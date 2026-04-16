Post Office Insurance: पोस्ट ऑफिसमध्ये मिळतो 50 लाखांपर्यंतचा विमा! कमी पैशात जास्त संरक्षण; ही योजना ठरेल तुमच्यासाठी ‘गेमचेंजर’

Insurance Scheme: तुम्ही जर विमा काढण्याचा विचार करत असाल, तर ही बातमी अत्यंत महत्त्वाची आहे. सध्या महागाईच्या काळात वाढत्या विमा बाजारपेठेत, जिथे खाजगी कंपन्या जास्त प्रीमियमवर मर्यादित फायदे देतात, तिथे पोस्ट ऑफिस विमा आपल्या आकर्षक बोनस आणि विश्वासाच्या वैशिष्ट्यांमुळे सर्वसामान्यांसाठी एक वरदान ठरत आहे. याचा बोनस दर इतका आकर्षक आहे की तो इतर विमा कंपन्यांपेक्षा सरस ठरतो. .पोस्टल लाईफ इन्शुरन्स (PLI) ही भारतातील सर्वात जुनी जीवन विमा सेवा आहे, जी 100 वर्षांहून अधिक काळापासून कुटुंबाला संरक्षण देत आहे. वयाच्या 19 व्या वर्षी PLI मध्ये सामील होऊन, तुम्ही तब्बल 50 लाखांपर्यंतचे विमा संरक्षण मिळवू शकता. याचा सर्वात मोठा फायदा हा आहे की, ही योजना प्रत्येक वयोगट आणि गरजेनुसार पॉलिसी उपलब्ध करून देते, ज्यात संरक्षण, बोनस आणि कर लाभांचा समावेश असतो..पोस्टल लाईफ इन्शुरन्सचा इतिहासमाध्यमांतील वृत्तानुसार, पोस्टल लाईफ इन्शुरन्स (PLI) ही भारतातील सर्वात जुनी जीवन विमा योजना आहे. ती 1 फेब्रुवारी 1884 रोजी सुरू करण्यात आली. सुरुवातीला, ही योजना केवळ टपाल किंवा पोस्ट विभागातील महिला कर्मचाऱ्यांना विमा संरक्षण देणारी होती. त्यावेळी, इतर कोणतीही कंपनी महिला कर्मचाऱ्यांना जीवन विमा संरक्षण देत नव्हती. त्यानंतर, 1888 मध्ये, तिचा विस्तार टेलीग्राफ विभागापर्यंत करण्यात आला. त्यानंतर, निम-सरकारी कर्मचारी देखील याच्या कक्षेत आले..रूरल पोस्टल लाईफ इन्शुरन्स (RPLI)आता, विम्याची याची व्याप्ती आणखी वाढवण्यात आली आहे. त्यासाठी ग्रामीण पोस्टल लाईफ इन्शुरन्स (RPLI) ही योजना भारतातील ग्रामीण नागरिकांसाठी 24 मार्च 1995 रोजी सुरू करण्यात आली. माल्होत्रा समितीच्या अहवालानुसार देशातील फार कमी लोकांकडे विमा संरक्षण असल्याने सरकारने पोस्ट ऑफिसच्या विस्तृत नेटवर्कचा वापर करून ही सेवा ग्रामीण भागात पोहोचवण्याचा निर्णय घेतला. या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य नागरिक, विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आणि महिला कामगारांना विमा संरक्षण देणे तसेच त्यांच्यात विमाबाबत जागरूकता वाढवणे हा आहे. अधिक माहितीसाठी - https://www.indiapost.gov.in/insurance-services/pli.युगल सुरक्षा योजनापोस्टल लाईफ इन्शुरन्स (PLI) ची युगल सुरक्षा पॉलिसी विवाहित जोडप्यांसाठी विशेष आहे. या पॉलिसीअंतर्गत, पती आणि पत्नी दोघांनाही एकाच कव्हरखाली संरक्षण मिळते. बोनससह पेमेंट जोडीदाराला किंवा पॉलिसी मॅच्युरिटीवर मिळते, ज्यामुळे जोडप्याचे भविष्य आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित होते..युगल योजनेची वैशिष्ट्येया योजनेचा लाभ घेण्यासाठी, पती-पत्नीचे वय 21 ते 45 वर्षांच्या दरम्यान असणे आवश्यक आहे.ज्येष्ठ पॉलिसीधारकाचे कमाल वय 45 वर्षांपेक्षा जास्त नसावे.पॉलिसीचा किमान कालावधी 5 वर्षे आणि कमाल कालावधी 20 वर्षे आहे.या योजनेत, पती-पत्नींपैकी एक जण PLI योजनेसाठी पात्र असणे आवश्यक आहे.युगल सुरक्षा योजनेअंतर्गत किमान संरक्षण 20,000 रुपये आहे.कमाल संरक्षण 50 लाख रुपये आहे.ही योजना कमी प्रीमियममध्ये जास्त बोनस देते.या योजनेवर 3 वर्षांनंतर कर्ज घेता येते.