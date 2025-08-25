Personal Finance

CIBIL Score: सिबिल स्कोअर नसला तरी मिळणार कर्ज; जाणून घ्या काय आहे नियम?

CIBIL Score: सणासुदीच्या काळात कर्ज घेऊ इच्छिणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आता पहिल्यांदाच कर्ज घेणाऱ्यांकडे क्रेडिट हिस्ट्री किंवा CIBIL स्कोर नसला, तरी त्यांना बँक व एनबीएफसीकडून कर्ज मिळू शकणार आहे.
CIBIL Score
CIBIL ScoreSakal
राहुल शेळके
Updated on
Summary

  1. सरकारने सांगितले की पहिल्यांदाच कर्ज घेणाऱ्यांसाठी सिबिल स्कोर बंधनकारक राहणार नाही.

  2. बँकांना फक्त सिबिल स्कोरच्या आधारे कर्ज नाकारता येणार नाही; मात्र अर्जदाराची सखोल चौकशी होईल.

  3. ग्राहकांना दरवर्षी एकदा मोफत क्रेडिट रिपोर्ट मिळण्याचा अधिकार आहे.

CIBIL Score: सणासुदीच्या काळात कर्ज घेऊ इच्छिणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आता पहिल्यांदाच कर्ज घेणाऱ्यांकडे क्रेडिट हिस्ट्री किंवा CIBIL स्कोर नसला, तरी त्यांना बँक व एनबीएफसीकडून कर्ज मिळू शकणार आहे. सरकारने सांगितले की, कर्ज मंजुरीसाठी CIBIL स्कोर बंधनकारक नाही.

Loading content, please wait...
Banking
Business
Finance
loans
Investment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com