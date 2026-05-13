Petrol-Diesel Rate: सरकारकडून 60 दिवसांचा इंधनसाठा असल्याच्या दाव्यानंतर आज नवे दर जाहीर! पेट्रोल-डिझेल किती रुपयांना मिळतंय?

Petrol-Diesel Price Today: देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकांना इंधनाची बचत करण्याचे आणि अनावश्यक वापर टाळण्याचे आवाहन केले होते. त्यानंतर केंद्र सरकारने देशात 60 दिवसांचा पुरेसा पेट्रोल-डिझेल साठा उपलब्ध असल्याची माहिती दिली होती. त्यामुळे पेट्रोल-डिझेलच्या दरात वाढ होण्याची शक्यता वर्तविली जात होती. त्यामुळे याचा पेट्रोल-डिझेलवर त्याचा काही परिणाम झाला का हे जाणून घेणे महत्वाचे ठरते. .दर जैसे थेमोदींच्या आवाहनाच्या तीन दिवसानंतरही देशातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. केंद्र सरकारकडून अद्याप इंधन दरांमध्ये देशव्यापी पातळीवर कोणतीही सुधारणा जाहीर करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे 13 मे रोजीही देशभरातील पेट्रोल आणि डिझेलचे दर स्थिर आहे..दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतींमध्ये मोठी वाढ झाली असून ब्रेंट क्रूडचा भाव प्रति बॅरल 105 डॉलरच्या पुढे गेला आहे. मध्य-पूर्वेतील वाढता भू-राजकीय तणाव आणि पुरवठ्याबाबतची अनिश्चितता यामुळे जागतिक तेलबाजारावर दबाव निर्माण झाला आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत भारतातील इंधन दरांवरही परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..देशातील प्रमुख शहरांतील पेट्रोल आणि डिझेलचे दरदिल्ली - पेट्रोल 94.77 रुपये, डिझेल 87.67 रुपयेमुंबई - पेट्रोल 103.50 रुपये आणि डिझेल 90.03 रुपयेकोलकाता - पेट्रोल 105.45 रुपये, डिझेल 92.02 रुपयेचेन्नई - पेट्रोल 100.80 रुपये, डिझेल 92.39 रुपयेबेंगलुरु -पेट्रोल 102.96 रुपये, डिझेल 90.99 रुपयेहैदराबाद - पेट्रोल 107.46 रुपये, डिझेल 95.70 रुपये.महाराष्ट्रातील नवे दरमहाराष्ट्रातील पेट्रोल-डिझेलचे भाव (रुपये/लिटर )मुंबई - पेट्रोल 103.50 रुपये आणि डिझेल 90.03 रुपयेपुणे - पेट्रोल 103.82 रुपये आणि डिझेल 90.35 रुपयेनागपूर - पेट्रोल 104.02 रुपये आणि डिझेल 90.58 रुपयेनाशिक - पेट्रोल 104.50 रुपये आणि डिझेल 91.02 रुपयेकोल्हापूर - पेट्रोल 104.49 रुपये आणि डिझेल 91.04 रुपये.