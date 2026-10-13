Old Monk च्या विक्रिला परवानगी पण FSSAI ची मोठी अट... कोणत्या नावाने मिळणार RUM? ५०० कोटींचा फटका!

मुंबई : लोकप्रिय मद्य ब्रँड ‘Old Monk’ च्या विक्री आणि उत्पादनाच्या लेबलिंगवरून भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण (FSSAI) आणि उत्पादक कंपनी मोहन रॉकी स्प्रिंगवॉटर प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्यातील वाद तीव्र झाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान FSSAI ने आपली भूमिका स्पष्ट करत कंपनीने उत्पादनाच्या लेबलवर ‘Rum’ ऐवजी ‘Rum-like’ अर्थात ‘रमसारखे’ असा उल्लेख करण्यास सहमती दर्शवल्यासच विक्रीला परवानगी देण्याची तयारी दर्शवली. महाराष्ट्रातील विक्रीवरील निर्बंधांमुळे कंपनीला ५०० कोटी रुपयांहून अधिक नुकसान झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे..विक्रीवरील बंदीमुळे कंपनीला मोठा आर्थिक फटकाउत्पादक कंपनीच्या वतीने ज्येष्ठ वकील वेंकटेश धोंड यांनी मुख्य न्यायमूर्ती एम.सी. त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर बाजू मांडली. ठाणे जिल्ह्यातील कंपनीच्या उत्पादन युनिटमधून होणाऱ्या विक्रीवर निर्बंध आल्याने ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक कॉर्पोरेट नुकसान झाल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.या बंदीचा परिणाम केवळ कंपनीपुरता मर्यादित नसून महाराष्ट्राच्या उत्पादन शुल्क विभागालाही आर्थिक फटका बसल्याचे कंपनीने म्हटले आहे. विक्री थांबल्यामुळे राज्य सरकारच्या महसुलात सुमारे ३५० कोटी रुपयांची घट झाल्याचा दावा करण्यात आला. तसेच, या निर्बंधांमुळे कंपनीचे जवळपास ३०० कर्मचारी सध्या कामाविना असल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले..Old Monk Ban: 'ओल्ड मॉन्क' वरील बंदी कायम, स्थगिती हटविण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार.Old Monkकंपनीच्या वकिलांनी आणखी एक मुद्दा उपस्थित केला. Old Monk च्या विक्रीवर केवळ महाराष्ट्रात निर्बंध आहेत, तर इतर राज्यांमध्ये या उत्पादनाची विक्री नेहमीप्रमाणे सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.‘रम’ या नावावर FSSAI चा आक्षेपFSSAI च्या म्हणण्यानुसार, Old Monk तयार करताना न्यूट्रल स्पिरिटमध्ये अतिरिक्त रम फ्लेवर मिसळला जातो. त्यामुळे मूळ स्पिरिटची नैसर्गिक रचना झाकली जाते. अशा प्रकारे तयार केलेल्या उत्पादनाला थेट ‘Rum’ असे संबोधल्यास ग्राहकांची दिशाभूल होऊ शकते, अशी भूमिका प्राधिकरणाने मांडली.त्यामुळे उत्पादनाच्या लेबलवर ‘Flavoured Spirit’ किंवा ‘Rum-like’ असा स्पष्ट उल्लेख असावा, अशी FSSAI ची मागणी आहे. याशिवाय, उत्पादनाच्या नावासोबत वापरण्यात येणाऱ्या ‘7 Years Old Blended’ आणि ‘Very Old Vatted’ या वयोमान दर्शवणाऱ्या उल्लेखांवरही प्राधिकरणाने आक्षेप घेतला आहे..उत्पादक कंपनीचा वेगळा दावादुसरीकडे, कंपनीने आपली प्रक्रिया अन्न सुरक्षा नियमांनुसार असल्याचे म्हटले आहे. मान्यताप्राप्त अॅडिटिव्ह्जचा वापर करून न्यूट्रल स्पिरिट तयार करण्यास संबंधित नियम परवानगी देतात, असा कंपनीचा युक्तिवाद आहे. बाजारातील इतर स्पर्धक कंपन्याही अशाच पद्धतीचा वापर करत असताना केवळ Old Monk च्या विक्रीवर निर्बंध का घालण्यात आले, असा प्रश्नही उत्पादकाने उपस्थित केला..२३ ऑक्टोबरला अंतिम सुनावणीया प्रकरणाची गुणदोषांच्या आधारे अंतिम सुनावणी २३ ऑक्टोबर रोजी घेण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने निश्चित केले आहे. यापूर्वी विक्रीवरील बंदीविरोधात तातडीचा अंतरिम दिलासा देण्याची कंपनीची मागणी न्यायालयाने फेटाळली होती. त्यामुळे पुढील सुनावणीत न्यायालय काय भूमिका घेते, याकडे कंपनीचे लक्ष लागले आहे..Old Monk रम नाही? FSSAIने मांडले धक्कादायक कारण, मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.