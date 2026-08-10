Property Investment: प्लॉट की फ्लॅट? 10-20 वर्षांत कुठे मिळेल जास्त फायदा? पैसे गुंतवण्याआधी पाहा फायदे-तोटे

Best property investment for 10 years: भारतात स्थावर मालमत्तेत म्हणजेच प्रॉपर्टीमध्ये गुंतवणूक करण्याला खूप महत्त्व दिलं जात. प्रॉपर्टीमध्ये गुंतवणूक करताना 2 पर्याय प्रामुख्याने विचारात घेतले जातात. यात प्लॉट किंवा फ्लॅट यांचा विचार केला जातो. मात्र यात गुंतवणूक करताना सध्या कोणती गुंतवणूक फायद्याची ठरते? हे पाहणे गरजेचे आहे. त्यामुळे गुंतवणुकीचा हा निर्णय घेण्यापूर्वी दोन्ही पर्यायांची तुलना करणे महत्त्वाचे आहे. पुढील 10 ते 20 वर्षांचा विचार करता तुमच्यासाठी कोणता पर्याय योग्य ठरू शकतो, हे तुमची गरज, बजेट आणि गुंतवणुकीच्या उद्देशावर अवलंबून असते..प्रॉपर्टी खरेदी करताना अनेकांना असा प्रश्न पडतो की, जमीन खरेदी करावी की तयार फ्लॅट? काहींच्या मते प्लॉटमध्ये दीर्घकाळात अधिक परतावा मिळू शकतो, तर काहीजण फ्लॅटला पसंती देतात. कारण फ्लॅटमध्ये लगेच राहता येते किंवा तो भाड्याने देऊन उत्पन्न सुरू करता येते..Gold Rate Today: आठवड्याच्या सुरुवातीलाच सोनं स्वस्त! ग्राहकांना दिलासा; महाराष्ट्रात आता 10 ग्रॅम सोन्याचा भाव किती?.प्लॉट खरेदी करण्याचा फायदा काय?प्लॉटचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे भविष्यात स्वतःच्या गरजेनुसार बांधकाम करण्याचे स्वातंत्र्य. तुम्हाला बिल्डरने तयार केलेल्या इमारतीत मर्यादित राहावे लागत नाही.तसेच जर सध्या तुम्हाला घर बांधण्याची गरज नसेल, तर प्लॉट दीर्घकाळासाठी गुंतवणूक म्हणून ठेवता येतो. विशेषतः ज्या भागात नवीन रस्ते, वाहतूक सुविधा, पायाभूत सुविधा किंवा मोठे विकास प्रकल्प येत आहेत, अशा ठिकाणी भविष्यात जमिनीच्या मागणीत वाढ होण्याची शक्यता असते.मात्र, प्रत्येक भागातील प्लॉटचे दर समान वेगाने वाढतीलच असे नाही. त्यामुळे केवळ जमीन आहे म्हणून मोठा परतावा मिळेल, असे गृहीत धरणे योग्य नाही..फ्लॅट खरेदी करण्याचा फायदा काय?फ्लॅटचा मोठा फायदा म्हणजे त्याचा त्याचा लगेच वापर किंवा रिटर्न सुरू होणे. तुम्ही स्वतः राहण्यासाठी तयार फ्लॅट घेतला असेल, तर खरेदीनंतर त्यात राहता येते. किंवा गुंतवणुकीच्या उद्देशाने फ्लॅट घेतल्यास तो भाड्याने देऊन लगेच नियमित उत्पन्न तुम्हाला मिळण्यास सुरुवात होते. ही बाब प्लॉटपेक्षा महत्त्वाची ठरू शकते. कारण रिकामा प्लॉट केवळ तुमच्याकडे ठेवला म्हणून त्यातून दर महिन्याला उत्पन्न मिळत नाही. फ्लॅटमधून मात्र भाड्याच्या स्वरूपात नियमित कॅश फ्लो मिळू शकतो..लोन प्रॉपर्टी खरेदी करताना फायनान्सिंग आणि कर्जाच्या अटी समजून घेणेही महत्त्वाचे आहे. यात सामान्यतः तयार निवासी फ्लॅटसाठी बँकेकडून होम लोन मिळणे रिकाम्या प्लॉटच्या तुलनेत तुलनेने सोपे असू शकते. मात्र, कर्जाची रक्कम, लोन-टू-वॅल्यू रेशिओ , व्याजदर आणि परतफेडीच्या अटी या बँक तसेच प्रॉपर्टीच्या प्रकारानुसार बदलू शकतात.त्यामुळे मोठे कर्ज घेऊन प्रॉपर्टी खरेदी करणार असाल, तर प्लॉट आणि फ्लॅटसाठी उपलब्ध असलेल्या फायनान्सिंगची आधी तुलना करणे आवश्यक आहे..सर्वात जास्त रिटर्न कुठे?प्लॉटमध्येच जास्त रिटर्न मिळतो किंवा फ्लॅटमध्ये असे ठामपणे सांगता येत नाही. प्लॉटच्या किमती वाढण्यामागे त्या भागातील विकास, कनेक्टिव्हिटी, पायाभूत सुविधा आणि भविष्यातील मागणी यांचा मोठा वाटा असतो. एखाद्या भागाचा विकास अपेक्षेप्रमाणे झाला नाही किंवा तेथे मागणी वाढली नाही, तर प्लॉटच्या किमती अनेक वर्षे फारशा वाढणार नाहीत.फ्लॅटच्या बाबतीतही अशीच परिस्थिती असू शकते. एखाद्या भागात मोठ्या प्रमाणावर नवीन फ्लॅट्स उपलब्ध झाले आणि मागणी त्या तुलनेत कमी राहिली, तर किमतीत अपेक्षित वाढ होईलच असे नाही.त्यामुळे फक्त रिटर्नच्या अपेक्षेवर निर्णय न घेता परिसराचा विकास, कनेक्टिव्हिटी, रोजगाराच्या संधी, लोकसंख्या वाढ आणि भविष्यातील मागणी यांचा विचार करा..Petrol-Diesel-CNG Price: मुंबईत पेट्रोल-डिझेल स्वस्त तर या शहरांमध्ये दर वाढले! पाहा तुमच्या शहरातील आजचे दर.दोन्हींचे खर्चफ्लॅट घेतल्यानंतर सोसायटीचा मासिक मेंटेनन्स चार्ज भरावा लागू शकतो. त्याशिवाय इमारत आणि सोसायटीशी संबंधित काही अतिरिक्त खर्चही असू शकतात.प्लॉटमध्ये सोसायटीचा नियमित मेंटेनन्स नसल्यामुळे हा खर्च तुलनेने कमी असू शकतो. मात्र, जमीन पूर्णपणे खर्चमुक्त असते असे नाही. प्लॉटची सुरक्षा, लागू असलेले कर, देखभाल आणि अतिक्रमणापासून संरक्षण याची जबाबदारी मालकाची असते. त्यामुळे प्लॉट घेताना या बाबींकडे दुर्लक्ष करू नये..तुमच्यासाठी प्लॉट की फ्लॅट?तुम्हाला ताबडतोब घरात राहायचे असेल, स्वतःच्या वापरासाठी प्रॉपर्टी हवी असेल किंवा प्रॉपर्टी भाड्याने देऊन नियमित उत्पन्न मिळवायचे असेल, तर फ्लॅट हा अधिक व्यावहारिक पर्याय ठरू शकतो.दुसरीकडे, तुम्ही दीर्घकाळासाठी गुंतवणूक करण्याचा विचार करत असाल, सध्या प्रॉपर्टीमधून नियमित उत्पन्नाची गरज नसेल आणि भविष्यात जमीन महागल्याचा फायदा घ्यायचा असेल, तर योग्य ठिकाणी प्लॉट घेणे विचारात घेता येऊ शकते. भविष्याचा विचार करता प्लॉटची गुंतवणूक फायद्याची ठरेल असे अनेक तज्ञांचे मत आहे. .निर्णय कसा घ्यायचा?प्लॉट आणि फ्लॅट हे दोन्ही प्रॉपर्टी गुंतवणुकीचे पर्याय आहेत, मात्र त्यांचा उपयोग आणि फायदे वेगवेगळे आहेत. म्हणून निर्णय घेताना केवळ 'कुठे जास्त रिटर्न मिळेल?' या एकाच प्रश्नाचा विचार न करता तुमचे बजेट, कर्जाची गरज, स्वतःच्या आवश्यकता, भाड्याचे उत्पन्न, गुंतवणुकीचा कालावधी आणि संबंधित परिसरातील भविष्यातील विकास या सर्व बाबींचा विचार करा. तसेच तुम्ही पुढील 10 ते 20 वर्षांसाठी प्रॉपर्टी का खरेदी करत आहात, याचे उत्तर आधी शोधा. त्यातून तुमचा उद्देश स्पष्ट झाला की प्लॉट आणि फ्लॅट यापैकी योग्य पर्याय निवडणे तुलनेने सोपे होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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