Petrol Price Today : पेट्रोल-डिझेलचे नवे रेट जाहीर, जाणून घ्या तुमच्या शहरात काय आहे आजचा ताजा दर ?

Fuel Price India : देशातील सुमारे ९०% इंधन वापर सामान्य ग्राहकांकडून होत असल्याने हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. वाहनात इंधन भरण्यापूर्वी स्थानिक दर तपासण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई आणि बंगळुरू येथे दर बदलेले नाहीत.
Fuel station display showing stable petrol and diesel prices across major Indian cities in May 2026.

Yashwant Kshirsagar
मे महिन्याच्या सुरुवातीला पेट्रोल आणि डिझेलचे नवीन दर जाहीर करण्यात आले आहेत. जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या दरात सततच्या चढ-उतारांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारी तेल कंपन्यांनी सामान्य जनतेला मोठा दिलासा दिला आहे. 'इंडियन ऑइल' (IOC) ने एका निवेदनाद्वारे, जाहीर केले आहे की, सामान्य ग्राहकांसाठी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. सामान्य ग्राहक देशाच्या एकूण इंधन वापरापैकी सुमारे ९० टक्के वाटा उचलतात.

कंपनीने स्पष्ट केले आहे की, सामान्य जनतेवर परिणाम करणाऱ्या इंधनाच्या दरांमध्ये कोणतीहा बदल करण्यात आलेली नाही; ज्यामुळे लोकांच्या खिशावर कोणताही अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडणार नाही याची खात्री करण्यात आली आहे., आपल्या वाहनाची टाकी भरण्यापूर्वी, तुमच्या शहरातील पेट्रोल आणि डिझेलचे अद्ययावत दर नक्की जाणून घ्या.

Petrol Price Hike India : सामान्यांच्या खिशाला कात्री ! प्रिमियम पेट्रोल अन् डिझेलच्या दरात मोठी वाढ, जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचे दर
