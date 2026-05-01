Petrol Price Today : पेट्रोल-डिझेलचे नवे रेट जाहीर, जाणून घ्या तुमच्या शहरात काय आहे आजचा ताजा दर ?

मे महिन्याच्या सुरुवातीला पेट्रोल आणि डिझेलचे नवीन दर जाहीर करण्यात आले आहेत. जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या दरात सततच्या चढ-उतारांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारी तेल कंपन्यांनी सामान्य जनतेला मोठा दिलासा दिला आहे. 'इंडियन ऑइल' (IOC) ने एका निवेदनाद्वारे, जाहीर केले आहे की, सामान्य ग्राहकांसाठी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. सामान्य ग्राहक देशाच्या एकूण इंधन वापरापैकी सुमारे ९० टक्के वाटा उचलतात..कंपनीने स्पष्ट केले आहे की, सामान्य जनतेवर परिणाम करणाऱ्या इंधनाच्या दरांमध्ये कोणतीहा बदल करण्यात आलेली नाही; ज्यामुळे लोकांच्या खिशावर कोणताही अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडणार नाही याची खात्री करण्यात आली आहे., आपल्या वाहनाची टाकी भरण्यापूर्वी, तुमच्या शहरातील पेट्रोल आणि डिझेलचे अद्ययावत दर नक्की जाणून घ्या..Petrol Price Hike India : सामान्यांच्या खिशाला कात्री ! प्रिमियम पेट्रोल अन् डिझेलच्या दरात मोठी वाढ, जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचे दर. शहरांमधील पेट्रोल आणि डिझेलचे दर नवी दिल्लीमध्ये, पेट्रोलचे दर ₹९४.७७ प्रति लिटरवर स्थिर आहेत, तर डिझेलचा दर ₹८७.६७ प्रति लिटर आहे.मुंबईमध्ये, पेट्रोलची किरकोळ विक्री १०३.५४ रुपये प्रति लिटर दराने होत आहे, आणि डिझेलचा दर ९०.०३ रुपये प्रति लिटर आहे.कोलकातामध्ये पेट्रोलचा दर १०५.४१ रुपये प्रति लिटर आहे आणि डिझेलचा दर ९२.०२ रुपये प्रति लिटर आहे..चेन्नईमध्ये पेट्रोल आजही मागील दराप्रमाणेच १००.८० रुपये प्रति लिटरने उपलब्ध आहे, आणि डिझेलचा दर ९२.३९ प्रति लिटरवर कायम आहे.बंगळुरूमध्ये पेट्रोलचा दर १०२.९२ रुपये प्रति लिटर आहे,तर डिझेलचा दर ९०.९९ रुपये प्रति लिटरवर कायम आहे..FAQs1. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत बदल झाला आहे का? नाही, सध्या किमती स्थिर ठेवण्यात आल्या आहेत.2. दर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय कोणी घेतला? इंडियन ऑइल (IOC) आणि इतर सरकारी तेल कंपन्यांनी हा निर्णय घेतला.3. या निर्णयाचा सामान्य नागरिकांवर काय परिणाम होईल? किमती न वाढल्यामुळे नागरिकांवर अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडणार नाही.4. कोणत्या शहरांमध्ये दर जाहीर करण्यात आले आहेत? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई आणि बंगळुरू या प्रमुख शहरांमध्ये दर जाहीर आहेत.5. पेट्रोल आणि डिझेलचे दर तपासणे का आवश्यक आहे? प्रत्येक शहरानुसार दर बदलू शकतात, त्यामुळे अद्ययावत माहिती घेणे महत्त्वाचे आहे.6. सामान्य ग्राहकांचा इंधन वापर किती आहे? सुमारे ९०% इंधन वापर सामान्य ग्राहकांकडून केला जातो.