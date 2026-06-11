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Petrol Excise Duty: पेट्रोल स्वस्त होणार? सरकारकडून उच्च इथेनॉल पेट्रोलवरील कर माफ; पण E30 मुळे वाहनधारकांची चिंता वाढणार?

Petrol Excise Duty: केंद्र सरकारने E22 ते E30 इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोलवरील एक्साईज ड्युटी माफ करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे.
Petrol Prices to Fall? Government Waives Excise Duty on High-Ethanol Fuel

Petrol Prices to Fall? Government Waives Excise Duty on High-Ethanol Fuel

eSakal

Vinod Dengale
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Petrol Excise Duty News: केंद्र सरकारने इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोलला प्रोत्साहन देण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या नव्या अधिसूचनेनुसार 22 ते 30 टक्के इथेनॉल मिश्रण असलेल्या पेट्रोलवर (E22, E25, E27 आणि E30) आता कोणतेही उत्पादन शुल्क (एक्साईज ड्युटी) आकारले जाणार नाही. या उच्च इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोलवरील एक्साईज ड्युटी पूर्णपणे माफ करण्यात आली आहे.

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