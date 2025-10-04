Personal Finance

Vijay Deverakonda Net Worth: रश्मिका मंदान्ना आणि विजय देवरकोंडा यांच्यात सर्वात श्रीमंत कोण? किती आहे संपत्ती?

Vijay Deverakonda Net Worth: रश्मिका मंदाना आणि विजय देवरकोंडा यांनी गुपचूप साखरपुडा केला असून समारंभात फक्त कुटुंबीय आणि जवळचे मित्र उपस्थित होते. दोघांनीही अजून अधिकृत घोषणा केली नसली तरी चाहत्यांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे.
Vijay Deverakonda vs Rashmika Mandanna Net Worth

Vijay Deverakonda vs Rashmika Mandanna Net Worth

Sakal

राहुल शेळके
Updated on

Vijay Deverakonda Net Worth: दक्षिणेपासून ते बॉलिवूडपर्यंत आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांची मने जिंकणारी अभिनेत्री रश्मिका मंदाना आता आयुष्यातील नव्या पर्वाला सुरुवात करणार आहे. तिचा तेलुगू चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेता विजय देवरकोंडासोबत साखरपुडा झाला आहे.

Loading content, please wait...
Business
Finance
rashmika mandanna
annual income
Vijay Deverakonda

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com