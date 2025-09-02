Nestle CEO: ऑफिसमध्ये CEOचे ज्युनियर सोबत अफेअर; मोजावी लागली मोठी किंमत, 913 कोटींची नोकरी गमावली

नेस्लेचे सीईओ लॉरेंट फ्रेक्स यांना ऑफिसमधील लव्ह अफेअरमुळे पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. कंपनीच्या तपासात त्यांनी नैतिक नियम आणि कोड ऑफ बिझनेस कंडक्टचा भंग केल्याचं उघड झालं. कुठलीही नुकसान भरपाई न देता त्यांची हकालपट्टी करण्यात आली..Nestle CEO Love scandal: जगप्रसिद्ध FMCG कंपनी नेस्लेमध्ये खळबळ उडाली आहे. कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) लॉरेंट फ्रेक्स यांना त्यांच्या ऑफिसमधील प्रेमसंबंधामुळे CEO पदाचा राजीनामा द्यावा लागला आहे. कंपनीच्या मते, फ्रेक्स यांनी कंपनीच्या कोड ऑफ बिझनेस कंडक्टचा भंग केल्याने ही कारवाई करण्यात आली आहे..स्वित्झर्लंडमध्ये मुख्यालय असलेल्या नेस्लेच्या ऑफिसमध्ये तक्रार करण्यात आली होती की, फ्रेक्स यांचे एका ज्युनियर कर्मचाऱ्यासोबत प्रेमसंबंध सुरू आहेत. तक्रारीची गंभीरता लक्षात घेऊन कंपनीने स्वतंत्र तपासणी केली. बाह्य तपास संस्थेच्या चौकशीत हे नातं खरं असल्याचं सिद्ध झालं..कंपनीला खोटं सांगितल्याचं उघडतपासात हेही निष्पन्न झालं की, फ्रेक्स यांनी या रिलेशनशिपबाबत कंपनीला चुकीची माहिती दिली होती. म्हणजेच, त्यांनी सत्य सांगितलं नव्हतं आणि कंपनीला फसवलं. याच कारणामुळे नेस्लेने त्यांच्यावर कठोर कारवाई करत लगेच पदावरून हटवलं..सामान्यतः अशा परिस्थितीत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना एक्झिट पॅकेज किंवा नुकसान भरपाई दिली जाते. मात्र, नेस्लेने स्पष्ट केलं की, फ्रेक्स यांना कुठलाही लाभ अथवा पॅकेज मिळणार नाही. कंपनीचा मेसेज आहे की, नैतिकतेशी तडजोड सहन केली जाणार नाही..Online Gaming Bill: ही कंपनी आपल्या 60 टक्के कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढणार; सीईओ म्हणाले- 'आता पर्याय नाही...'.40 वर्षांचं काम अन् अचानक शेवटलॉरेंट फ्रेक्स हे नेस्ले सोबत जवळपास चार दशकं कार्यरत होते. सप्टेंबर 2024 मध्येच त्यांनी सीईओ पदाची सूत्रं हाती घेतली होती. युरोप आणि लॅटिन अमेरिकेत कंपनीचा विस्तार करण्यामध्ये त्यांचा मोठा वाटा होता. त्यामुळे त्यांना कंपनीचा 'लिडर' म्हणून पाहिलं जात होतं..नव्या सीईओची निवडफ्रेक्स यांच्या जाण्यानंतर कंपनीने फिलिप नवरातिल यांची सीईओ म्हणून नियुक्ती केली आहे. लॉरेंट फ्रेक्स यांना सीईओ म्हणून दरवर्षी तब्बल 11 मिलियन डॉलर्स पगार मिळत होता. सध्या नेस्लेचं बाजारमूल्य सुमारे ₹2,26,500 कोटींवर पोहोचलं आहे..Elon Musk: मस्कच्या कंपनीत झाली चोरी! चीनच्या इंजिनिअर गुन्हा दाखल; जाणून घ्या काय आहे संपूर्ण प्रकरण.कॉर्पोरेट वर्तुळात खळबळही घटना सध्या जागतिक कॉर्पोरेट वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरली आहे. कंपनीतील वरिष्ठ अधिकारी देखील या घटनेमुळे हादरले आहेत. ऑफिस रिलेशनशिपच्या मुद्द्यामुळे इतक्या मोठ्या कंपनीच्या सीईओला पद गमवावं लागणं ही क्वचितच घडणारी बाब मानली जात आहे..FAQs1. नेस्लेच्या सीईओंना का काढण्यात आलं?: ऑफिसमधील एका ज्युनियरसोबतच्या प्रेमसंबंधामुळे कंपनीचा कोड ऑफ कंडक्ट मोडल्याने त्यांना पदावरून हटवले.: He was removed for violating Nestlé’s code of conduct due to a workplace affair with a junior subordinate.2. तक्रार कशी करण्यात आली?: कंपनीच्या व्हिसलब्लोइंग चॅनेलद्वारे तक्रार नोंदवली गेली.: The issue came to light through Nestlé’s internal whistleblowing channel.3. तपासात काय निष्पन्न झाले?: फ्रेक्स यांनी ऑफिस अफेअरबाबत कंपनीला खोटं सांगितल्याचं आणि माहिती दडपल्याचं स्पष्ट झालं.: Investigations revealed that Freixe concealed the affair and lied to the company.4. फ्रेक्स यांना एक्झिट पॅकेज मिळाले का?: नाही, कंपनीने स्पष्ट केलं की त्यांना कुठलेही एक्झिट पॅकेज मिळणार नाही.: No, Nestlé confirmed he would not receive any exit package or compensation.5. नवीन सीईओ कोण आहेत?: फिलिप नवरातिल यांची नेस्लेचे नवे सीईओ म्हणून नियुक्ती झाली.: Philippe Navratil has been appointed as the new CEO of Nestlé..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.