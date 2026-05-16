Petrol-Diesel Impact: पेट्रोल-डिझेल महागलं… आता होम लोन आणि EMI वरही बसणार मोठा फटका!

Petrol-Diesel Impact on EMI: पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाचा अखेर मोठा फटका भारतीयांना बसताना दिसत आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीतील अडथळ्यामुळे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या असून त्यामुळे तेल संकटाची समस्या निर्माण झाली. परिणामी देशातही सरकारने कालपासून पेट्रोल-डिझेलच्या दरात 3 रुपयांची तर CNG दरात 2 रुपयांचे वाढ केली आहे. यामुळे आता महागाई वाढण्यास सुरुवात झाली आहे..महागाई वाढली की सर्वसामान्यांचा खर्चही वाढतो. यात भाजीपाला पासून ते प्रवास, वाहतूक, अन्नपदार्थ असा सर्व ठिकाणी खिशाला फटका बसतो. मात्र, यातील महत्त्वाची बाब म्हणजे वाढती महागाई तुमच्या गृहकर्ज आणि EMI वरही परिणाम करू शकते. त्यामुळे एकट्या पेट्रोल-डिझेलच्या दरातील वाढ ही तुमच्या पर्सनल लोन आणि होम लोनच्या EMI शी कशी जोडली आहे, ते समजून घेऊया..महागाई आणि RBI रेपो रेटRBI ही देशाची केंद्रीय बँक असल्यामुळे महागाई नियंत्रणात ठेवण्याची जबाबदारी तिच्यावर असते. देशात जेव्हा वासू आणि सेवांच्या किंमती झपाट्याने वाढू लागल्या आणि महागाई दर 6 टक्क्यांच्या वर गेला, तर बँक रेपो रेट वाढविण्याचा निर्णय घेऊ शकते.म्हणजेच जर वस्तू महाग होऊ लागल्या तर महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी व्याजदर वाढवले जातात. यामुळे अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा प्रवाह कमी करण्याचा प्रयत्न केला जातो, कारण जास्त व्याजदरामुळे कर्ज घेणे महाग होते..रेपो रेट म्हणजे नेमकं काय?रेपो रेट म्हणजे RBI ज्या व्याजदराने बँकांना कर्ज देते तो दर. जेव्हा RBI हा दर वाढवते, तेव्हा बँकांना कर्जासाठी अधिक व्याज द्यावे लागते. परिणामी, बँका आपल्या ग्राहकांसाठी कर्जावरील व्याजदर वाढवतात..रेपोमुळे EMI कसा वाढतो?जर तुम्ही बँकेकडून पर्सनल, होम किंवा कार लोन फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेटवर घेतल असेल तर रेपो दरातील बदलाचा थेट परिणाम तुमच्या EMI वर होऊ शकतो. रेपो दर वाढल्यामुळे बँका व्याजदर वाढवतात. त्यामुळे तुम्हाला बँकेला जास्त पैसे द्यावे लागतात . त्यामुळे एकतर तुमचा EMI वाढतो किंवा कर्जाचा कालावधी वाढतो.