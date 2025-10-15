PM Kisan Yojana: शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! PM किसान योजनेचा 21वा हप्ता 'या' दिवशी येऊ शकतो

Personal Finance

PM Kisan Yojana 21st Installment Date: प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना दरवर्षी ₹6,000 इतकी मदत तीन हप्त्यांमध्ये दिली जाते. सध्या 21व्या हप्त्याची शेतकरी आतुरतेने वाट पाहत आहेत, जो दिवाळीपूर्वी मिळण्याची शक्यता आहे.
Updated on

PM Kisan Yojana 21st Installment: देशातील शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेमुळे आधार मिळतो. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना शेती आणि घर खर्चासाठी थेट आर्थिक मदत दिली जाते. सरकार दरवर्षी शेतकऱ्यांना एकूण ₹6,000 इतकी रक्कम देतं. ही रक्कम तीन हप्त्यांमध्ये ₹ 2,000 इतकी दिली जाते. सध्या शेतकरी या योजनेच्या 21व्या हप्त्याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. काही राज्यांमध्ये या हप्त्याच्या वितरणाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

सरकारने अद्याप अधिकृत तारीख जाहीर केलेली नाही, परंतु मीडिया रिपोर्ट्सनुसार हा हप्ता दिवाळीपूर्वी, म्हणजे 20 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्यात पोहोचू शकतो. गेल्या वर्षी, 18 वा हप्ता 5 ऑक्टोबर रोजी आणि 15 वा हप्ता 15 नोव्हेंबर रोजी देण्यात आला होता. त्यानुसार, पुढचा हप्ता आतापर्यंत यायला हवा होता, परंतु सध्या, फक्त चार राज्यांमध्ये पैसे दिले गेले आहेत, उर्वरित शेतकरी अजूनही वाट पाहत आहेत.

