Personal Finance

One Nation One Ration : केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय ! आता देशभरात कुठूनही घेता येणार रेशन; 'या' लोकांना होणार फायदा

ONORC Scheme Update : एटीएमसारखी लवचिक व्यवस्था. देशातील कुठल्याही दुकानातून रेशन मिळणार.स्थलांतरित कामगार आणि रोजंदारीवर काम करणाऱ्यांना सर्वाधिक फायदा. ई-पॉस मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वजनकाटे आणि ‘मेरा रेशन 2.0’ अॅपमुळे पारदर्शकता वाढणार.
New Flexibility in Ration Distribution System Explained

New Flexibility in Ration Distribution System Explained

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

देशातील कोट्यवधी रेशन कार्डधारकांसाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. ‘वन नेशन, वन रेशन कार्ड’ (ONORC) योजनेअंतर्गत रेशन वितरण व्यवस्थेत मोठा बदल करण्यात आला असून, आता लाभार्थ्यांना संपूर्ण धान्य एकाच रेशन दुकानातून घेण्याची सक्ती राहणार नाही.

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