वाढल्यानंतर जीवनशैलीचा खर्च वाढणे स्वाभाविक आहे. मात्र उत्पन्नात झालेली प्रत्येक वाढ जर महागड्या वस्तू, बाहेरचे खाणे, प्रवास किंवा इतर शौकांवर खर्च झाली, तर संपत्ती निर्माण करण्याची संधी कमी होऊ शकते.समजा तुमचे उत्पन्न 50 हजारांवरून 80 हजार रुपये झाले. म्हणजेच दर महिन्याला 30 हजार रुपयांची वाढ झाली. ही संपूर्ण अतिरिक्त रक्कम खर्च करण्याऐवजी त्यातील काही हिस्सा गुंतवणुकीकडे वळवता येऊ शकतो.उदाहरणार्थ, अतिरिक्त 30 हजारांपैकी 10 हजार रुपये जीवनशैलीसाठी वापरून उरलेले 20 हजार रुपये भविष्यासाठी गुंतवता येऊ शकतात. यामुळे उत्पन्न वाढल्याचा फायदा वर्तमानासोबत भविष्यातही मिळतो..4. विमा गुंतवणूक नाही, आर्थिक संरक्षणबचत आणि गुंतवणूक महत्त्वाची आहेच, पण अचानक आलेल्या मोठ्या आर्थिक संकटापासून स्वतःचे संरक्षण करणेही तितकेच आवश्यक आहे. हेल्थ इन्शुरन्समुळे मोठ्या वैद्यकीय खर्चाचा थेट परिणाम तुमच्या बचतीवर होण्याचा धोका कमी होऊ शकतो. त्याचप्रमाणे तुमच्यावर कुटुंबाची आर्थिक जबाबदारी असेल, तर योग्य लाइफ इन्शुरन्स कुटुंबासाठी आर्थिक आधार ठरू शकतो.विम्याचा मुख्य उद्देश संपत्ती वाढवणे नसून आर्थिक जोखीम कमी करणे हा आहे. त्यामुळे किती विमा संरक्षण आवश्यक आहे हे ठरवताना उत्पन्न, कुटुंबाचा खर्च, कर्ज आणि भविष्यातील जबाबदाऱ्या लक्षात घेणे गरजेचे आहे..5. वर्षातून एकदा संपूर्ण आर्थिक नियोजनाचा आढावा घ्यागुंतवणूक एकदा सुरू केली म्हणजे काम संपले असे नाही. काळानुसार तुमचे उत्पन्न, खर्च, कर्ज, कुटुंबाच्या जबाबदाऱ्या आणि आर्थिक उद्दिष्टे बदलू शकतात. त्यामुळे वर्षातून किमान एकदा स्वतःच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेणे फायदेशीर ठरू शकते. यात बचत, गुंतवणूक, कर्ज, विमा, इमर्जन्सी फंड, कर नियोजन आणि रिटायरमेंट प्लॅन यांचा समावेश असावा.ज्या गुंतवणुकीचा उद्देश आता तुमच्या गरजांशी जुळत नाही, त्याचा पुनर्विचार करता येतो. त्याचप्रमाणे अनावश्यक खर्च कमी करून भविष्यातील उद्दिष्टांसाठी अधिक रक्कम बाजूला ठेवता येऊ शकते..त्यामुळे संपत्ती निर्माण करण्यासाठी उत्पन्न वाढवणे महत्त्वाचे आहे, पण त्यासोबत पैशाचे योग्य व्यवस्थापनही गरजेचे आहे. पगार मिळाल्यावर बचत करणे, नियमित गुंतवणूक करणे, उत्पन्न वाढल्यावर खर्चावर नियंत्रण ठेवणे, योग्य विमा संरक्षण घेणे आणि आर्थिक नियोजनाचा नियमित आढावा घेणे या सवयी दीर्घकाळ उपयोगी ठरू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.