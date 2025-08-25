Online Gaming Bill 2025: Asia Cup पूर्वीच ड्रीम 11ची माघार; बीसीसीआयला किती कोटींचे नुकसान होणार?

केंद्र सरकारच्या ऑनलाईन गेमिंग विधेयक 2025 मुळे ड्रीम 11 ने भारतीय क्रिकेट संघाचे प्रायोजकत्व सोडले. ड्रीम 11 ने 2023 मध्ये बीसीसीआयसोबत 358 कोटी रुपयांचा करार केला होता, जो आता संपुष्टात आला आहे. आशिया कप 2025 जवळ आल्याने बीसीसीआयसमोर तातडीने नवीन प्रायोजक शोधण्याचे आव्हान आहे..Online Gaming Bill 2025: केंद्र सरकारने नुकतेच ‘ऑनलाईन गेमिंग विधेयक 2025’ मंजूर केले असून, त्यानंतर फॅन्टसी स्पोर्ट्स कंपनी ड्रीम 11 ने भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला (BCCI) कळवले आहे की, ते टीम इंडियाचे टायटल स्पॉन्सर म्हणून करार पुढे सुरू ठेवणार नाहीत.या नवीन कायद्यामुळे रिअल मनी गेमिंग सेवा आणि त्यावरील जाहिरातींना बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे फॅन्टसी स्पोर्ट्स कंपन्यांच्या महसुलावर मोठा परिणाम झाला आहे..ड्रीम 11 ने 2023 मध्ये बीसीसीआयसोबत 3 वर्षांचा 44 दशलक्ष डॉलर्स (सुमारे 358 कोटी रुपये) किमतीचा करार केला होता. हा करार 2026 पर्यंत चालणार होता. याआधी टीम इंडियाचा टायटल स्पॉन्सर BYJU’S होता. मात्र आता ड्रीम 11ने माघार घेतल्याने बीसीसीआयसमोर नवीन स्पॉन्सर शोधण्याचे आव्हान उभे राहिले आहे..GST Reform: GSTतील बदलामुळे सरकारला बसणार 40,000 कोटींचा फटका; नवे दर दिवाळी नाही तर 'या' दिवशी लागू होणार .दरम्यान, माय11सर्कल या आयपीएल पार्टनरने फेब्रुवारी 2024 मध्ये 625 कोटी रुपयांचा करार 2028 पर्यंतसाठी केला आहे. पण ड्रीम 11च्या निर्णया नंतर या क्षेत्रातील जाहिरात आणि मार्केटिंगवर मोठ्या प्रमाणावर परिणाम होणार आहे..अहवालानुसार, फॅन्टसी स्पोर्ट्स कंपन्या दरवर्षी 5,000 कोटी रुपयांहून अधिक जाहिरातींवर खर्च करतात. त्यापैकी ड्रीम 11 ने 2022-23 मध्ये 2,964 कोटी रुपये, तर Games24x7 (My11Circle व RummyCircle चे मालक) यांनी 1,421 कोटी रुपये जाहिरातींवर खर्च केले..CIBIL Score: सिबिल स्कोअर नसला तरी मिळणार कर्ज; जाणून घ्या काय आहे नियम?.आशिया कप 2025 ची सुरुवात 9 सप्टेंबरपासून होत असल्याने बीसीसीआयसमोर आता नवीन स्पॉन्सर मिळवण्याची धावपळ सुरू आहे. बीसीसीआयचे सचिव देवजीत सैकिया यांनी सांगितले, “ऑनलाईन गेमिंग विधेयकानंतर बीसीसीआय व ड्रीम 11 यांच्यातील करार थांबवण्यात आला आहे. भविष्यात बीसीसीआय अशा संस्थांशी कोणताही संबंध ठेवणार नाही.”.FAQs Q1. ड्रीम 11 ने टीम इंडियाचे प्रायोजकत्व का सोडले?- सरकारच्या ऑनलाईन गेमिंग विधेयक 2025 नंतर रिअल मनी गेमिंग सेवा व जाहिरातींना बंदी घालण्यात आली, त्यामुळे ड्रीम 11 ने माघार घेतली.Q2. ड्रीम 11चा करार किती किमतीचा होता?- बीसीसीआयसोबत 2023-2026 या कालावधीसाठी 44 दशलक्ष डॉलर्स (सुमारे 358 कोटी रुपये).Q3. बीसीसीआयसमोर आता काय आव्हान आहे?- आशिया कप 2025 च्या अगोदर नवीन टायटल प्रायोजक शोधणे हे मोठे आव्हान आहे.Q4. भारतातील फॅन्टसी स्पोर्ट्स कंपन्या जाहिरातींवर किती खर्च करतात?- सुमारे ₹5,000 कोटी दरवर्षी. त्यात ड्रीम 11 एकट्यानेच 2022-23 मध्ये ₹2,964 कोटी खर्च केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.