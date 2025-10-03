Personal Finance

RBI Monetary Policy: रिझर्व्ह बँकेने घेतला मोठा निर्णय; शेअर्स तारण ठेवून 1 कोटी रुपयांचे कर्ज घेता येणार

RBI Monetary Policy: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने गुंतवणूकदारांसाठी मोठा दिलासा दिला आहे. आता शेअर्स तारण ठेवून ₹1 कोटीपर्यंत कर्ज घेता येईल, जे आधी ₹20 लाख होते.
राहुल शेळके
RBI Monetary Policy: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) गुंतवणूकदारांसाठी मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. 1 ऑक्टोबर 2025 पासून, गुंतवणूकदार आता लिस्टेड शेअर्स तारण ठेवून ₹ 1 कोटीपर्यंत कर्ज घेऊ शकतील. याआधी ही मर्यादा फक्त ₹ 20 लाख होती. इतकेच नाही, तर IPO फाइनान्सिंगची मर्यादाही ₹ 10 लाखांवरून ₹ 25 लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. ही घोषणा RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी मौद्रिक धोरण समितीच्या बैठकीनंतर केली.

