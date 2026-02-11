Post Office Scheme : बँक FD विसरा! पोस्ट ऑफिस स्कीम देणार सुरक्षित 60 हजार रुपयांची हमखास कमाई; जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

Post Office Investment Plan : भारतातील बहुतांश गुंतवणूकदार आणि सामान्य लोक आपल्या मेहनतीने कमावलेल्या पैशांची गुंतवणूक करताना सुरक्षिततेला सर्वाधिक प्राधान्य देतात. जास्त धोका पत्करण्यापेक्षा कमी परतावा मिळाला तरी चालेल, पण भांडवल सुरक्षित राहावे आणि नियमित उत्पन्न मिळत राहावे, अशी त्यांची अपेक्षा असते. त्यामुळे अनेक जण पारंपरिक बँक मुदत ठेवीकडे (FD) वळतात. मात्र, बँक एफडीशिवाय पोस्ट ऑफिसच्या काही बचत योजना देखील गुंतवणूकदारांना स्थिर आणि खात्रीशीर परतावा देतात विशेष म्हणजे काही योजनेतील व्याज हे इतरांच्या तुलनेत जास्त आहे. शिवाय यामध्ये सरकारी हमी असल्यामुळे जोखीम अत्यंत कमी असते..मंथली इन्कम स्कीमपोस्ट ऑफिसच्या या योजनांमध्ये एक महत्त्वाची योजना आहे ती म्हणजे पोस्ट ऑफिस मंथली इन्कम स्कीम (MIS) ही अशाच मोठ्या प्रमाणात लोकप्रिय आहे. ज्यांना दर महिन्याला ठराविक रक्कम हवी असते, विशेषतः निवृत्त व्यक्ती, गृहिणी किंवा नियमित उत्पन्नाचा स्रोत शोधणारे गुंतवणूकदार, त्यांच्यासाठी ही योजना फायदेशीर ठरते. या योजनेत एकदाच ठराविक रक्कम गुंतवावी लागते आणि त्यानंतर तुम्ही गुंतविलेल्या रकमेवर मिळणारे व्याज दर महिन्याला तुमच्या खात्यात जमा होते..Gold Rate Today : सोनं-चांदीचे भाव घसरले! सर्वसामान्यांना दिलासा; पाहा आजचा ताजा भाव .व्याजदर किती मिळतो?सध्या या योजनेवर सुमारे 6.6 टक्के वार्षिक व्याजदर दिला जातो. यात किमान 1500 रुपयांपासून गुंतवणूक सुरू करता येते. एका व्यक्तीसाठी कमाल गुंतवणूक मर्यादा 4.5 लाख रुपये आहे, तर संयुक्त खात्यात 9 लाख रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करता येते. त्यामुळे स्वतंत्र किंवा संयुक्त (जॉइंट) असं दोन्ही प्रकारे तुम्ही गुंतवणूक करू शकता.सिंगल खाते - किमान 1,500 पासून जास्तीत जास्त 4,50,000 रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करता येते.संयुक्त खाते - किमान 1,500 आणि कमाल 9,00,000 रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करण्याची परवानगी आहे..60 हजार व्याज कसे मिळणार?समजा, एका दांपत्याने संयुक्त खात्यात 9 लाख रुपये गुंतवले, तर 6.6 टक्के व्याजदरानुसार वर्षभरात सुमारे 59,400 रुपये व्याज मिळते. म्हणजेच दर महिन्याला 4,950 रुपयांची नियमित कमाई होते. ही रक्कम थेट खात्यात जमा होत असल्याने घरखर्च, औषधे किंवा इतर गरजा भागवण्यासाठी उपयोगी पडते..किती वर्षांसाठी गुंतवणूक?या योजनेचा कालावधी पाच वर्षांचा असून या कालावधीत 9 लाखांच्या गुंतवणुकीवर केवळ व्याजातूनच तुम्हाला सुमारे 2.97 लाख रुपयांहून अधिक उत्पन्न मिळू शकते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे गुंतवलेली मूळ रक्कम पूर्णपणे सुरक्षित राहते. त्यामुळे सुरक्षितता, स्थिर उत्पन्न आणि विश्वासार्हता या तीन गोष्टी शोधणाऱ्यांसाठी पोस्ट ऑफिस MIS हा एक उत्तम आणि शहाणपणाचा पर्याय ठरतो..पात्रता अर्जदार भारतीय नागरिक असणे आवश्यक आहे.अर्जदार भारतामध्ये वास्तव्यास राहणारा असावा.अर्जदाराचे वय किमान 18 वर्षे पूर्ण असणे गरजेचे आहे..Gold, iPhone, Laptop Duty Free: परदेशातून ड्युटी-फ्री सामानाची मर्यादा वाढली! आता सोनं, मोबाइल, लॅपटॉपवर किती कस्टम्स माफी मिळणार?.POMIS खाते उघडण्याची प्रक्रिया सर्वप्रथम तुमच्याकडे पोस्ट ऑफिस सेव्हिंग्स अकाउंट असणे आवश्यक आहे. नसेल तर आधी ते खाते उघडा.जवळच्या पोस्ट ऑफिसमधून अर्ज फॉर्म घ्या किंवा इंडिया पोस्टच्या अधिकृत वेबसाईटवरून POMIS अकाउंट ओपनिंग फॉर्म डाउनलोड करा.अर्ज फॉर्म नीट भरून आवश्यक कागदपत्रांच्या स्व-प्रमाणित (self-attested) प्रतींसह पोस्ट ऑफिसमध्ये जमा करा. पडताळणीसाठी मूळ कागदपत्रे सोबत आणणे आवश्यक आहे.नामनिर्देशित (Nominee) असल्यास त्यांचे नाव, जन्मतारीख आणि मोबाईल नंबर नमूद करा.शेवटी किमान 1500 किंवा त्यापेक्षा जास्त रक्कम रोख किंवा चेकद्वारे जमा करून खाते सुरू करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.