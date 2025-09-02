Personal Finance

Reliance Industries: रिलायन्स इंडस्ट्रीजचा दबदबा कायम; 1,700 रुपयांच्या वर जाणार शेअर, कोणी केली भविष्यवाणी

Reliance Industries: रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडच्या (RIL) शेअरमध्ये 1 सप्टेंबर रोजी सुमारे 1% घसरण झाली आणि तो 1,341.70 रुपयांवर बंद झाला. याआधी शुक्रवारीही शेअर 2% खाली आला होता.
राहुल शेळके
  • रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या शेअरमध्ये AGM नंतर किरकोळ घसरण झाली असली तरी तज्ज्ञांचा विश्वास कायम आहे.

  • ब्रोकरेज हाऊसेसने RIL साठी 1700–1733 रुपया पर्यंतचे टार्गेट प्राईस दिले आहेत.

  • जियो IPO, रिटेल वाढ, कन्झ्युमर प्रॉडक्ट्स आणि न्यू एनर्जी-एआयमुळे कंपनीचे दीर्घकालीन भविष्य उज्ज्वल मानले जात आहे.

