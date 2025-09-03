Report On Recession: अमेरिकन अर्थव्यवस्था मंदीच्या उंबरठ्यावर; शेअर बाजार कोसळणार? अर्थतज्ज्ञांचा गंभीर इशारा

अमेरिकन अर्थव्यवस्था गंभीर मंदीच्या उंबरठ्यावर असल्याचा इशारा मूडीजने दिला आहे. GDP च्या एक-तृतीयांश भागावर मंदीचं संकट असून नोकऱ्यांमध्ये मोठी कपात झाली आहे. तरीही डोनाल्ड ट्रम्प टॅरिफ पॉलिसीचा बचाव करत आहेत..Moody's Warning To America: अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प जगभरातील देशांवर टॅरिफ लादत असताना, ग्लोबल रेटिंग एजन्सी मूडीजने त्यांना मोठा धक्का दिला आहे. मूडीजच्या ताज्या अहवालानुसार, अमेरिका गंभीर मंदीच्या उंबरठ्यावर आहे आणि अमेरिकन अर्थव्यवस्थेच्या जवळपास एक-तृतीयांश भागात आधीच संकटाचे सावट आहे..मूडीजचा गंभीर इशारामूडीज ॲनालिटिक्सचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ मार्क जँडी यांनी सांगितले की, आकडेवारीनुसार अनेक राज्यं आधीच मंदीत गेली आहेत किंवा मंदीच्या उंबरठ्यावर आहेत. अमेरिकेच्या GDP च्या जवळपास एक-तृतीयांश हिस्सा असलेली राज्यं सर्वाधिक धोक्यात असल्याचं त्यांनी नमूद केलं..GST Meeting: काय स्वस्त अन् काय महाग होणार? GST परिषदेच्या बैठकीत मध्यमवर्गाला दिलासा मिळणार की धक्का बसणार?.नोकऱ्या जाणार?जँडी यांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कपात झाल्याने परिस्थिती आणखी गंभीर होत चालली आहे. जानेवारी ते मे या काळात वॉशिंग्टन डी.सी. मध्ये तब्बल 22,100 सरकारी नोकऱ्या कमी झाल्या. उत्तर-पूर्व आणि मध्य-पश्चिम भागातही रोजगारावर मोठा परिणाम झाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..उत्पादन क्षेत्रात घसरणरॉयटर्सच्या ताज्या अहवालानुसार, अमेरिकन मॅन्युफॅक्चरिंग PMI ऑगस्ट 2025 मध्ये घसरून 48.7 वर आला आहे. सलग सहाव्या महिन्यात ही घसरण असून, कारखान्यांची स्थिती "ग्रेट रीसशन"च्या काळापेक्षाही बिकट असल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे. टॅरिफमुळे आयात खर्च वाढल्याने अमेरिकेतील उत्पादन क्षेत्र संकटात सापडलं आहे. याचा परिणाम शेअर बाजारावर होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. .Gold Price Record High: सोन्याच्या भावाने पुन्हा गाठला नवा उच्चांक; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील भाव .या गंभीर इशाऱ्यांनंतरही डोनाल्ड ट्रम्प मात्र आपली व्यापारनीती योग्य असल्याचा दावा करत आहेत. त्यांच्या मते, जास्त टॅरिफ लावणं हे अमेरिकन उद्योगांना पुन्हा उभारी देण्यासाठी आवश्यक आहे. पण मूडीज आणि इतर अर्थतज्ज्ञांचा इशारा वेगळाच आहे. थोडक्यात, टॅरिफचा फायदा होण्याऐवजी तो अमेरिकेला मंदीकडे ढकलतोय का? हा मोठा प्रश्न ट्रम्प प्रशासनासमोर उभा राहिला आहे..FAQs Q1. मूडीजने अमेरिकेबद्दल काय इशारा दिला आहे?A1. मूडीजने सांगितले की अमेरिका गंभीर मंदीच्या उंबरठ्यावर आहे आणि अर्थव्यवस्थेचा एक-तृतीयांश भाग संकटात आहे.A1 (Eng): Moody’s warned that the US is on the brink of a severe recession, with one-third of its economy already under stress.Q2. कोणत्या भागात नोकऱ्यांवर सर्वाधिक परिणाम झाला आहे?A2. उत्तर-पूर्व, मध्य-पश्चिम आणि वॉशिंग्टन डी.सी. या भागांत सरकारी नोकऱ्यांमध्ये सर्वाधिक कपात झाली आहे.A2 (Eng): The Northeast, Midwest, and Washington D.C. have seen the steepest job losses, especially in government employment.Q3. मॅन्युफॅक्चरिंग PMI किती घसरला आहे?A3. ऑगस्ट 2025 मध्ये अमेरिकन मॅन्युफॅक्चरिंग PMI 48.7 वर आला आहे, जो सलग सहावा घसरणारा महिना आहे.A3 (Eng): In August 2025, the US Manufacturing PMI fell to 48.7, marking the sixth straight monthly decline.Q4. टॅरिफ पॉलिसीमुळे उत्पादन क्षेत्रावर काय परिणाम झाला आहे?A4. जास्त आयात शुल्कांमुळे उत्पादन खर्च वाढला असून, कारखाने अडचणीत आले आहेत.A4 (Eng): Higher import tariffs have raised production costs, putting US factories under severe strain.Q5. ट्रम्प या परिस्थितीबद्दल काय म्हणत आहेत?A5. ट्रम्प म्हणतात की टॅरिफ हे अमेरिकन उद्योगांना पुन्हा उभारी देण्यासाठी आवश्यक आहेत.A5 (Eng): Trump insists that tariffs are essential to revive the long-declining US industrial base..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.