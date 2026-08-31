New Rule: 1 सप्टेंबरपासून खिशावर मोठा परिणाम! LPG, दूध, ITRसह 5 नियम बदलणार; जाणून घ्या काय स्वस्त-महाग होणार

1 September 2026 new rules: देशसभरात नवीन महिन्याची सुरुवात म्हणजे आर्थिक नियमांमध्ये मोठे बदल होणे हे एक सूत्र कायम आहे. यात कधी आधारशी संबंधित नियम बदलतात, तर कधी बँकिंग क्षेत्रातील ग्राहकांसाठी नवे नियम लागू केले जातात. अशाच प्रकारे 1 सप्टेंबर 2026 पासून काही महत्त्वाचे बदल लागू होण्याची शक्यता आहे, ज्याचा थेट परिणाम तुमच्या खिशावर होणार आहे. त्यामुळे 1 सप्टेंबरपासून नेमके कोणते बदल होणार आहेत आणि त्याचा तुमच्यावर काय परिणाम होऊ शकतो, हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे..LPG दर आणि e-KycLPG सिलिंडर वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी e-KYC बाबतही 31 ऑगस्ट ही महत्त्वाची तारीख आहे. जर ग्राहकांनी आजपर्यंत आवश्यक e-KYC पूर्ण केली नसेल, तर 1 सप्टेंबरपासून गॅस सिलिंडर मिळवताना अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे LPG ग्राहकांनी आपली e-KYC पूर्ण झाली आहे की नाही, हे तपासून घेणे महत्त्वाचे आहे.दुसरी गोष्ट म्हणजे प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या दिवशी गॅस मार्केटिंग कंपन्या LPG चे नवे दर जाहीर करत त्यामुळे उद्या LPG स्वस्त होणार की आणखी महागणार याकडे सर्वांचे लक्ष्य असेल..ITR ची मुदत संपणारआयकर रिटर्न भरणाऱ्या करदात्यांसाठीही 31 ऑगस्ट ही महत्त्वाची तारीख आहे. ज्या करदात्यांना व्यवसाय किंवा प्रोफेशनमधून उत्पन्न मिळते आणि ज्यांच्या खात्यांचे टॅक्स ऑडिट करणे आवश्यक नाही, त्यांच्यासाठी असेसमेंट वर्ष 2026-27 चा ITR दाखल करण्याची अंतिम तारीख 31 ऑगस्ट 2026 आहे. ही मुदत प्रामुख्याने ITR-3 आणि ITR-4 शी संबंधित आहे..मुंबईत दूध महागणारमुंबईकरांसाठी 1 सप्टेंबरपासून दूध महाग होणार आहे. मुंबईमध्ये डेअरी फार्ममधून पुरवठा होणाऱ्या ताज्या म्हशीच्या दुधाच्या घाऊक दरात वाढ करण्यात आली आहे. मुंबई मिल्क प्रोड्यूसर्स असोसिएशनने दुधाच्या घाऊक दरात प्रति लिटर 9 रुपयांची वाढ केली आहे. त्यामुळे दर 93 रुपयांवरून थेट 102 रुपये प्रति लिटर होणार आहे..बोर्डिंग पासचा नियम बदलेलभारतामधून आंतरराष्ट्रीय प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी बोर्डिंग पासशी संबंधित प्रक्रियेत बदल होणार आहे. 1 सप्टेंबर 2026 पासून इमिग्रेशन काउंटरवर बोर्डिंग पासवर स्टॅम्प घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही. प्रवाशांना मोबाइलमध्ये असलेला इलेक्ट्रॉनिक बोर्डिंग पास दाखवता येईल. ज्यांना डिजिटल बोर्डिंग पास वापरायचा नसेल, ते प्रिंटेड बोर्डिंग पासचाही वापर करू शकतील..पेट्रोल-डिझेलच्या दरात बदल?दर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी तेल आणि गॅस मार्केटिंग कंपन्यांकडून LPG सोबत पेट्रोल-डिझेलच्या किमतींचा आढावा घेतला जातो. त्यामुळे 1 सप्टेंबरपासून पेट्रोल, डिझेल किंवा LPG सिलिंडरच्या किमतींमध्ये बदल होण्याची शक्यता असते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.