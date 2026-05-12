Gold Crisis Explainer: १.४ अब्ज भारतीयांना १ वर्ष सोने खरेदी टाळण्याचे आवाहन भारताची अर्थव्यवस्था बदलू शकते का?

एका धक्कादायक आवाहन करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय नागरिकांना एक वर्षासाठी सोने खरेदी पुढे ढकलण्याचे आवाहन केले. ज्या देशात सोन्याकडे भावना, परंपरा, प्रतिष्ठा, सुरक्षा आणि गुंतवणूक या सर्व दृष्टीकोनातून एकाच वेळी पाहिले जाते, तिथे हे विधान केवळ दागिन्यांबद्दल नव्हते. तो एक गंभीर आर्थिक इशारा होता..बहुतेक लोकांनी याकडे एक तात्पुरती सूचना म्हणून पाहिले. पण हुशार गुंतवणूकदारांना यामागील काहीतरी खोल अर्थ समजला: पंतप्रधानांचे हे आवाहन भारताचा परकीय चलन साठा सुरक्षित ठेवण्याबद्दल, चालू खात्यातील तूट नियंत्रित करण्याबद्दल, रुपयाचे संरक्षण करण्याबद्दल आणि जागतिक अनिश्चिततेसाठी अर्थव्यवस्था तयार करण्याबद्दल होते. सोने अचानक राष्ट्रीय चिंतेचा विषय का बनले? भारत हा जगातील सर्वात मोठा सोने आयातदारांपैकी एक आहे. सॉफ्टवेअर किंवा फार्मास्युटिकल्सच्या विरुद्ध, सोन्याची आयात केल्यानंतर त्यातून निर्यात, नोकऱ्या किंवा उत्पादक आर्थिक आउटपुट निर्माण होत नाही. भारत प्रामुख्याने अमेरिकन डॉलर्स वापरून सोने खरेदी करतो. आयात केलेल्या प्रत्येक किलोमुळे देशातून डॉलरचा ओघ बाहेर वाढतो. अहवालानुसार, भारताने आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये सुमारे ७२ अब्ज डॉलर्स किमतीचे सोने आयात केले, ज्यामुळे भारताच्या एकूण आयात बिलामध्ये सोन्याचा वाटा जवळपास १०% झाला आहे.त्याच वेळी भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी ८५-९०% पेक्षा जास्त आयात करतो. मध्यपूर्वेतील तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या आहेत. रुपया मोठ्या प्रमाणात कमकुवत झाला आहे. जागतिक अनिश्चिततेमुळे भारताच्या बाह्य संतुलनावर दबाव वाढला आहे..हे एक धोकादायक मिश्रण तयार करते: वाढती तेल आयात + वाढती सोने आयात = परकीय चलन साठ्यावर दबाव आणि जेव्हा परकीय चलन साठ्यावर दबाव येतो, तेव्हा देशांना अनेक आर्थिक जोखमींचा सामना करावा लागतो: रुपयाचे अवमूल्यन,आयातित महागाई,इंधनाचे वाढलेले दर,राहणीमानाचा वाढता खर्च,उच्च व्याजदराचा दबाव,आर्थिक अस्थिरता,म्हणूनच पंतप्रधान मोदींचे आवाहन बहुतेक लोकांना वाटते त्यापेक्षा कितीतरी पटीने गंभीर होते. सोन्याच्या समस्येमागील खरे गणितआता आपण आकडेवारी समजून घेऊया. भारताचा आर्थिक वर्ष २६ चा आयात डेटा (अंदाजे).केवळ या चार श्रेणींचा भारताच्या आयातीमध्ये २४० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त वाटा आहे.एकट्या सोन्याचा भारताच्या एकूण आयात बिलात जवळपास १० वा हिस्सा आहे. आता कल्पना करा की जर भारतीयांनी एका वर्षासाठी सोने खरेदी लक्षणीयरीत्या कमी केली तर काय होईल. तज्ञांचा अंदाज आहे की: सोन्याच्या आयातीत ३०-४०% घट झाल्यास २०-२५ अब्ज डॉलर्स वाचू शकतात.५०% कपात झाल्यास परकीय चलनाचा ओघ जवळपास ३६ अब्ज डॉलर्सने वाचू शकतो.हे खूप मोठे आहे. हा वाचलेला पैसा भारताला खालील गोष्टींसाठी मदत करू शकतो:रुपया स्थिर करणे.महत्त्वाच्या तेल आयातीसाठी पैसे देणे.चालू खात्यातील तूट कमी करणे.भूराजकीय संकटाच्या वेळी परकीय चलन साठ्याचे रक्षण करणे. जेव्हा लाखो भारतीय संकटाच्या काळात एकत्रितपणे आयात केलेले सोने खरेदी करतात: भारताची डॉलरची मागणी वाढते.परकीय चलन साठ्यावर दबाव येतो.रुपया अधिक कमकुवत होतो.महागाई अजून वाढते.त्यामुळे वैयक्तिकरित्या, सोने सुरक्षित वाटू शकते.पण एकत्रितपणे, सोन्याची अति आयात अर्थव्यवस्थेला कमकुवत करू शकते.पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनामागील हा सखोल संदेश आहे. भावनिक सापळा जो भारतीयांनी समजून घेतला पाहिजे. भारतात सोने ही केवळ गुंतवणूक नाही. ते खालील गोष्टींशी जोडलेले आहे: लग्नसमारंभ,सण,कौटुंबिक प्रतिष्ठा,वारसा हक्क,भावना,"सुरक्षेची भावना." अनेक कुटुंबे आपत्कालीन निधी उपलब्ध नसतो, आरोग्य विमा अपुरा असतो, कर्ज वाढत असते, निवृत्तीचे नियोजन कमकुवत असते तरी सोने खरेदी करतात. भारतातील मध्यमवर्गीयांना सोन्याच्या मालकीमुळे अनेकदा भावनिकदृष्ट्या श्रीमंत वाटते, परंतु तरलतेच्या (लिक्विडिटी) अभावामुळे ते आर्थिकदृष्ट्या तणावाखाली असतात. सोन्याचा हार भावनिक तडजोड केल्याशिवाय हॉस्पिटलची बिले त्वरित भरू शकत नाही.दागिन्यांनी भरलेले जड लॉकर आपोआप आर्थिक स्वातंत्र्य निर्माण करत नाही.येथेच गुंतवणूकदारांनी खालील गोष्टी वेगळ्या केल्या पाहिजेत: भावना आणि आर्थिक तर्क: सोन्याने परतावा दिला आहे, पण कोणत्या किंमतीवर?होय, सोन्याने ठराविक काळात चांगला परतावा दिला आहे. परंतु गुंतवणूकदारांनी स्वतःला विचारले पाहिजे की: सोन्याने उत्पादक उत्पन्न निर्माण केले का?त्यातून रोख प्रवाह (Cash flow) निर्माण झाला का?त्याने व्यवसाय उभारले का?त्याने भारताची अर्थव्यवस्था सुधारली का?याचे उत्तर मर्यादित आहे. उत्पादक वित्तीय मालमत्तेच्या विपरीत, भौतिक सोने मोठ्या प्रमाणात लॉकर, बँकेच्या तिजोरी किंवा दागिन्यांच्या संग्रहात बंद राहते.त्यामुळेच अर्थशास्त्रज्ञ अनेकदा विकसनशील अर्थव्यवस्थांसाठी सोन्याच्या अति आयातीला "डेड कॅपिटल" (मृत भांडवल) म्हणतात..Gold Crisis Explainer: मोदींच्या ‘सोनं खरेदी टाळा’ आवाहनामागे मोठं संकट? तेल, सोनं, डॉलर आणि रुपयामागचं आर्थिक गणित समोर.हुशार गुंतवणूकदारांनी काय शिकावे?पंतप्रधान मोदींचा संदेश असा अजिबात नाही की, "सोने वाईट आहे."खरा संदेश हा आहे की, "भारताने अनिश्चित काळात बिगर उत्पादक डॉलरचा ओघ बाहेर जाणे कमी केले पाहिजे."हुशार गुंतवणूकदारांनी हे समजून घेतले पाहिजे की,भावनिक गुंतवणुकीपेक्षा मालमत्ता वाटप (Asset allocation) जास्त महत्त्वाचे आहे.सोन्याचे अति संकलन तरलता कमी करू शकते.लाइफटाइम हाय किमतीवर आंधळी खरेदी करणे जोखमीचे असू शकते.आर्थिक देशभक्तीसाठी कधीकधी शिस्तबद्ध आर्थिक वर्तनाची आवश्यकता असते.अगदी आरबीआय (RBI) सुद्धा राखीव विविधतेसाठी धोरणात्मकरीत्या सोने बाळगते, भावनिक उपभोगासाठी नाही.मोठा इशारा जो बहुतेकांनी दुर्लक्षित केला. पंतप्रधान मोदींनी नागरिकांना खालील गोष्टींसाठी देखील सांगितले आहे: इंधन वापर कमी करा,अनावश्यक परदेश प्रवास पुढे ढकला,परकीय चलन वाचवा,देशांतर्गत लवचिकतेला पाठिंबा द्या. हे खालील गोष्टींबद्दलची चिंता दर्शवते: जागतिक अनिश्चितता,तेलाचे धक्के (Oil shocks),भूराजकीय जोखीम,रुपयावरचा दबाव,भविष्यातील महागाईचा धोका. सोप्या शब्दात सांगायचे तर: भारत अधिक अनिश्चित जागतिक आर्थिक वातावरणासाठी तयारी करत आहे.आणि हुशार गुंतवणूकदारांनीही तयारी केली पाहिजे. २०१३ चा इशारा जो भारत विसरलेला नाही: हुशार गुंतवणूकदारांनी २०१२-१३ चा काळ लक्षात ठेवावा. त्यावेळी:सोन्याची आयात वाढली होती.चालू खात्यातील तूट झपाट्याने वाढली होती.रुपया काही महिन्यांतच डॉलरच्या तुलनेत ५५ वरून ६८ वर कोसळला होता.भारताला मोठ्या आर्थिक तणावाचा सामना करावा लागला होता.आज भारताचा परकीय चलन साठा सुमारे ६९१ अब्ज डॉलर्ससह खूप मजबूत आहे, जो जवळपास ११ महिन्यांच्या आयातीसाठी पुरेसा आहे.पण धोरणकर्त्यांना एक गोष्ट माहित आहे:जागतिक संकटे खूप वेगाने बदलू शकतात.आणि जेव्हा तेलाच्या किमती सोन्याच्या आयातीसह वाढतात, तेव्हा मजबूत साठ्यावरही दबाव येऊ शकतो.ज्वेलरी शेअर्सनी आधीच प्रतिक्रिया दिली आहे.बाजाराला मोदींच्या संदेशाचे गांभीर्य लगेच समजले..दागिन्यांशी संबंधित शेअर्समध्ये मोठी घसरण पाहायला मिळाली:टायटनकल्याण ज्वेलर्ससेन्को गोल्डस्काय गोल्ड पंतप्रधान मोदींचे आवाहन तात्पुरते वाटू शकते. पण त्याचा संदेश कायमस्वरूपी आहे: मजबूत अर्थव्यवस्था केवळ जास्त डॉलर्स कमावून तयार होत नाही.ती अनावश्यक डॉलरचा ओघ बाहेर जाणे कमी करून देखील तयार होते.कधीकधी, गुंतवणुकीचा सर्वात हुशार निर्णय तुम्ही काय खरेदी करता हा नसून,तुम्ही चुकीच्या वेळी काय खरेदी करणे टाळता हा असतो. दशकानुदशके भारतीयांचा असा विश्वास होता:"सुरक्षेसाठी अधिक सोने खरेदी करा." पण आजचा मोठा आर्थिक प्रश्न हा आहे की:आयात केलेले तेल आणि आयात केलेल्या सोन्यावर अवलंबून असलेला देश जागतिक अनिश्चिततेच्या काळात अनियंत्रित उपभोग घेऊ शकतो का?.- किरांग गांधी हे वैयक्तिक आर्थिक मार्गदर्शक (पर्सनल फायनान्स मेंटॉर) आणि वैयक्तिक आर्थिक क्षेत्रातील एक सुप्रसिद्ध लेखक आहेत. २८ वर्षांहून अधिक अनुभवाच्या जोरावर ते म्युच्युअल फंड, संपत्ती निर्मिती, मालमत्ता वाटप (असेट अलोकेशन) आणि निवृत्ती नियोजनावर स्पष्ट आणि व्यावहारिक मते मांडतात. 