RBI Action On Banks: आरबीआयने मुंबईतील ५२ वर्षे जुन्या बँकेचा परवाना केला रद्द ; तुमचंही खातं आहे? ग्राहकांच्या पैशांचं काय होणार?

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) मुंबईतील सर्वोदय सहकारी बँक लिमिटेडचा बँकिंग परवाना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भांडवलाची कमतरता आणि भविष्यातील उत्पन्नाची अनिश्चितता यासारख्या कारणांमुळे ही बँक नियमानुसार चालवणे शक्य नसल्याचे आरबीआयने स्पष्ट केले. बँकिंग नियमन कायद्याच्या तरतुदी पाळण्यात बँक अपयशी ठरल्याने आणि ठेवीदारांच्या हिताला धक्का बसू शकल्याने तात्काळ प्रभावाने बँकिंग व्यवसाय बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत..सहकारी बँक बंदीची प्रक्रिया सुरूआरबीआयने महाराष्ट्रातील सहकारी संस्थांच्या निबंधकांना बँकेच्या बंदीची औपचारिक प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासोबतच लिक्विडेटरची नियुक्ती करून बँकेच्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन आणि कर्जवसुलीची प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या शहरी सहकारी बँकांवर आरबीआय सातत्याने कठोर नजर ठेवत आहे. ठेवीदारांच्या सुरक्षिततेचा विचार करूनच ही पावले उचलण्यात येत आहेत..ठेवीदारांना किती संरक्षण?सर्वोदय सहकारी बँकेच्या सद्य: आर्थिक स्थितीमुळे सर्व ठेवीदारांना पूर्ण रक्कम परत मिळणे शक्य नसल्याचे दिसते. मात्र, ठेव विमा आणि पत हमी महामंडळ (DICGC) यांच्या नियमांनुसार पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींना संरक्षण आहे. आरबीआयच्या माहितीनुसार, एकूण ९८.३६ टक्के ठेवीदारांना डीआयसीजीसीकडून त्यांच्या संपूर्ण ठेवी परत मिळण्याची पात्रता आहे. ३१ मार्च २०२६ पर्यंत महामंडळाने या बँकेच्या विमाधारक ठेवींसाठी २६.७२ कोटी रुपये आधीच वितरित केले आहेत..बँकेची ५२ वर्षांची यात्रासर्वोदय सहकारी बँक लिमिटेडची स्थापना २४ ऑक्टोबर १९७४ रोजी गुजरातातील मेहसाणा येथे झाली होती. सुरुवातीला केवळ ०.५५ लाख रुपये भाग भांडवलासह सुरू झालेली ही बँक दिवंगत मोतीलाल नागिंदास मनियार आणि दिवंगत कांतीभाई सोमभाई मेहता यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढे आली. गेल्या पाच दशकांपेक्षा अधिक काळ ही बँक मुंबईत कार्यरत होती..पेटीएम पेमेंट्स बँकेवरही कारवाईआरबीआयने अलीकडेच पेटीएम पेमेंट्स बँकेचाही बँकिंग परवाना रद्द केला आहे. पेमेंट्स बँक नियमांचे पालन न केल्याने आणि ठेवीदारांच्या हिताला बाधा पोहोचेल अशा पद्धतीने कामकाज केल्याने ही कारवाई करण्यात आली. बँकिंग नियमन कायदा १९४९ च्या काही महत्त्वाच्या तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याचेही आरबीआयने नमूद केले. परवाना रद्द झाल्यामुळे पेटीएम पेमेंट्स बँकेला कोणत्याही प्रकारचे बँकिंग व्यवहार करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. ही बँक २३ मे २०१७ रोजी पेमेंट्स बँक म्हणून कार्यान्वित झाली होती.