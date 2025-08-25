CIBIL Score: सिबिल स्कोअर नसला तरी मिळणार कर्ज; जाणून घ्या काय आहे नियम?

सरकारने सांगितले की पहिल्यांदाच कर्ज घेणाऱ्यांसाठी सिबिल स्कोर बंधनकारक राहणार नाही.बँकांना फक्त सिबिल स्कोरच्या आधारे कर्ज नाकारता येणार नाही; मात्र अर्जदाराची सखोल चौकशी होईल.ग्राहकांना दरवर्षी एकदा मोफत क्रेडिट रिपोर्ट मिळण्याचा अधिकार आहे..CIBIL Score: सणासुदीच्या काळात कर्ज घेऊ इच्छिणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आता पहिल्यांदाच कर्ज घेणाऱ्यांकडे क्रेडिट हिस्ट्री किंवा CIBIL स्कोर नसला, तरी त्यांना बँक व एनबीएफसीकडून कर्ज मिळू शकणार आहे. सरकारने सांगितले की, कर्ज मंजुरीसाठी CIBIL स्कोर बंधनकारक नाही. .संसदेत सरकारची माहितीलोकसभेच्या अधिवेशनात वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितले की, भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) नियमांनुसार फक्त कमी किंवा शून्य सिबिल स्कोरच्या आधारावर कर्जाचा अर्ज फेटाळता येणार नाही. 6 जानेवारी 2025 रोजी जाहीर केलेल्या आरबीआयच्या मास्टर डायरेक्शनमध्येही याबाबत स्पष्ट निर्देश आहेत..काटेकोर तपासणी मात्र आवश्यकसिबिल स्कोर नसला तरी अर्जदाराची सखोल चौकशी (Due Diligence) केली जाणार आहे. त्यात अर्जदाराचा पूर्वीचा आर्थिक व्यवहार, जुने कर्ज, हप्ता भरण्यासाठी झालेला उशीर, रीस्ट्रक्चर किंवा सेटल केलेली कर्जे तसेच बंद झालेली खाती यांची तपासणी केली जाईल..Labubu Doll: 'लबूबू डॉल'मुळे कंपनी मालामाल; फक्त एका वर्षात सीईओचे नशीब बदलले, किती केली कमाई?.काय आहे CIBIL स्कोर?सिबिल स्कोर हा 300 ते 900 च्या दरम्यान असणारा तीन अंकी क्रमांक आहे, जो व्यक्तीची कर्ज फेड करण्याची क्षमता व आर्थिक शिस्त दाखवतो. स्कोर जितका जास्त, तितकी कर्ज मिळण्याची शक्यता वाढते. मात्र आता फक्त स्कोरवरच निर्णय न घेता, बँका अर्जदाराच्या एकूण क्षमतेवर आधारित निर्णय घेतील..ग्राहकांना मोठा दिलासासिबिल रिपोर्टसाठी जास्त शुल्क आकारले जाणार नाही. कोणतीही क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी 100 रुपयांपेक्षा जास्त फी घेऊ शकत नाही. याशिवाय, RBIच्या नियमांनुसार प्रत्येक ग्राहकाला दरवर्षी एकदा मोफत क्रेडिट रिपोर्ट ऑनलाईन उपलब्ध करून द्यावा लागतो. हा नियम 1 सप्टेंबर 2016 पासून लागू आहे.थोडक्यात, आता कर्ज मंजुरीसाठी सिबिल स्कोर हा अडथळा ठरणार नाही, परंतु बँका अर्जदाराची काटेकोर चौकशी करूनच कर्ज देतील..Mutual Funds: गुंतवणूकदारांसाठी मोठी बातमी! आता पोस्ट ऑफिसमधून मिळेल म्युच्युअल फंडची सुविधा.FAQsQ1.सिबिल स्कोर नसल्यास कर्ज मिळेल का?होय. सरकारने सांगितले की फक्त सिबिल स्कोरच्या आधारे कर्ज नाकारले जाणार नाही.Q2. बँका कर्ज मंजुरीसाठी काय पाहतील?अर्जदाराचा पूर्वीचा आर्थिक डेया, हप्त्यांचे वेळेवर केलेले पेमेंट, जुने कर्ज, खात्यांची स्थिती इत्यादींची चौकशी केली जाईल.Q3. सिबिल स्कोर म्हणजे काय?सिबिल स्कोर हा 300 ते 900च्या दरम्यान असणारा तीन अंकी क्रमांक असतो, जो व्यक्तीची आर्थिक शिस्त आणि कर्ज फेडण्याची क्षमता पाहतो.Q4. क्रेडिट रिपोर्टसाठी किती शुल्क भरावे लागेल?कोणतीही कंपनी 100 रुपयांपेक्षा जास्त शुल्क आकारू शकत नाही. तसेच वर्षातून एकदा मोफत रिपोर्ट मिळतो.Q5. बँका लोन मंजुरीसाठी कोणत्या आधारावर निर्णय घेतील?बँकेची अंतर्गत पॉलिसी, अर्जदाराची कर्जफेड करण्याची क्षमता आणि आर्थिक शिस्त या आधारे निर्णय घेतला जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.