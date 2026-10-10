Post Office Scheme: 4,50,000 रुपये फक्त व्याजातून मिळणार! पोस्ट ऑफिसची मालामाल करणारी गुंतवणूक; जाणून घ्या संपूर्ण गणित

5-Year Post Office Scheme, Interest Rate, Returns and Tax Benefits Explained: आपल्याला गुंतवणूक करताना शेअर बाजारातील चढ-उतारांची जोखीम टाळून बचत करायची असेल, तर पोस्ट ऑफिसच्या काही योजनांचा विचार करता येतो. कारण गुंतवणुकीत सुरक्षितता आणि चांगला परतावा मिळावा, अशी अनेकांची अपेक्षा असते. अशा योजनांमध्ये गुंतवलेल्या पैशांवर सरकारने निश्चित केलेल्या व्याजदरानुसार परतावा मिळतो. यापैकीच एक योजना म्हणजे नॅशनल सेव्हिंग्ज सर्टिफिकेट (NSC). पाच वर्षांसाठी पैसे गुंतवण्याचा पर्याय शोधणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी ही योजना उपयुक्त ठरू शकते..NSC योजना काय आहे?नॅशनल सेव्हिंग्ज सर्टिफिकेट म्हणजेच NSC ही पोस्ट ऑफिसची लघुबचत योजना आहे. म्हणजेच या योजनेत ठरावीक कालावधीसाठी पैसे गुंतवता येतात आणि त्यावर सरकारने ठरवलेल्या निश्चित व्याजदरानुसार परतावा मिळतो. या योजनेचा कालावधी पाच वर्षांचा असून, सरकारकडून दर 3 महिन्याला आढावा घेऊन वेळोवेळी व्याजदर निश्चित केला जातो..Post Office Scheme: 500 रुपयांची बचत करून बनवा 25 लाखांचा फंड! व्याजातूनच मिळतील तब्बल 7.62 लाख; पाहा सुरक्षित गुंतवणुकीचा पर्याय.सध्या किती व्याज मिळतं?सध्याच्या ऑक्टोबर 2026 च्या ताज्या आकडेवारीनुसार NSC योजनेवर वार्षिक 7.7 टक्के व्याजदर लागू आहे. मात्र, गुंतवणूक करण्यापूर्वी संबंधित तिमाहीसाठी लागू असलेला अधिकृत व्याजदर तपासणे महत्त्वाचे आहे. या योजनेत किमान 1,000 रुपयांपासून गुंतवणूक सुरू करता येते आणि कमाल गुंतवणुकीची मर्यादा नाही..10 लाख रुपये गुंतवल्यास किती पैसे मिळतील?समजा, तुमच्याकडे 10 लाख रुपये आहेत आणि तुम्ही ते NSC योजनेत एकरकमी गुंतवले. त्यानंतर योजनेच्या संपूर्ण 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी 7.7 टक्के वार्षिक व्याजदर लागू राहिला, तर चक्रवाढ व्याजाच्या गणनेनुसार पाच वर्षांनंतर एकूण रक्कम अंदाजे 14.49 लाख रुपये होऊ शकते.यामध्ये तुमची मूळ गुंतवणूक 10 लाख रुपये असेल, तर व्याजातून सुमारे 4.49 लाख रुपये मिळू शकतात. कारण या योजनेत व्याजाची गणना चक्रवाढ पद्धतीने होते. म्हणजेच, जमा झालेल्या व्याजाचाही पुढील कालावधीत परतावा मोजताना विचार केला जातो. त्यामुळे कालावधी पूर्ण होईपर्यंत गुंतवणुकीची रक्कम वाढत जाते..कमी रकमेपासूनही गुंतवणूक शक्यNSC मध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी लाखो रुपये असण्याची गरज नाही. केवळ 1,000 रुपयांपासून सुरुवात करता येते. त्यामुळे आपल्या आर्थिक क्षमतेनुसार बचतीची रक्कम ठरवता येते. मात्र, गुंतवणूक पाच वर्षांसाठी अडकून राहू शकते, हे लक्षात घेऊनच रक्कम निवडावी..करबचतीचा फायदा मिळतो का?NSC मधील पात्र गुंतवणुकीवर जुन्या करप्रणालीअंतर्गत आयकर कायद्याच्या कलम 80C नुसार एकूण 1.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या मर्यादेत करसवलत मिळू शकते. मात्र, ही सवलत संबंधित अटींवर अवलंबून असते. नवीन करप्रणाली निवडलेल्या करदात्यांना सामान्यतः कलम 80C अंतर्गत ही सूट मिळत नाही..NSC मध्ये कोण गुंतवणूक करू शकतं?पोस्ट ऑफिसच्या या योजनेत पात्र भारतीय नागरिक स्वतःच्या नावाने NSC घेऊ शकतात. नियमानुसार संयुक्त खात्याचा पर्यायही उपलब्ध आहे. तसेच अल्पवयीन व्यक्तीच्या नावानेही ठरावीक अटींनुसार खाते उघडता येते.मात्र, महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पाच वर्षांपूर्वी पैशांची गरज पडू शकते असे जर तुम्हाला वतात असेल, तर गुंतवणूक करण्याआधी त्याचा विचार करा. NSC ही दीर्घकालीन बचतीसाठी उपयुक्त ठरू शकते; पण पैसे सहज काढता येण्याची गरज असलेल्या व्यक्तींनी तरलतेचा विचार करून निर्णय घ्यावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.