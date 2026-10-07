Petrol-Diesel CNG Price: पुण्यात CNGच्या दरात वाढ झाल्यानंतर पेट्रोल-डिझेलही महागले? मुंबईसह राज्यभरात नवे दर किती?

Petrol and Diesel Check City-Wise Rates: पश्चिम आशियात अमेरिका-इराण संघर्ष कायम असून, जगातील सर्वात मोठ्या ऊर्जा कंपन्यांपैकी एक असलेल्या सौदी अरामकोचे सीईओ अमीन नासेर यांनी इंधन टंचाईबाबत मोठे विधान केले आहे. होर्मुझची समुद्रधुनी लवकर पूर्ववत होऊन खुली झाली नाही, तर जगाला गंभीर इंधन टंचाईचा सामना करावा लागू शकतो. त्यातच आज रात्रीपासून पुण्यात CNGच्या दरात प्रति किलो 2 रुपयांची वाढ झाली आहे. त्यामुळे पेट्रोल-डिझेलचे दरही महागले आहेत का, असा प्रश्न ग्राहकांना पडला आहे. .आज सकाळी 6 वाजता सरकारी मालकीच्या तेल कंपन्यांनी पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर जाहीर केले आहेत. त्यानुसार पेट्रोल-डिझेलच्या दरांमध्ये कोणताही मोठा बदल झालेला नाही. मात्र, शहरनिहाय CNGच्या दरात वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे तुमच्या शहरातील पेट्रोल-डिझेल तसेच CNGचे ताजे दर किती आहेत, ते जाणून घेऊया..Property Rights: सासू-सासऱ्यांच्या संपत्तीत सुनेला हिस्सा मिळतो का? घर, जमीन, दागिन्यांमध्ये कायदा काय सांगतो?.देशातील प्रमुख शहरांतील पेट्रोल-डिझेलचे दर (प्रति लिटर)दिल्ली - पेट्रोल 102.12 रुपये आणि डिझेल 95.20 रुपयेमुंबई - पेट्रोल 111.21 रुपये आणि डिझेल 97.83 रुपयेकोलकाता - पेट्रोल 113.47 रुपये, डिझेल 99.82 रुपयेचेन्नई - पेट्रोल 107.76 रुपये, डिझेल 99.66 रुपयेबेंगळुरू - पेट्रोल 111.68 रुपये, डिझेल 99.56 रुपयेअहमदाबाद - 101 .83 रुपये आणि डिझेल 97.92 रुपयेहैदराबाद - 115.69 रुपये, डिझेल 103.82 रुपये.महाराष्ट्रातील नवे दर (प्रति लिटर)मुंबई - पेट्रोल 111.21 रुपये आणि डिझेल 97.83 रुपयेनागपूर - पेट्रोल 111.80 रुपये आणि डिझेल 98.48 रुपयेपुणे - पेट्रोल 112.04 आणि डिझेल 98.68 रुपयेकोल्हापूर - पेट्रोल 112.57 रुपये आणि डिझेल 99.23 रुपयेनाशिक - पेट्रोल 112.44 रुपये आणि डिझेल 99.07 रुपयेठाणे - पेट्रोल 111.38 रुपये आणि डिझेल 98.00 रुपयेअमरावती - पेट्रोल 112.89 रुपये आणि डिझेल 99.54 रुपये.Gold Price Today: सोन्याच्या भावात मोठी घसरण! उच्चांकापासून ₹31,000 स्वस्त; दसऱ्याआधी किती रुपयांना विकलं जातंय सोनं?.महाराष्ट्रातील CNG दरमुंबई - 88 रुपये प्रति किलोठाणे - 86 रुपये प्रति किलोनागपूर - 88.90 रुपये प्रति किलोपुणे - 100.50 रुपये प्रति किलोनाशिक - 93.65 रुपये प्रति किलोकोल्हापूर - 96.95 रुपये प्रति किलो (सर्व आकडेवारी Goodreturn वेबसाइट).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.