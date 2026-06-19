Petrol-Diesel Update: कच्च्या तेलाच्या किंमती कोसळल्या! आता पेट्रोल-डिझेल कधी स्वस्त होणार? केंद्रीय मंत्र्यांनी स्पष्टच सांगितलं

Petrol-Diesel Rate Update: पश्चिम आशियात अमेरिका-इराण तणाव शांत झाला असून आता जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती कमी झाल्या आहेत. त्यामुळे आता देशभरात पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होणार का? अशी चर्चा सुरू आहे. यावर आता केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू राज्यमंत्री सुरेश गोपी यांनी गुरुवारी मोठी अपडेट दिली आहे. .तूर्तास दरकपात नाहीजागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती कमी होत असल्या तरी भारतीय ग्राहकांना पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात तात्काळ दिलासा मिळण्याची शक्यता कमी असल्याचे सुरेश गोपी यांनी स्पष्टपणे सांगितले. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चे तेल स्वस्त झाले तरी त्याचा परिणाम देशांतर्गत इंधन दरांवर दिसण्यासाठी काही काळ लागतो त्यामुळे तूर्तास तरी कोणतीही दरकपात शक्य नाही असे ते म्हणाले..Gold Rate Today: सोन्याचे भाव कोसळले; महिन्याभरात 23,000 रुपयांनी स्वस्त आणि आज तर तब्बल... खरेदीआधी जाणून घ्या ताजा भाव.प्रसारमाध्यमांशी बोलताना गोपी म्हणाले की, कमी दरातील कच्चे तेल भारतात पोहोचण्यासाठी वेळ लागतो. हे तेल होर्मूझ सामुद्रधुनीमार्गे भारतात आणले जाते. सध्या या मार्गावर जहाजांची मोठी वाहतूक असल्याने पुरवठा सुरळीत होण्यासाठी आणि त्याचा फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. केवळ जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती घसरल्या म्हणून इंधनाचे दर लगेच कमी करता येणार नाहीत..12,000 कोटींचा फटकायाव्यतिरिक्त, यंदा फेब्रुवारीमध्ये पश्चिम आशियात सुरू झालेल्या संघर्षामुळे तेल कंपन्यांवर मोठा आर्थिक परिणाम झाला असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. या काळात ग्राहकांवरील भार कमी ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार आणि तेल कंपन्यांनी दरवाढीचा मोठा भार स्वतः उचलल्यामुळे केंद्राला सुमारे 12,000 कोटींचा फटका बसल्याचा दावा त्यांनी केला..Stock Market Today: एका रिपोर्टने शेअर बाजारात घातला धुमाकूळ! Infosysy, TCS, Tech M कोसळले; नेमकं काय घडलं?.तसेच मागच्या 4 महिन्यात इंधनावरील करांमधून मिळणाऱ्या महसुलात राज्य सरकारांनी कोणतीही कपात केली नाही. त्यामुळे केंद्र सरकार आणि तेल कंपन्यांना आर्थिक समतोल राखण्यासाठी काही प्रमाणात दरवाढ कायम ठेवावी लागत आहे. त्यामुळे सध्याची परिस्थिती पूर्णपणे सुरळीत झाल्यानंतरच इंधन दरांबाबत पुढील निर्णय घेतला जाऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.