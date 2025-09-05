DMart Rates: सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा! GST बदलामुळे DMartमधील कोणत्या वस्तू स्वस्त होणार? पाहा यादी

सरकारच्या नव्या जीएसटी सुधारणा योजनांमुळे दैनंदिन वापराच्या वस्तूंवरील कर मोठ्या प्रमाणात कमी झाला आहे. डीमार्टसारख्या रिटेल स्टोअर्समध्ये ग्राहकांना साबण, तेल, स्नॅक्स आणि शैक्षणिक वस्तूंवर थेट बचत होणार आहे. यामुळे घरगुती खर्च कमी होऊन सणासुदीच्या खरेदीला चालना मिळेल..New GST Rates: सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या नव्या जीएसटी (वस्तू आणि सेवा कर) स्लॅबमुळे सर्वसामान्य ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. रोजच्या वापरातील अनेक वस्तूंवरचा कर कमी झाला आहे. विशेषत: डीमार्टसारख्या मोठ्या रिटेल चेनमध्ये खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांची आता आवश्यक वस्तूंपासून ते इलेक्ट्रॉनिक्सपर्यंत प्रत्येक गोष्टीवर बचत होणार आहे..कोणत्या वस्तू झाल्या स्वस्त?रोजच्या वापरातील वस्तूंवर थेट परिणामसाबण, हेअर ऑईल, टूथपेस्ट, टॉयलेट क्लीनर, डिटर्जंट, धूप, अगरबत्ती आणि मेणबत्त्यांवरील जीएसटी दर 18 टक्क्यांवरून थेट 5 टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे. चहा, कॉफी आणि दूध पावडर यांसारख्या दैनंदिन गरजेच्या वस्तू 12 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांवर आल्या आहेत. चॉकलेट्स, मिठाई, बिस्किटे, आईस्क्रीम, नमकीन तसेच सॉफ्ट ड्रिंक्सवर देखील करकपात झाली आहे. या वस्तू डीमार्टमध्ये मोठ्या प्रमाणात खरेदी केल्या जात असल्याने ग्राहकांना याचा थेट फायदा होणार आहे..शैक्षणिक वस्तूंवरील कर पूर्णपणे रद्दमॅगझिन्स, चार्ट्स, नकाशे, पाठ्यपुस्तके, सराव पुस्तके आणि स्टेशनरीवरील जीएसटी शून्य करण्यात आला आहे. अगदी इरेजरवरील करसुद्धा रद्द केला आहे. त्यामुळे शैक्षणिक खर्च कमी होऊन पालकांना दिलासा मिळेल..GST on Gold: सोन्या-चांदीवर किती GST लागणार? ग्राहकांना फायदा होणार का? .इलेक्ट्रॉनिक्सवर मोठा फायदामिक्सर, ग्राइंडर यांसारख्या वस्तूंवरील कर 28 टक्क्यांवरून 18 टक्क्यांवर कमी झाला आहे. डीमार्टमध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स खरेदी करणाऱ्यांसाठी हा सर्वात मोठा दिलासा ठरणार आहे..याचा थेट फायदा ग्राहकांना होणारया सुधारणांमुळे घरगुती खर्चात मोठी बचत होईल. स्नॅक्स, साबण-तेल, सॉफ्ट ड्रिंक्स यांसारख्या वस्तू स्वस्त होणार आहेत. दिवाळी आणि इतर सणासुदीच्या खरेदीत अधिकाधिक वस्तू घेता येतील आणि आर्थिक ताणही कमी होईल. शैक्षणिक वस्तूंवरील कर रद्द झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावरचा खर्चही कमी होईल. नव्या जीएसटी सुधारणा केवळ ग्राहकांसाठीच नव्हे तर रिटेल मार्केटसाठीही फायदेशीर ठरणार आहेत. करकपातीमुळे खरेदीची मागणी वाढेल, उद्योगांना चालना मिळेल..Sin Goods In GST: जीएसटी कमी झाला, पण या 'सिन गुड्स' कोणत्या आहेत? ज्या खरेदी करणे होणार महाग.FAQs1. कोणत्या वस्तूंवर सर्वाधिक जीएसटी कमी झाला आहे?- इलेक्ट्रॉनिक्सवर 28% वरून 18% पर्यंत मोठी करकपात केली आहे.2. शैक्षणिक वस्तूंवर आता किती कर लागणार?- पाठ्यपुस्तके, सराव पुस्तके, मॅगझिन्स, चार्ट्स आणि स्टेशनरीवर जीएसटी शून्य आहे.3. ग्राहकांची एकूण किती बचत होऊ शकते?- स्नॅक्स, घरगुती वस्तू आणि इतर करकपातीमुळे वार्षिक हजारो रुपयांची बचत होऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.