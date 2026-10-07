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Petrol-Diesel CNG Price: पुण्यात CNGच्या दरात वाढ झाल्यानंतर पेट्रोल-डिझेलही महागले? मुंबईसह राज्यभरात नवे दर किती?

CNG Gets Expensive in Pune, Are Petrol and Diesel Prices Also Hiked: पुण्यात CNGच्या दरात वाढ झाल्यानंतर पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीही वाढल्या का, याकडे वाहनचालकांचे लक्ष लागले आहे. मुंबई, पुण्यासह महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांमध्ये पेट्रोल, डिझेल आणि CNGचे आजचे ताजे दर किती आहेत, जाणून घ्या.
Petrol Diesel CNG Price Today Update

Petrol Diesel CNG Price: CNG Gets Costlier in Pune, But What About Petrol-Diesel? Check New Rates

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Petrol and Diesel Check City-Wise Rates: पश्चिम आशियात अमेरिका-इराण संघर्ष कायम असून, जगातील सर्वात मोठ्या ऊर्जा कंपन्यांपैकी एक असलेल्या सौदी अरामकोचे सीईओ अमीन नासेर यांनी इंधन टंचाईबाबत मोठे विधान केले आहे. होर्मुझची समुद्रधुनी लवकर पूर्ववत होऊन खुली झाली नाही, तर जगाला गंभीर इंधन टंचाईचा सामना करावा लागू शकतो. त्यातच आज रात्रीपासून पुण्यात CNGच्या दरात प्रति किलो 2 रुपयांची वाढ झाली आहे. त्यामुळे पेट्रोल-डिझेलचे दरही महागले आहेत का, असा प्रश्न ग्राहकांना पडला आहे.

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