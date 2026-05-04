PAN Rule: आता या कामांसाठी PAN कार्ड बंधनकारक! Form 60 बंद, Form 97 लागू; जाणून घ्या पॅनचे नवे नियम

New Income Tax PAN Rules:नवीन नियमांनुसार 1 एप्रिल 2026 पासून भारतात मोठ्या रकमेच्या व्यवहारांसाठी पॅन कार्ड अनिवार्य करण्यात आले आहे. आर्थिक व्यवहार अधिक पारदर्शक करण्यासाठी आणि करचोरीवर नियंत्रण आणण्याच्या उद्देशाने, आता फॉर्म 97 फॉर्म 60 ची जागा घेईल. बँक खाते उघडण्यासाठी, 2 लाखांपेक्षा जास्त रोख खरेदीसाठी आणि 45 लाखांपेक्षा जास्त स्थावर मालमत्तेच्या व्यवहारांसाठी आता पॅन देणे अनिवार्य आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे बँकिंग, गुंतवणूक आणि मालमत्ता व्यवहारांमध्ये अधिक डिजिटल ट्रॅकिंग होणार असून ब्लॅक मनीवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होणार आहे..फॉर्म 97 ऐवजी फॉर्म 6031 मार्च पर्यंत ज्यांच्याकडे PAN कार्ड नव्हते ते फॉर्म 60 भरून व्यवहार करू शकत होते. मात्र आता त्याऐवजी फॉर्म 97 वापरणे आवश्यक होणार आहे. तज्ज्ञांच्या मते, फॉर्म 97 अधिक कडक पडताळणीसाठी तयार करण्यात आला आहे, ज्यामुळे आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता येईल..यासाठी पॅन कार्ड अनिवार्यखाते उघडणे - कोणतेही बँक खाते किंवा डिमॅट खाते उघडण्यासाठी पॅन अनिवार्य आहे.रोख खरेदी - 2 लाखांपेक्षा जास्त रकमेच्या कोणत्याही रोख व्यवहारासाठी (जसे की दागिने किंवा प्रवासाचा खर्च) पॅन आवश्यक आहे.स्थावर मालमत्ता - 45 लाख किंवा त्याहून अधिक किमतीच्या मालमत्तेच्या खरेदी किंवा विक्रीसाठी पॅन अनिवार्य आहे. 20 लाख ते 45 लाख दरम्यानच्या व्यवहारांसाठी फॉर्म 97 वापरला जाऊ शकतो.हॉटेल आणि कार्यक्रम - हॉटेल, रेस्टॉरंट किंवा कार्यक्रम व्यवस्थापकांना 1 लाखापेक्षा जास्त रकमेच्या रोख पेमेंटसाठी पॅन देणे आवश्यक असेल.विमा आणि मुदत ठेवी (FDs) - FD उघडण्यासाठी आणि ज्या विमा पॉलिसींचा वार्षिक प्रीमियम 50,000 रुपये किंवा त्याहून अधिक आहे, त्यांच्यासाठी पॅन अनिवार्य आहे.गुंतवणूक - म्युच्युअल फंड, बॉण्ड्स आणि इतर सिक्युरिटीजमध्ये विहित मर्यादेपेक्षा जास्त गुंतवणुकीसाठी पॅन आवश्यक असेल..पॅनचे नियम कडक का?देशातील आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता वाढवणे, काळा पैसा रोखणे आणि करचोरीवर नियंत्रण ठेवणे हा सरकारचा मुख्य उद्देश आहे. तज्ज्ञांच्या मते, मोठ्या व्यवहारांचे डिजिटल ट्रॅकिंग झाल्याने आणि आता पॅन सक्ती केल्याने अनधिकृत पैशांची हालचाल रोखणे सोपे होईल आणि करप्रणाली अधिक मजबूत बनेल..विदेशी व्यवहार आणि ई-कॉमर्सवरही नजरसरकार आता लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीम (LRS) अंतर्गत मोठ्या रकमेचे डिजिटल व्यवहार, ई-कॉमर्स विक्रेत्यांची नोंदणी आणि परदेशात पाठवल्या जाणाऱ्या रकमेवर लक्ष ठेवणार आहे. प्रत्येक मोठा व्यवहार पॅन आणि आधारशी जोडला असल्याने आता यावर कडक नजर ठेवणे शक्य होणार आहे. .या ठिकाणी पॅन सवलतपॅन अर्जाची पावती - जर एखाद्या व्यक्तीने पॅनसाठी अर्ज केला असेल परंतु त्यांना कार्ड मिळाले नसेल, तर ते पोचपावती सादर करू शकतात.सरकारी प्रकरणे - काही कमी जोखमीच्या सरकारी प्रकरणांसाठी आधार कार्ड ओळखपत्र म्हणून स्वीकारले जाऊ शकते.NRI सवलत - अनिवासी भारतीय (NRIs) काही प्रकरणांमध्ये पासपोर्ट तपशील किंवा विहित ओळखपत्र सादर करू शकतात.