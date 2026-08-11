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Petrol-Diesel Price: पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होणार? सरकारचे संसदेत मोठं स्पष्टीकरण

Big Government Update on Fuel Prices: कच्च्या तेलाच्या किमतीतील घसरणीनंतर पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होणार का? सरकारने संसदेत इंधनाच्या दरांबाबत नेमकं काय सांगितलं, जाणून घ्या.
Government Update on Fuel Prices

Petrol-Diesel Price: Will Fuel Prices Fall? Government Gives Big Clarification in Parliament

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Petrol-Diesel Price Government update: सध्या मे महिन्यात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात मोठी वाढ झाल्यानंतर ग्राहकांना दर कधी कमी होणार याची चिंता लागून आहे. याविषयावर "किमती ठरवण्यात केंद्र सरकारची थेट भूमिका नसून, त्यांचे दर बाजारातील परिस्थितीनुसार ठरतात", असे पेट्रोलियम मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.

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