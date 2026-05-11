Petrol-Diesel Price: तेल कंपन्यांचा तब्बल 1 लाख कोटींचा तोटा! पेट्रोल-डिझेल महागणार? पेट्रोलियम मंत्री नेमकं काय म्हणाले?

Petrol-Diesel Price: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकांना पेट्रोल आणि डिझेलचा वापर काटकसरीने करण्याचे तसेच कोविड काळातीलप्रमाणे खबरदारी घेण्याचे आवाहन केल्यानंतर, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत हे आवाहन देशाच्या हितासाठी महत्त्वाचे असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी इंधन दर स्थिर ठेवल्यामुळे सरकारवर मोठा आर्थिक ताण येत असल्याचेही स्पष्ट केले. या पार्श्वभूमीवर आता सरकार भविष्यात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये वाढ करू शकते, अशी चर्चा सध्या सुरू झाली आहे..1 लाख कोटी तोटापुरी यांच्या मते, सरकारी तेल विपणन कंपन्या (OMCs) म्हणजेच डियन ऑइल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम यांना दररोज 1,000 कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागतोय. तर गेल्या 10 आठवड्यांत त्यांनी तब्बल 1 लाख कोटी रुपयांहून अधिक तोटा सहन केला आहे. जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढत असताना देखील या कंपन्यांनी भारतातील ग्राहकांना इंधन दरवाढीपासून संरक्षण देत पुरवठा स्थिर ठेवला आहे..पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या संघर्षामुळे भारताच्या ऊर्जा पुरवठ्यावर मोठा परिणाम झाला आहे. भारताच्या एकूण कच्च्या तेल आयातीपैकी मोठा हिस्सा, तसेच LPG आणि नैसर्गिक वायूचा मोठा भाग या प्रदेशातून येतो. त्यामुळे पुरवठा साखळीवर दबाव निर्माण झाला आहे.पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या सचिव सुजाता शर्मा यांनी सांगितले की, पश्चिम आशियातील संकटामुळे कंपन्यांवर तीव्र आर्थिक दबाव निर्माण होत आहे. त्यामुळे पेट्रोल, डिझेल आणि LPG सोबतच एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल (ATF) किंवा जेट फ्युएलच्या विक्रीवर तेल कंपन्यांना मोठा तोटा होत आहे .सध्या तेल कंपन्यांना पेट्रोलवर प्रति लिटर अंदाजे 18 रुपये आणि डिझेलवर प्रति लिटर अंदाजे 25 रुपयांचा तोटा होत आहे. याचा अर्थ असा की, जर सरकारने पेट्रोलची किंमत प्रति लिटर 18 रुपयांनी आणि डिझेलची किंमत प्रति लिटर 25 रुपयांनी वाढवली, तर तेल कंपन्यांचा तोटा शून्य होईल..किती रुपयांनी महागणार?केंद्र सरकारने मार्च महिन्याच्या अखेरीस पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क प्रति लिटर 10 रुपयांनी कमी केले. या कपातीमुळे सरकारलाच दरमहा 14,000 कोटी रुपयांचा महसुली तोटा होत आहे. असे असूनही, आंतरराष्ट्रीय किमतींमध्ये झालेली वाढ इतकी तीव्र आहे की, तेल कंपन्यांचे नुकसान कमी करण्यासाठी ही कर कपातही अपुरी ठरत आहे. त्यामुळे अद्याप कोणतीही वाढ झाली नसली तरी काही अहवालानुसार तेल संकट कमी झाले नाही तर पुढच्या देशात पेट्रोल 18 रुपये आणि डिझेल 25 रुपयांनी वाढण्याची दाट शक्यता वर्तविली जात आहे.