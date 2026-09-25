Petrol-Diesel Price: कच्चे तेल महाग होत असताना आता भारतात पेट्रोल-डिझेलचे भाव वाढणार का? सरकारकडून स्पष्टीकरण

will petrol price increase in India: जागतिक स्थरावर पश्चिम आशियातील वाढता भू-राजकीय तणाव, होर्मुज सामुद्रधुनीतील संकटामुळे आणि यूक्रेनच्या रशियातील ऑइल रिफायनरी वरील हल्ल्यांमुळे गेल्या काही दिवसांत आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या दराने मोठी उसळी घेतली. क्रूड ऑइलचा भाव 100 ते 115 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचला असतानाही भारतात पेट्रोल-डिझेल महागणार का असा प्रश्न ग्राहकांना लागून होता. याबाबत आता अपडेट आली असून पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढवण्यात येणार नसल्याची माहिती समोर आली आहे..सध्या वाढ नाही सरकारी सूत्रांनी बिझनेस टूडेला दिलेल्या माहितीनुसार, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर उच्च पातळीवर असले तरी सध्या देशातील पेट्रोल-डिझेलच्या दरात वाढ करण्याचा कोणताही निर्णय नाही. सरकार आंतरराष्ट्रीय तेल बाजारातील घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून असल्याचे सूत्रांनी सांगितले..गेल्या काही महिन्यांत पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरातील बदलाचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या बजेटवर झाला आहे. मात्र, सध्या इंधनाच्या दरात वाढ होण्याची शक्यता नसल्याने वाहनचालकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.मात्र, याचा अर्थ भविष्यातही पेट्रोल-डिझेलचे दर कायम स्थिर राहतील, असा नाही. पुढील काळात कच्च्या तेलाच्या किमती, इंधनाचा पुरवठा आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील परिस्थितीनुसार दरांमध्ये बदल होऊ शकतो..पुरवठा सुरळीत ठेवण्यावर भरहोर्मुज सामुद्रधुनीच्या मार्गावरील अडथळ्यांचा परिणाम यापूर्वी तेलाच्या पुरवठ्यावर झाला होता. त्यामुळे इंधनाचा पुरवठा खंडित होऊ नये, यासाठी सरकारकडून विशेष लक्ष दिले जात आहे. आवश्यकता भासल्यास तेल कंपन्यांना आर्थिक मदत करण्याचाही सरकार विचार करू शकते. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या तरी त्याचा संपूर्ण भार थेट ग्राहकांवर पडू नये, यासाठी सरकारकडून उपाययोजना केल्या जाऊ शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.