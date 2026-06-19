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Petrol-Diesel Update: कच्च्या तेलाच्या किंमती कोसळल्या! आता पेट्रोल-डिझेल कधी स्वस्त होणार? केंद्रीय मंत्र्यांनी स्पष्टच सांगितलं

Will Petrol and Diesel Prices Cut: आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतींमध्ये मोठी घसरण झाल्याने पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होण्याच्या चर्चा पुन्हा सुरू झाल्या आहेत. यावर आता केंद्रीय मंत्र्यांनी महत्त्वाचे विधान केले आहे.
When Will Petrol & Diesel Become Cheaper?

Crude Oil Prices Crash! When Will Petrol & Diesel Become Cheaper? Minister Finally Reveals the Truth

eSakal

Vinod Dengale
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Petrol-Diesel Rate Update: पश्चिम आशियात अमेरिका-इराण तणाव शांत झाला असून आता जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती कमी झाल्या आहेत. त्यामुळे आता देशभरात पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होणार का? अशी चर्चा सुरू आहे. यावर आता केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू राज्यमंत्री सुरेश गोपी यांनी गुरुवारी मोठी अपडेट दिली आहे.

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