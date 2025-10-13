Nobel Prize 2025: अर्थशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार जाहीर; जोएल मोकियर, फिलिप अघिऑन आणि पीटर हाविट या तिघांना देण्यात आला

Nobel Prize In Economics 2025: अर्थशास्त्रातील नोबेल पारितोषिक विजेत्यांची घोषणा करण्यात आली आहे. यंदा हे पारितोषिक जोएल मोकियर, फिलिप अघिऑन आणि पीटर हाविट या तिघांना देण्यात आले आहे. या तिघांनी मिळून मांडलेला "इन्व्हेशन-ड्रिव्हन इकॉनॉमिक ग्रोथ" म्हणजेच नवीन कल्पनावर आधारित आर्थिक विकासाचा सिद्धांत आधुनिक अर्थव्यवस्थेत मोठं योगदान देणारा ठरला आहे..या संशोधनामुळे अर्थशास्त्रज्ञांना हे स्पष्टपणे समजले की, तंत्रज्ञानातील प्रगती, संशोधन आणि नवीन कल्पना या गोष्टी केवळ उद्योगांच्या वाढीसच नाही तर देशाच्या एकूण आर्थिक विकासालाही चालना देतात. मोकियर, अघिऑन आणि हाविट यांनी दाखवून दिलं की देशांच्या आर्थिक प्रगतीत नवीन कल्पना हा एक महत्त्वाचा घटक असतो आणि ही वाढ केवळ भांडवल किंवा मजुरीवर अवलंबून नसते..नोबेल समितीने या संशोधनाला “आधुनिक आर्थिक धोरणांचा पाया” असे वर्णन केले आहे. कारण या सिद्धांतामुळे सरकार आणि धोरणकर्त्यांना मदत होणार आहे. दरवर्षी दिले जाणारे हे पारितोषिक स्वीडिश संशोधक अल्फ्रेड नोबेल यांच्या स्मरणार्थ दिले जाते. त्यांच्या नावानेच दिल्या जाणाऱ्या नोबेल पारितोषिकांमध्ये अर्थशास्त्र, विज्ञान, साहित्य, शांतता आणि वैद्यकशास्त्र या क्षेत्रांचा समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.