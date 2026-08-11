Petrol-Diesel Price: पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होणार? सरकारचे संसदेत मोठं स्पष्टीकरण

Petrol-Diesel Price Government update: सध्या मे महिन्यात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात मोठी वाढ झाल्यानंतर ग्राहकांना दर कधी कमी होणार याची चिंता लागून आहे. याविषयावर "किमती ठरवण्यात केंद्र सरकारची थेट भूमिका नसून, त्यांचे दर बाजारातील परिस्थितीनुसार ठरतात", असे पेट्रोलियम मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. .आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमतीत घट होत असताना भारतात पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी करण्याचा सरकारचा विचार आहे का, असा प्रश्न संसदेत विचारण्यात आला होता.त्यावर उत्तर देताना पेट्रोलियम राज्यमंत्री सुरेश गोपी यांनी ही माहिती दिली. सरकारच्या मते सरकारी तेल कंपन्या आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाचे दर आणि इतर घटकांचा विचार करून पेट्रोल-डिझेलच्या किमती ठरवतात..Property Investment: प्लॉट की फ्लॅट? 10-20 वर्षांत कुठे मिळेल जास्त फायदा? पैसे गुंतवण्याआधी पाहा फायदे-तोटे.भारतापेक्षा इतर देशांत मोठी वाढसरकारच्या माहितीनुसार, जून 2021 ते जून 2026 या कालावधीत भारतातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत झालेली वाढ अनेक विकसित देश आणि शेजारी देशांच्या तुलनेत कमी होती.या 5 वर्षात भारतात पेट्रोलच्या किमतीत 8.1 टक्के वाढ झाली.याच काळात अमेरिकेत पेट्रोलच्या किमतीत 70.6 टक्के, फ्रान्समध्ये 59.9 टक्के, जर्मनीत 51.1 टक्के आणि ब्रिटनमध्ये 46.9 टक्के वाढ झाली.शेजारी देशांमध्ये पाकिस्तानमध्ये पेट्रोल 160.6 टक्के, श्रीलंकेत 148.6 टक्के, तर नेपाळमध्ये 76 टक्के महाग झाले.डिझेलच्या बाबतीतही भारतात या 5 वर्षांत 11.5 टक्के वाढ झाली तर अमेरिकेत डिझेलच्या किमतीत 97.4 टक्के, फ्रान्समध्ये 71.2 टक्के, जर्मनीत 63 टक्के आणि ब्रिटनमध्ये 62.5 टक्के वाढ झाली. पाकिस्तानमध्ये ही वाढ 148.9 टक्के, श्रीलंकेत 207.1 टक्के आणि नेपाळमध्ये 111.8 टक्के होती..कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढपश्चिम आशियातील युद्धामुळे 2026 मध्ये कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी अस्थिरता पाहायला मिळाली. पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, फेब्रुवारी 2026 मध्ये भारताच्या कच्च्या तेलाच्या बॅरेलची किंमत सुमारे 69 डॉलर प्रति बॅरल होती. मात्र मार्चमध्ये ही किंमत वाढून 136.68 डॉलर प्रति बॅरल झाली. तरीही सरकारी तेल कंपन्यांनी कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमतीचा संपूर्ण भार ग्राहकांवर टाकला नाही आणि स्वतः तोटा सहन केला..तेल कंपन्यांना हजारो कोटींचा तोटाकच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमतींचा परिणाम सरकारी तेल कंपन्यांच्या आर्थिक स्थितीवरही झाला. 2026-27 या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत तीन प्रमुख सरकारी तेल कंपन्यांनी तोटा नोंदवला. यात- इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOCL) - 2,662 कोटी रुपयांचा तोटाभारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (BPCL) - 3,962 कोटी रुपयांचा तोटाहिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (HPCL) - 11,526 कोटी रुपयांचा तोटा.Google Drive Update: 10 ऑगस्टपासून फोटो बॅकअप बंद! Google Drive युजर्सनी फोटो-व्हिडिओ सुरक्षित ठेवण्यासाठी 'ही' सेटिंग लगेच बदला.आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यामुळे ग्राहकांवरील परिणाम कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने मार्च 2026 मध्ये पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात प्रत्येकी 10 रुपये प्रति लिटर कपात केली होती. मात्र यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर याचा मोठा परिणाम झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.