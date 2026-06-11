Petrol Excise Duty: पेट्रोल स्वस्त होणार? सरकारकडून उच्च इथेनॉल पेट्रोलवरील कर माफ; पण E30 मुळे वाहनधारकांची चिंता वाढणार?

Petrol Excise Duty News: केंद्र सरकारने इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोलला प्रोत्साहन देण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या नव्या अधिसूचनेनुसार 22 ते 30 टक्के इथेनॉल मिश्रण असलेल्या पेट्रोलवर (E22, E25, E27 आणि E30) आता कोणतेही उत्पादन शुल्क (एक्साईज ड्युटी) आकारले जाणार नाही. या उच्च इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोलवरील एक्साईज ड्युटी पूर्णपणे माफ करण्यात आली आहे. .सध्या देशात 20 टक्के इथेनॉल मिश्रण असलेल्या E20 पेट्रोलला प्रोत्साहन दिले जात आहे. मात्र आता केंद्र सरकारने E22, E25, E27 आणि E30 यांसारख्या अधिक इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोलच्या वापरासाठीही मार्ग मोकळा केला आहे. पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे प्रमाण 30 टक्क्यांपर्यंत वाढवणे हे सरकारचे दीर्घकालीन उद्दिष्ट असल्याचे मानले जाते.या दिशेने पाऊल टाकत भारतीय मानक ब्युरो (BIS) ने उच्च इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोलसाठी नवीन गुणवत्ता आणि सुरक्षा निकष जाहीर केले आहेत. 15 मे 2026 पासून लागू झालेल्या या मानकांमध्ये इथेनॉलचे प्रमाण, ऑक्टेन पातळी, सल्फरचे प्रमाण निश्चित करण्यात आले आहेत..Gold Rate Today: युद्धाच्या तणावात सोन्याचे भाव कोसळले! उच्चांकापासून 35,000 तर दोन दिवसांत 8 हजारांनी स्वस्त; आजचे ताजे दर पाहा.सरकार इथेनॉलला प्रोत्साहन का देत आहे?भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या कच्च्या तेल आयातदार देशांपैकी एक आहे. देशाच्या इंधन गरजेचा मोठा भाग आयातीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे प्रमाण वाढवल्यास भारतासाठी खालील फायदे होतील. यात - कच्च्या तेलावरील आयातीचे अवलंबित्व कमी होईल.परकीय चलनाची बचत होईल.ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना अतिरिक्त बाजारपेठ उपलब्ध होईल.कार्बन उत्सर्जन कमी होऊन पर्यावरणाला फायदा.देशाच्या बायो इंधन धोरणाला गती मिळेल..ग्राहकांवर काय परिणाम?तज्ञांच्या मते, सध्या तरी सर्वसामान्य ग्राहकांवर मोठा परिणाम होणार नाही. मात्र भविष्यात अधिक इथेनॉल मिश्रण असलेले पेट्रोल बाजारात मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होऊ शकते.मात्र हे होत असताना दुसरीकडे, वाहनचालकांमध्ये E20 आणि त्यापेक्षा जास्त इथेनॉल मिश्रित इंधनामुळे मायलेज, इंजिनची कार्यक्षमता आणि देखभाल खर्च वाढण्याची शक्यटा असल्याने याबाबत चिंता कायम आहेत..Cancer Drug Price Hike: कॅन्सर उपचार होणार महाग! जीवनावश्यक औषधांच्या किमती 50% पर्यंत वाढण्याची शक्यता; केंद्र सरकारची मंजुरी.सरकारची E30 कडे वाटचालउच्च इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलला करसवलत देण्याचा सरकारचा निर्णय हा E20 वर थांबणार नसल्याचे या निर्णयातून दिसून येत आहे. त्यामुळे येत्या काळात E30 इंधनाकडे वेगाने वाटचाल होण्याची शक्यता असून याचा फायदा ऊर्जा क्षेत्रासोबतच साखर आणि इथेनॉल उद्योगालाही होऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.