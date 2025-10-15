PM Kisan Yojana: शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! PM किसान योजनेचा 21वा हप्ता 'या' दिवशी येऊ शकतो

PM Kisan Yojana 21st Installment: देशातील शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेमुळे आधार मिळतो. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना शेती आणि घर खर्चासाठी थेट आर्थिक मदत दिली जाते. सरकार दरवर्षी शेतकऱ्यांना एकूण ₹6,000 इतकी रक्कम देतं. ही रक्कम तीन हप्त्यांमध्ये ₹ 2,000 इतकी दिली जाते. सध्या शेतकरी या योजनेच्या 21व्या हप्त्याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. काही राज्यांमध्ये या हप्त्याच्या वितरणाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे..सरकारने अद्याप अधिकृत तारीख जाहीर केलेली नाही, परंतु मीडिया रिपोर्ट्सनुसार हा हप्ता दिवाळीपूर्वी, म्हणजे 20 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्यात पोहोचू शकतो. गेल्या वर्षी, 18 वा हप्ता 5 ऑक्टोबर रोजी आणि 15 वा हप्ता 15 नोव्हेंबर रोजी देण्यात आला होता. त्यानुसार, पुढचा हप्ता आतापर्यंत यायला हवा होता, परंतु सध्या, फक्त चार राज्यांमध्ये पैसे दिले गेले आहेत, उर्वरित शेतकरी अजूनही वाट पाहत आहेत..Tata Motors: टाटा मोटर्सचा शेअर 40 टक्क्यांनी घसरला; शेअर बाजारात नेमकं काय घडलं?.कोणाला मिळतो या योजनेचा लाभ?ही योजना अशा शेतकरी कुटुंबांसाठी आहे, ज्यात पती, पत्नी आणि अल्पवयीन मुलांचा समावेश आहे आणि ज्यांच्याकडे दोन हेक्टरपेक्षा कमी शेती आहे. राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेश योजनेसाठी पात्र शेतकऱ्यांची यादी तयार करतात. यासाठी आधार कार्ड, बँक खात्याचा तपशील, जमिनीचा मालकी हक्क सिद्ध करणारी कागदपत्रे आणि मोबाईल क्रमांक देणे आवश्यक आहे..आपले नाव योजनेत आहे का? कसे तपासाल?आपण या योजनेचे लाभार्थी आहात की नाही हे जाणून घेण्यासाठी पीएम किसान योजनेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर pmkisan.gov.in भेट द्या. “Farmers Corner” या विभागात “Beneficiary Status” या पर्यायावर क्लिक करा. त्यानंतर आपला आधार क्रमांक किंवा बँक खात्याचा क्रमांक टाका. त्यानंतर आपली पेमेंट हिस्ट्री आणि पात्रतेची माहिती दिसेल. जर मोबाईल क्रमांक जोडायचा असेल तर त्याच ठिकाणी “Update Mobile Number” या पर्यायावर जाऊन आधारद्वारे ओटीपी मिळवून ते व्हेरिफाय करा. तसेच, या योजनेसाठी ई-केवायसी पूर्ण करणे बंधनकारक आहे..Premium|Gold Buying Guide: दिवाळीत सोनं घ्यायचं असेल तर कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाल?.21वा हप्ता कधी मिळणार?काही राज्यांमध्ये दिवाळीपूर्वी म्हणजेच ऑक्टोबर अखेरपर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होण्याची शक्यता आहे. अद्याप अधिकृत तारीख जाहीर झालेली नाही. मागील (20वा) हप्ता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2 ऑगस्ट 2025 रोजी वाराणसी येथून वितरित केला होता..अधिकृत हेल्पलाइन क्रमांकया योजनेबाबत कोणताही प्रश्न किंवा तक्रार असल्यास शेतकऱ्यांनी फक्त अधिकृत संकेतस्थळावरूनच माहिती घ्यावी. संपर्क क्रमांक – 155261 किंवा 011-24300606..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.