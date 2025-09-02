Reliance Industries: रिलायन्स इंडस्ट्रीजचा दबदबा कायम; 1,700 रुपयांच्या वर जाणार शेअर, कोणी केली भविष्यवाणी

रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या शेअरमध्ये AGM नंतर किरकोळ घसरण झाली असली तरी तज्ज्ञांचा विश्वास कायम आहे. ब्रोकरेज हाऊसेसने RIL साठी 1700–1733 रुपया पर्यंतचे टार्गेट प्राईस दिले आहेत. जियो IPO, रिटेल वाढ, कन्झ्युमर प्रॉडक्ट्स आणि न्यू एनर्जी-एआयमुळे कंपनीचे दीर्घकालीन भविष्य उज्ज्वल मानले जात आहे..Reliance Industries: रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडच्या (RIL) शेअरमध्ये 1 सप्टेंबर रोजी सुमारे 1% घसरण झाली आणि तो 1,341.70 रुपयांवर बंद झाला. याआधी शुक्रवारीही शेअर 2% खाली आला होता. कंपनीच्या 48व्या AGM नंतर आलेली ही घसरण अल्पकालीन असल्याचं तज्ज्ञांचं मत आहे.. शेअर 1700 रुपयांच्या पुढे जाणारमोतीलाल ओसवाल यांनी जियो हे RIL च्या वाढीचे प्रमुख इंजिन ठरेल असं सांगत 2025 ते 2028 दरम्यान नफा सरासरी 11% ने वाढेल असा अंदाज वर्तवला आहे. त्यांनी RILचे टार्गेट 1700 रुपये ठेवले आहे..Gold Rate Today: सोन्याचे भाव विक्रमी उच्चांकावर; चांदीमध्येही झाली मोठी वाढ, किती आहे आजचा भाव?.JM फाइनेंशियलनेही 1700 रुपयांच टार्गेट देत AI-आधारित नवीन कंपनी रिलायन्स इंटेलिजन्स आणि ₹75,000 कोटींची O2C (तेल-ते-किमिकल) विस्तार योजना या मोठ्या ताकदीच्या ठरतील असं मत व्यक्त केलं आहे..नुवामा इन्स्टिट्युशनल इक्विटीजने आणखी आशावादी भूमिका घेतली असून RIL साठी 1,733 रुपयांचे टार्गेट ठेवले आहे. त्यांचा अंदाज आहे की 2030 पर्यंत कंपनीच्या नफ्याचा 50% हिस्सा ग्रीन बिझनेसकडून येईल..Nestle CEO: ऑफिसमध्ये CEOचे ज्युनियर सोबत अफेअर; मोजावी लागली मोठी किंमत, 913 कोटींची नोकरी गमावली.AGM मधील मोठे निर्णयAGM मध्ये चेअरमन मुकेश अंबानी यांनी जाहीर केलं की, रिलायन्स जियोचा IPO 2026 च्या पहिल्या सहामाहीत येणार आहे. हा IPO भारतातील सर्वात मोठा IPO ठरण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे..दरम्यान, ईशा अंबानी यांनी रिटेल बिझनेस पुढील तीन वर्षांत दरवर्षी 20% दराने वाढेल असा अंदाज व्यक्त केला. तसेच रिलायन्स कन्झ्युमर प्रॉडक्ट्स ही स्वतंत्र कंपनी स्थापन करण्यात आली असून, तिचं उद्दिष्ट पुढील पाच वर्षांत ₹1 लाख कोटींचं उत्पन्न मिळवणं आहे..तज्ज्ञांच्या मते AGM नंतरची शेअरमधील ही घसरण तात्पुरती आहे. कंपनीच्या दीर्घकालीन योजना- जियो IPO, रिटेल आणि कन्झ्युमर प्रॉडक्ट्सची झपाट्याने होणारी वाढ, तसेच न्यू एनर्जी आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स क्षेत्रातला प्रवेश, हे घटक आगामी काळात RIL च्या शेअरला आधार देतील..FAQsQ1. रिलायन्सच्या शेअरमध्ये किती घसरण झाली?: सोमवार, 1 सप्टेंबर रोजी RIL शेअर 1% घसरून ₹1,341.70 वर बंद झाला.: On September 1, RIL stock fell by 1% to close at ₹1,341.70.Q2. ब्रोकरेज हाऊसेसने RIL साठी कोणते टार्गेट प्राईस दिले आहेत?: मोतीलाल ओसवाल आणि JM फाइनेंशियलने ₹1700, तर नुवामाने ₹1733 चं टार्गेट दिलं आहे.: Motilal Oswal and JM Financial set a target of ₹1700, while Nuvama projected ₹1733.Q3. जियो IPO कधी येणार आहे?: मुकेश अंबानी यांनी जाहीर केलं की जियो IPO 2026 च्या पहिल्या सहामाहीत येईल.: Mukesh Ambani announced that the Jio IPO will launch in the first half of 2026.Q4. रिलायन्स कन्झ्युमर प्रॉडक्ट्सचं उद्दिष्ट काय आहे?: पुढील पाच वर्षांत ₹1 लाख कोटींचं उत्पन्न मिळवणं हे लक्ष्य आहे.: The goal is to achieve ₹1 lakh crore revenue in the next five years.Q5. रिलायन्सच्या दीर्घकालीन वाढीमागची मुख्य कारणं कोणती?: जियो IPO, रिटेल बिझनेसची वाढ, कन्झ्युमर प्रॉडक्ट्स, आणि न्यू एनर्जी-एआय क्षेत्रात प्रवेश.: Jio IPO, retail business growth, consumer products, and entry into new energy & AI sectors..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.