Tata Motors: टाटा मोटर्सचा शेअर 40 टक्क्यांनी घसरला; शेअर बाजारात नेमकं काय घडलं?

Tata Motors Demerger: टाटा मोटर्सच्या शेअरमध्ये जवळपास 40 टक्क्यांची घसरण झाली, मात्र ही घसरण आर्थिक संकटामुळे झाली नाही. कंपनीने आपल्या वाहन व्यवसायांचे विभाजन करून ‘डीमर्जर’ प्रक्रिया पूर्ण केली आहे.
राहुल शेळके
Tata Motors Demerger: टाटा मोटर्सच्या गुंतवणूकदारांना मोठा धक्का बसला आहे. शेअर बाजार उघडताच कंपनीचा शेअर ₹660.90 वरून थेट ₹399 वर घसरला. जवळपास 40 टक्क्यांची घसरण पाहून अनेकांनी चिंता व्यक्त केली. परंतु, ही घसरण कंपनीच्या आर्थिक अडचणींमुळे नाही, तर टाटा मोटर्सच्या डीमर्जरमुळे (Demerger) झाली आहे.

