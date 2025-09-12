Personal Finance

Nepal Crisis: नेपाळमधील हिंसाचारामुळे भारतीय कंपन्यांना फटका; डाबर- ब्रिटानियाचे उत्पादन ठप्प

Nepal Crisis Hits FMCG: राजधानी काठमांडूसह अनेक भागांत उसळलेल्या हिंसाचारामुळे भारतीय एफएमसीजी कंपन्यांचे कामकाज विस्कळीत झाले आहे.
राहुल शेळके
Nepal Crisis Hits FMCG: नेपाळमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या राजकीय व सामाजिक अस्थिरतेमुळे अर्थकारणाला फटका बसत आहे. राजधानी काठमांडूसह अनेक भागांत उसळलेल्या हिंसाचारामुळे भारतीय एफएमसीजी कंपन्यांचे कामकाज विस्कळीत झाले आहे. च्यवनप्राश, बिस्किटसारख्या दैनंदिन वापरातील वस्तूंच्या उत्पादनावर थेट परिणाम होत असून ग्राहकांपर्यंत त्याचा पुरवठा कमी होण्याची शक्यता आहे.

