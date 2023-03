Pan Card : पॅनकार्ड हे अत्यंत महत्त्वाचे कागदपत्र आहे जे प्रत्येकाकडे असणे आवश्यक आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने पॅनला आधारशी लिंक करणेही आवश्यक केले आहे. सध्या पॅनला आधारशी लिंक करण्याची अंतिम मुदत 31 जून 2023 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

लोकांचा असा विश्वास आहे की पॅन फक्त अशा लोकांसाठी आवश्यक आहे जे भरपूर कमाई करतात, परंतु तसे नाही. पॅन कार्ड सर्वांसाठी अनिवार्य कागदपत्र आहे.

हे अधिक महत्त्वाचे करण्यासाठी केंद्र सरकारने 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठी वित्त विधेयकात विशेष प्रस्तावही दिला आहे. याशिवाय, तुमच्याकडे FD साठी पॅन कार्ड देखील असणे आवश्यक आहे. (pan card mandatory requirement to bank fd otherwise tax deduction increase 10 pc to 20 percent know income tax rules)

जेव्हा तुम्ही एका आर्थिक वर्षात 50,000 रुपयांपेक्षा जास्त किंवा 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम ठेवता तेव्हा FD खाते उघडण्यासाठी पॅन आवश्यक आहे. जर तुम्ही बँकिंग कंपनी, सरकारी बँक, पोस्ट ऑफिस किंवा नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपनीमध्ये एफडी केली असेल तर पॅन कार्ड आवश्यक आहे.

तुमच्याकडे पॅन नसेल तर FD वर दोनदा कर आकारला जाईल :

आयकर कायद्याच्या कलम 194A नुसार, FD वर वर्षभरात 10,000 रुपयांपेक्षा जास्त व्याज मिळाल्यास 10% दराने TDS कापला जातो. पण जर तुम्ही बँकेत पॅनचा तपशील दिला नसेल तर ही वजावट 20 टक्के असेल.

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी काही सूट आहे आणि FD वर 50,000 रुपयांचे व्याज करमुक्त आहे. जर तुम्हाला मिळालेली व्याजाची रक्कम सूट मर्यादेत असेल आणि बँकेने तरीही TDS कापला असेल, तर तुम्ही आयकर रिटर्न भरताना त्यावर दावा करू शकता.

अशा प्रकारे FD वर कर आकारला जातो :

आयकर रिटर्नमध्ये दरवर्षी तुमच्या एकूण उत्पन्नामध्ये FD मधून मिळणारी कमाई दाखवली जाते. जरी तुम्हाला त्या वर्षी व्याजाचे पैसे मिळाले नाहीत आणि बँक तुम्हाला ते पैसे FD च्या मॅच्युरिटीवर एकत्र जोडून देत असेल, तरीही तुम्हाला ते दरवर्षी ITR मध्ये दाखवावे लागेल.

बँका तुमच्या व्याजावर टीडीएस कापतात, जो नंतर आयकर विभागाद्वारे दुरुस्त केला जातो. तुमच्याकडे 3 वर्षांसाठी FD असल्यास, बँक प्रत्येक वर्षाच्या शेवटी TDS कापते.

जेव्हा FD मॅच्युरिटी होते, तेव्हा ठेवीदाराला व्याज आणि मुद्दल दोन्ही मिळते. याव्यतिरिक्त, Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DIGCI) द्वारे 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या FD चा विमा उतरवला जातो.