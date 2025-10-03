RBI Monetary Policy: रिझर्व्ह बँकेने घेतला मोठा निर्णय; शेअर्स तारण ठेवून 1 कोटी रुपयांचे कर्ज घेता येणार

RBI Monetary Policy: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) गुंतवणूकदारांसाठी मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. 1 ऑक्टोबर 2025 पासून, गुंतवणूकदार आता लिस्टेड शेअर्स तारण ठेवून ₹ 1 कोटीपर्यंत कर्ज घेऊ शकतील. याआधी ही मर्यादा फक्त ₹ 20 लाख होती. इतकेच नाही, तर IPO फाइनान्सिंगची मर्यादाही ₹ 10 लाखांवरून ₹ 25 लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. ही घोषणा RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी मौद्रिक धोरण समितीच्या बैठकीनंतर केली..कमी व्याजदरात मिळणार कर्जशेअर्सवर कर्ज म्हणजे जेव्हा तुम्हाला पैशांची गरज असते पण शेअर्स विकायचे नसतात, तेव्हा तुम्ही ते बँक किंवा ब्रोकरेजकडे तारण ठेवू शकता. त्याच्या बदल्यात तुम्हाला कर्ज मिळते, आणि हे कर्ज पर्सनल लोनपेक्षा कमी व्याजदरावर मिळते. .उदाहरणार्थ, जर तुमच्याकडे ₹ 50 लाखांचे शेअर्स असतील, तर पूर्वी तुम्ही ₹ 20 लाखांपर्यंत कर्ज घेऊ शकत होता, पण आता ₹ 1 कोटीपर्यंत कर्ज घेता येईल. यामुळे शेअर्स विकल्याशिवाय खर्च भागवणे किंवा नवीन गुंतवणूक करणे शक्य होईल..IPO फाइनान्सिंगमध्येही मोठी सवलतIPO फाइनान्सिंग म्हणजे नवीन शेअर इश्यूमध्ये गुंतवणुकीसाठी घेतलेले कर्ज. आधी ही मर्यादा ₹ 10 लाख होती, पण आता ती ₹ 25 लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे गुंतवणूकदार मोठ्या IPO मध्येही सहज गुंतवणूक करु शकतात. मात्र, IPO मध्ये शेअर्स न मिळाल्यास किंवा शेअर घसरल्यास, घेतलेले कर्ज आणि व्याज परत करावे लागते..Gold Price Today: दसऱ्यानंतर सोन्याच्या भावात घसरण; चांदीत वाढ कायम, काय आहे आजचा भाव?.डेट सिक्युरिटीजवरही कर्जाची सुविधाRBI ने आता कॉर्पोरेट बाँड, सरकारी रोखे आणि डिबेंचर्ससारख्या लिस्टेड डेट सिक्युरिटीजवर कर्ज घेण्यावरील मर्यादा रद्द केली आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदार आता बाँड तारण ठेवून कर्ज घेऊ शकतात..शेअर्सवर कर्ज घेणे स्वस्त असले तरी काही धोकेही आहेत. जर तारण ठेवलेल्या शेअर्सची किंमत घसरली, तर बँक अधिक शेअर्स तारण ठेवण्यास सांगू शकते किंवा काही शेअर्स विकू शकते. तसेच व्याज आणि शुल्क वाढण्याची शक्यताही यात असते..RCB Ownership: आरसीबीची टीम महाराष्ट्रातील उद्योगपती खरेदी करण्याच्या तयारीत; किती कोटींना होणार डील? .गुंतवणूकदारांनी काय करावे?नवीन नियम लागू झाल्यानंतर गुंतवणूकदारांनी आपल्या बँक किंवा ब्रोकरेजकडून नवीन कर्ज मर्यादेची माहिती घ्यावी. कर्ज घेण्यापूर्वी व्याजदर आणि अटी काळजीपूर्वक समजून घ्याव्यात आणि विविध पर्यायांची तुलना करावी. घेतलेले कर्ज फक्त आवश्यक खर्चासाठी किंवा विश्वासार्ह गुंतवणुकीसाठीच वापरावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.