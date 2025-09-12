Nepal Crisis: नेपाळमधील हिंसाचारामुळे भारतीय कंपन्यांना फटका; डाबर- ब्रिटानियाचे उत्पादन ठप्प

Nepal Crisis Hits FMCG: नेपाळमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या राजकीय व सामाजिक अस्थिरतेमुळे अर्थकारणाला फटका बसत आहे. राजधानी काठमांडूसह अनेक भागांत उसळलेल्या हिंसाचारामुळे भारतीय एफएमसीजी कंपन्यांचे कामकाज विस्कळीत झाले आहे. च्यवनप्राश, बिस्किटसारख्या दैनंदिन वापरातील वस्तूंच्या उत्पादनावर थेट परिणाम होत असून ग्राहकांपर्यंत त्याचा पुरवठा कमी होण्याची शक्यता आहे..ब्रिटानियाने बारां जिल्ह्यातील प्रोडक्शन बंद केलेब्रिटानिया इंडस्ट्रीजने कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेचा विचार करून नेपाळमधील बारां जिल्ह्यातील उत्पादन थांबवले आहे. गुड डे, मेरी गोल्ड आणि टायगरसारख्या लोकप्रिय ब्रँड्सची मालकी असलेल्या कंपनीने सांगितले की, “आमची प्राधान्यक्रमातली पहिली गोष्ट म्हणजे कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा आहे. सध्याच्या तणावपूर्ण परिस्थितीत उत्पादन सुरू ठेवणे धोक्याचे ठरले असते.” स्थानिक सैन्याच्या हस्तक्षेपामुळे कर्मचाऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढल्याचेही कंपनीने स्पष्ट केले..डाबरचे उत्पादनही आंशिक ठप्पबीरगंज येथील डाबर प्लांटवरही उत्पादन ठप्प झाले आहे. हिंसाचारामुळे अनेक कर्मचारी वेळेवर कारखान्यात पोहोचू शकत नाहीत, त्यामुळे कामकाज विस्कळीत झाले आहे. डाबरच्या एकूण विक्रीत नेपाळचा सुमारे तीन टक्के वाटा आहे. कंपनीने काठमांडूमधील सर्व कर्मचाऱ्यांना ‘वर्क फ्रॉम होम’ करण्याचा सल्ला दिला आहे, तसेच विक्री टीमला सुरक्षेला प्राधान्य देण्याचे निर्देश दिले आहेत..हिंसाचारानंतर सैन्याने ताबा घेतलाप्रदर्शनकर्त्यांनी संसदेसह नेत्यांच्या घरांना आणि सरकारी निवासस्थानी आग लावून हानी पोहोचवली. मोठ्या प्रमाणात तोडफोड झाल्यानंतर अनेकांचा मृत्यू झाला. मंगळवारपासून सैन्याने थेट ताबा घेतल्यानंतर थोड्याफार प्रमाणात परिस्थिती आटोक्यात आली आहे, तरीही बहुतेक भागांत सैन्य तैनात आहे..बांगलादेशप्रमाणेच नेपाळमध्येही आव्हानंयाआधी बांगलादेशमध्येही अशाच राजकीय अस्थिरतेमुळे भारतीय एफएमसीजी कंपन्यांना तोटा सहन करावा लागला होता. शेख हसीना सरकारविरोधातील आंदोलकांमुळे इमामीसारख्या कंपन्यांचा व्यवसाय प्रभावित झाला होता. सध्या डाबर, ब्रिटानिया, मॅरिको, पतंजली, आयटीसी, रिलायन्स कन्झ्युमर यांसारख्या अनेक भारतीय कंपन्या नेपाळमध्ये स्थानिक वितरकांच्या माध्यमातून कार्यरत आहेत. त्यामुळे हिंसाचार चालू राहिला तर या सर्व कंपन्यांना तोटा होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.