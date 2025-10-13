Personal Finance

Nobel Prize 2025: अर्थशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार जाहीर; जोएल मोकियर, फिलिप अघिऑन आणि पीटर हाविट या तिघांना देण्यात आला

Nobel Prize In Economics 2025: आर्थिक क्षेत्रातील नोबेल पारितोषिक 2025 जोएल मोकियर, फिलिप अघिऑन आणि पीटर हाविट या तिघांना प्रदान करण्यात आले आहे. त्यांनी "इन्व्हेशन-ड्रिव्हन इकॉनॉमिक ग्रोथ"चा सिद्धांत मांडला.
Nobel Prize In Economics 2025

Nobel Prize In Economics 2025

Sakal

राहुल शेळके
Updated on

Nobel Prize In Economics 2025: अर्थशास्त्रातील नोबेल पारितोषिक विजेत्यांची घोषणा करण्यात आली आहे. यंदा हे पारितोषिक जोएल मोकियर, फिलिप अघिऑन आणि पीटर हाविट या तिघांना देण्यात आले आहे. या तिघांनी मिळून मांडलेला "इन्व्हेशन-ड्रिव्हन इकॉनॉमिक ग्रोथ" म्हणजेच नवीन कल्पनावर आधारित आर्थिक विकासाचा सिद्धांत आधुनिक अर्थव्यवस्थेत मोठं योगदान देणारा ठरला आहे.

Loading content, please wait...
Business
Finance
Economics
nobel prize
Investment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com