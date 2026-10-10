Personal Finance

Post Office Scheme: 4,50,000 रुपये फक्त व्याजातून मिळणार! पोस्ट ऑफिसची मालामाल करणारी गुंतवणूक; जाणून घ्या संपूर्ण गणित

Post Office Savings Scheme: पोस्ट ऑफिसच्या NSC योजनेत 10 लाख रुपये गुंतवल्यास 5 वर्षांनंतर किती रक्कम मिळू शकते? 7.7% व्याजदरानुसार किती व्याज मिळेल, गुंतवणुकीचे नियम काय आहेत आणि करसवलतीचा फायदा कसा घेता येतो, जाणून घ्या संपूर्ण गणित.
Post Office NSC Scheme

Post Office NSC Scheme 2026: Invest ₹10 Lakh, Earn Around ₹4.49 Lakh Interest in 5 Years

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

5-Year Post Office Scheme, Interest Rate, Returns and Tax Benefits Explained: आपल्याला गुंतवणूक करताना शेअर बाजारातील चढ-उतारांची जोखीम टाळून बचत करायची असेल, तर पोस्ट ऑफिसच्या काही योजनांचा विचार करता येतो. कारण गुंतवणुकीत सुरक्षितता आणि चांगला परतावा मिळावा, अशी अनेकांची अपेक्षा असते. अशा योजनांमध्ये गुंतवलेल्या पैशांवर सरकारने निश्चित केलेल्या व्याजदरानुसार परतावा मिळतो. यापैकीच एक योजना म्हणजे नॅशनल सेव्हिंग्ज सर्टिफिकेट (NSC). पाच वर्षांसाठी पैसे गुंतवण्याचा पर्याय शोधणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी ही योजना उपयुक्त ठरू शकते.

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