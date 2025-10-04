Vijay Deverakonda Net Worth: रश्मिका मंदान्ना आणि विजय देवरकोंडा यांच्यात सर्वात श्रीमंत कोण? किती आहे संपत्ती?

Vijay Deverakonda Net Worth: दक्षिणेपासून ते बॉलिवूडपर्यंत आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांची मने जिंकणारी अभिनेत्री रश्मिका मंदाना आता आयुष्यातील नव्या पर्वाला सुरुवात करणार आहे. तिचा तेलुगू चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेता विजय देवरकोंडासोबत साखरपुडा झाला आहे. .हा साखरपुडा समारंभ अगदी खासगी पद्धतीने पार पडला असून, यामध्ये फक्त कुटुंबीय आणि काही जवळचे मित्र उपस्थित होते. दोघांनीही अजून अधिकृतरीत्या घोषणा केलेली नसली तरी त्यांच्या साखरपुड्याची बातमी चाहत्यांपर्यंत पोहोचली आहे..विजय देवरकोंडा किती श्रीमंत?विजय देवरकोंडा हा साउथ सिनेमातील सर्वाधिक मागणी असलेल्या स्टार्सपैकी एक आहे. त्याच्या उत्कृष्ट अभिनयामुळे त्याने अनेक सुपरहिट चित्रपट दिले आहेत आणि त्यामुळे त्याची संपत्तीही झपाट्याने वाढली आहे. GQ इंडियाच्या माहितीनुसार, 2024 च्या सुरुवातीला विजय यांची एकूण संपत्ती सुमारे 39 कोटी होती. परंतु आता एका वर्षातच ती वाढून सुमारे 55 कोटींपर्यंत पोहोचली आहे..हैदराबादमध्ये त्याचा आलिशान मल्टी-फ्लोअर बंगला आहे, त्याची किंमत जवळपास 15 कोटी आहे. त्याचबरोबर त्याच्याकडे लक्झरी कार्सचे कलेक्शन आहे. BMW 5 सिरीज (61.48 लाख), फोर्ड मस्टॅंग (75 लाख), वोल्वो XC90 (85 लाख) आणि रेंज रोव्हर (64 लाख) अशा महागड्या गाड्या त्याच्या गॅरेजमध्ये आहेत..Cheque Clearance Rule: आरबीआयचा मोठा निर्णय; आजपासून चेक लगेच क्लिअर होणार, बँकिंग सिस्टीममध्ये मोठा बदल.रश्मिका मंदानाची एकूण संपत्ती किती?रश्मिका मंदानाची एकूण संपत्ती 66 कोटी आहे. प्रत्येक चित्रपटासाठी ती 4-8 कोटी घेते. वृत्तानुसार, "पुष्पा 2" मध्ये श्रीवल्लीची भूमिका साकारण्यासाठी तिला सर्वाधिक ₹ 10 कोटी रुपये मिळाले. रश्मिका यांच्या उत्पन्नाच्या इतर स्रोतांमध्ये ब्रँड एंडोर्समेंटचा समावेश आहे. ती बोट, कल्याण ज्वेलर्स, 7अप आणि मीशो सारख्या ब्रँडशी संबंधित आहे. रश्मिकाने व्हेगन ब्युटी कंपनी प्लममध्ये देखील गुंतवणूक केली आहे..Gold Price Today: सलग दुसऱ्या दिवशी सोन्याच्या भावात घसरण; गुंतवणूकदारांनी कमावला नफा, काय आहे आजचा भाव?म.लग्न केव्हा होणार?आता सर्वांच्या मनात एकच प्रश्न आहे. या स्टार कपलचं लग्न केव्हा होणार? सध्या तरी अधिकृत तारीख जाहीर करण्यात आलेली नाही. मात्र इंडिया टुडेच्या अहवालानुसार, रश्मिका आणि विजय पुढील वर्षी म्हणजेच 2026 च्या जानेवारी महिन्यात लग्नबंधनात अडकू शकतात. सध्या तरी दोघांनीही या विषयावर मौन बाळगले आहे..रश्मिका आणि विजयच्या साखरपुड्याच्या बातमीने चाहत्यांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे. चाहत्यांना आता त्यांच्या लग्नाच्या तारखेची प्रतीक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.