PM Kisan 24th Installment : शेतकऱ्यांच्या खात्यात लवकरच जमा होणार 2000 रुपये; 'पीएम किसान'च्या 24 व्या हप्त्याबाबत अपडेट्स समोर

PM Kisan 24th Installment Date: शेतकरी 'प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजने'च्या २४ व्या हप्त्याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. ही प्रतीक्षा लवकरच संपू शकते. या हप्त्यांतर्गत प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला २,००० रुपये मिळतील. यापूर्वीचा, म्हणजेच २३ वा हप्ता जून २०२६ मध्ये जारी करण्यात आला होता. त्यामुळे, पुढील हप्ता सप्टेंबरमध्ये येईल की ऑक्टोबरमध्ये, याबद्दल शेतकऱ्यांमध्ये उत्सुकता आहे. मात्र, कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा हप्ता ऑक्टोबरमध्ये जारी होण्याची शक्यता आहे. .'पीएम किसान योजने'अंतर्गत शेतकऱ्यांना दरवर्षी ६,००० रुपयांचे आर्थिक सहाय्य मिळते. ही रक्कम प्रत्येकी २,००० रुपयांच्या तीन स्वतंत्र हप्त्यांमध्ये थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. साधारणपणे, दोन हप्त्यांच्या दरम्यान चार महिन्यांचे अंतर असते. २३ वा हप्ता जूनमध्ये जारी झाल्यामुळे, पुढील हप्ता ऑक्टोबरमध्ये अपेक्षित आहे. तरीही, सरकारने अधिकृत तारीख जाहीर करेपर्यंत हा केवळ एक अंदाजच मानला जाईल. .Namo Shetkari And PM Kisan : नमो शेतकरी आणि पीएम किसानचे हफ्ते कधी मिळणार? मोठे अपडेट्स समोर.जूनमध्ये मिळालेल्या मागील हप्त्यानंतर चार महिन्यांचा कालावधी संपत आल्याने, २४ वा हप्ता ऑक्टोबरमध्ये मिळण्याची शक्यता वाढली आहे. पुढील हप्ता ऑक्टोबरमध्ये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केला जाऊ शकतो. मात्र, अद्याप कोणतीही निश्चित तारीख जाहीर करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे, सोशल मीडिया किंवा इतर अनधिकृत दाव्यांवर अवलंबून न राहता, शेतकऱ्यांनी 'पीएम किसान'च्या अधिकृत संकेतस्थळावर आणि सरकारी घोषणांकडे लक्ष ठेवावे..FAQs १. पीएम किसान योजनेचा २४ वा हप्ता कधी मिळणार? २४ वा हप्ता ऑक्टोबर २०२६ मध्ये मिळण्याची शक्यता आहे; मात्र सरकारने अद्याप निश्चित तारीख जाहीर केलेली नाही.२. पीएम किसानच्या २४ व्या हप्त्यात किती पैसे मिळतील? पात्र शेतकऱ्यांना २,००० रुपये मिळतील.३. पीएम किसान योजनेअंतर्गत वर्षाला किती रक्कम मिळते? शेतकऱ्यांना वर्षाला ६,००० रुपये मिळतात.४. पीएम किसान योजनेची रक्कम किती हप्त्यांमध्ये मिळते? वर्षाला २,००० रुपयांचे तीन हप्ते थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातात.५. पीएम किसान योजनेचा २३ वा हप्ता कधी मिळाला? २३ वा हप्ता जून २०२६ मध्ये जारी करण्यात आला होता.६. पीएम किसान २४ व्या हप्त्याची अधिकृत तारीख कुठे पाहावी? शेतकऱ्यांनी PM Kisanच्या अधिकृत संकेतस्थळावर आणि सरकारी घोषणांवर लक्ष ठेवावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.